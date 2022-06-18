Байден говорит, что его проинформировали об американцах, пропавших без вести в Украине, и призывает не ездить в страну

В кратком обращении к журналистам перед отъездом на выходные на пляж в Делавэр Байден неоднократно говорил, что американцам не следует ездить в Украину в это время.

«Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцы не должны ехать в Украину прямо сейчас», — сказал Байден в ответ на вопрос корреспондента CNN М. Дж. Ли в Белом доме.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что ведомство поддерживает связь с семьями пропавших без вести американцев, а также с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

Мать Александра Дрейка, Бани Дрейк, сообщила CNN, что Государственный департамент США сообщил семье пропавшего без вести в Украине американца о возможных доказательствах ареста Дрейка, но в то время они не смогли проверить фотографию.

Друик рассказал корреспонденту CNN Джейку Таберу в программе The Lead, что ее сын отправился на Украину обучать там солдат для борьбы против России, потому что он «чувствовал, что если Путина не остановить сейчас, он будет прибавлять смелости с каждым успехом, и что в В конце концов они могут оказаться на пляжах.

В четверг появилась фотография Друика и Хюина в кузове российского военного грузовика, которая, по-видимому, подтверждает, что они были захвачены российскими войсками к северу от Харькова на прошлой неделе. Российский блогер разместил фотографию в Telegram в четверг, но CNN не смог самостоятельно проверить дату, когда она была сделана.

В пятницу на пророссийских каналах и в соцсетях появились ролики, показывающие, что Древик и Хюинь содержатся в неизвестном месте. Непонятно, кто их держит.

В коротком ролике без даты, опубликованном на пророссийском Telegram-канале ZOV Team, мужчина представился как Дрюке. В отдельном видео, также не датированном на российском новостном канале «Известия», Хюинь произнес несколько фраз.

Хотя у мужчин нет признаков плохого здоровья или жестокого обращения, ясно, что оба говорят под давлением.

Прайс заявил в четверг, что Соединенные Штаты не связываются с Россией по поводу американских граждан, которые, как сообщается, находятся под стражей, потому что у них еще нет «разумных оснований» полагать, что они были захвачены русскими, а также потому, что Россия не утверждала, что захватила их.

В пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что ничего не знает об американских истребителях.

CNN неоднократно обращался в Министерство обороны России за комментариями, но до сих пор не получил ответа.

Эта история была дополнена дополнительными событиями.