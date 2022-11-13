Байден говорит, что не пойдет на конфликт с Китаем, поскольку первый саммит в Азии заканчивается

Президент США Джо Байден изображен перед флагами Китая и США.
Юрий Грибас | Рейтер
Президент США Джо Байден заявил в воскресенье азиатским лидерам, что линии связи США с Китаем останутся открытыми для предотвращения конфликта, поскольку приближается первый из трех саммитов мировых лидеров на этой неделе.
Выступая на восточноазиатском саммите в Камбодже, Байден сказал, что Соединенные Штаты будут конкурировать с Китаем, и откровенно рассказал о своих достижениях в области прав человека, но подчеркнул важность мира в Тайваньском проливе и обеспечения свободы судоходства в Южно-Китайском море.
Белый дом заявил, что Байден также осудил «жестокое и несправедливое» вторжение России в Украину и угрозы северокорейских ракетных испытаний и призвал военных правителей Мьянмы следовать мирному плану, который они согласовали с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). .
Что касается Китая, Байден заявил на саммите в своем заявлении, что «Соединенные Штаты будут вести агрессивную конкуренцию… сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт».
Юго-Восточная Азия также примет саммит Группы двадцати (G20) на Бали в Индонезии на этой неделе, перед которым Байден впервые с момента вступления в должность встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, поскольку отношения между двумя сверхдержавами находятся на самом худшем уровне за последние десятилетия. .
Ожидается, что война в Украине будет занимать видное место в дискуссиях на Бали и на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке в эти выходные, а также глобальные обязательства по климату, продовольственная безопасность и напряженность из-за Тайваньского пролива. Запуск ракет Южного Китая и Северной Кореи.
Восемнадцать стран, представляющих половину мировой экономики, приняли участие в воскресном саммите Восточной Азии, включая страны АСЕАН, Японию, Южную Корею, Китай, Индию, США, Россию, Австралию и Новую Зеландию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров представляет президента Владимира Путина на саммитах и в воскресенье обвинил Запад в милитаризации Юго-Восточной Азии для сдерживания интересов Китая и России на ключевом поле геостратегической битвы.
«США и их союзники по НАТО пытаются контролировать это пространство», — заявил Лавров на пресс-конференции в Пномпене.
Он сказал, что индо-тихоокеанская стратегия Байдена, которую президент США активно продвигал на встрече, была попыткой обойти «всеобъемлющие структуры» регионального сотрудничества.
На отдельной пресс-конференции премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сказал, что его краткие обсуждения накануне с премьер-министром Китая Ли Кэцяном были конструктивными и позитивными, и он ожидает официального саммита с Си.
Как и у союзника США, отношения Австралии с Китаем в последние годы ухудшились.
«Я снова и снова говорил об отношениях с Китаем, что мы должны сотрудничать везде, где можем», — сказал Альбанезе. «И этот диалог — всегда хорошая вещь».
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