Байден говорит, что он «с тревогой» ждет вступления Швеции в НАТО

Президент Байден сказал премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону в среду, что он «с нетерпением ждет» вступления своей страны в НАТО, подтвердив их общую цель по укреплению западного альянса против вторжения России в Украину.
На встрече в Белом доме они оба подчеркнули потенциальные выгоды, которые может принести добавление Швеции в группу: «Мы также думаем, что у нас есть что предложить», — сказал г-н Кристерсон президенту, когда они встретились в Овальном кабинете.
Но осталось меньше недели до того, как Байден и другие лидеры НАТО отправятся на саммит в Вильнюс, Литва, поэтому аннексия Швеции остается маловероятной, учитывая продолжающееся сопротивление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Г-н Эрдоган заблокировал заявку Швеции на членство, заявив, что Швеция приняла курдских изгнанников и беженцев, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической группировкой.
Этот вопрос имеет решающее значение для НАТО, которое не хочет показывать признаки внутреннего раскола на своем ежегодном саммите, тем более что война на Украине затягивается. Швеция отказалась от десятилетий нейтралитета после вторжения России в Украину в прошлом году, стремясь вступить в НАТО. Сам г-н Эрдоган также глубоко заинтересован в этом вопросе, давно настаивая на том, что западные страны недостаточно серьезно относятся к его опасениям по поводу курдского терроризма.
Все остальные члены НАТО приняли членство Швеции, за исключением Венгрии, чей министр иностранных дел заявил во вторник, что его страна подпишет соглашение, как только это сделает Турция. По данным Блумберг. В среду Карен Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, заявила журналистам, что г-н Байден «продолжит откровенно говорить» о присоединении Швеции, но сказал, что в конечном итоге это зависит от 31 члена группы.
Западные чиновники месяцами пытались успокоить турецкого лидера, но безрезультатно. И хотя официальные лица США заявляют, что этот вопрос должны решать непосредственно Турция и Швеция, г-н Байден заявил, что поддерживает продажу новых истребителей F-16 и комплектов для модернизации, которых г-н Эрдоган давно добивается от Вашингтона.
Официальные лица США настаивают на том, что их поддержка продажи оружия не связана с позицией Эрдогана в отношении Швеции. Но после телефонного разговора с турецким лидером в конце мая Байден сказал репортерам: «Он все еще хочет поработать над чем-то по F-16. Я сказал ему, что мы хотим заключить сделку со Швецией, так что давайте сделаем это».
Непонятно, что убедило бы Эрдогана отступить на сторону истребителей. Турецкий лидер потребовал, чтобы Швеция выдала или изгнала многих членов РПК и других, которых он считает врагами государства. Швеция отправила некоторых из страны, но Анкара упомянула еще многих.
На Капитолийском холме демократы и республиканцы в целом согласны с тем, что Турции необходимо сделать шаг, чтобы позволить Швеции вступить в НАТО, прежде чем администрация рассмотрит вопрос о продаже Анкаре каких-либо F-16. Но неясно, удовлетворит ли такой шаг Турции лидеров Конгресса, которые в состоянии заблокировать продажу, некоторые из которых выразили дополнительные возражения.
Ключевые члены Конгресса, включая главного демократа в сенатском комитете по международным отношениям сенатора Боба Менендеса из Нью-Джерси, заявили, что будут блокировать сделку по F-16, если г-н Эрдоган не уступит членство Швеции. Аналитики говорят, что неясно, сможет ли Байден убедить их перейти на другую сторону.
Совсем недавно, в понедельник, г-н Эрдоган в резкой форме вновь заявил о своем неприятии приема Швеции.
«Мы ясно дали понять, что решительная борьба с террористическими организациями и исламофобией — это наша красная линия», — сказал г-н Эрдоган. «Все должны признать, что дружбу с Турцией нельзя завоевать, поддерживая терроризм или уступая место террористам».
Г-н Эрдоган копал с прошлой весны, когда Швеция и Финляндия впервые подали совместную заявку на вступление в коалицию, что Байден назвал серьезной неудачей для президента России Владимира Путина.
Граница Финляндии с Россией составляет около 830 миль, что является самой длинной границей со страной ЕС. Швеция, имеющая лишь короткую морскую границу, меньше подвержена влиянию России, но Швеция и Финляндия тесно связаны в военном отношении.
Турецкий лидер уступил Финляндии, которая в апреле получила необходимое единодушное одобрение на вступление в коалицию, став ее 31-м членом.
Но даже после переизбрания в мае, что, как надеялись официальные лица США, позволит г-ну Эрдогану смягчить свою позицию, а также ввести в действие новый закон Швеции о борьбе с терроризмом, он твердо стоял на своем в отношении Швеции.
Недавние события могут осложнить ситуацию с мусульманским большинством Турции: на прошлой неделе двое мужчин сожгли страницы Корана возле мечети в Стокгольме в ходе демонстрации, одобренной шведской полицией и судом.
В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции 12 июня госсекретарь Энтони Дж. Блинкен сказал, что Швеция отреагировала на опасения Турции «надлежащим образом и эффективно». Он добавил, что администрация Байдена «ожидает, что это произойдет к июльскому саммиту в Вильнюсе».
Карон Демирджян Сообщил репортаж из Вашингтона.
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