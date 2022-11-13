Байден говорит, что не пойдет на конфликт с Китаем, поскольку первый саммит в Азии заканчивается

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье азиатским лидерам, что линии связи США с Китаем останутся открытыми для предотвращения конфликта, поскольку приближается первый из трех саммитов мировых лидеров на этой неделе.

Выступая на восточноазиатском саммите в Камбодже, Байден сказал, что Соединенные Штаты будут конкурировать с Китаем, и откровенно рассказал о своих достижениях в области прав человека, но подчеркнул важность мира в Тайваньском проливе и обеспечения свободы судоходства в Южно-Китайском море.

Белый дом заявил, что Байден также осудил «жестокое и несправедливое» вторжение России в Украину и угрозы северокорейских ракетных испытаний и призвал военных правителей Мьянмы следовать мирному плану, который они согласовали с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). .

Что касается Китая, Байден заявил на саммите в своем заявлении, что «Соединенные Штаты будут вести агрессивную конкуренцию… сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт».

Юго-Восточная Азия также примет саммит Группы двадцати (G20) на Бали в Индонезии на этой неделе, перед которым Байден впервые с момента вступления в должность встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, поскольку отношения между двумя сверхдержавами находятся на самом худшем уровне за последние десятилетия. .