Байден говорит, что он «с тревогой» ждет вступления Швеции в НАТО

Президент Байден сказал премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону в среду, что он «с нетерпением ждет» вступления своей страны в НАТО, подтвердив их общую цель по укреплению западного альянса против вторжения России в Украину.

На встрече в Белом доме они оба подчеркнули потенциальные выгоды, которые может принести добавление Швеции в группу: «Мы также думаем, что у нас есть что предложить», — сказал г-н Кристерсон президенту, когда они встретились в Овальном кабинете.

Но осталось меньше недели до того, как Байден и другие лидеры НАТО отправятся на саммит в Вильнюс, Литва, поэтому аннексия Швеции остается маловероятной, учитывая продолжающееся сопротивление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Г-н Эрдоган заблокировал заявку Швеции на членство, заявив, что Швеция приняла курдских изгнанников и беженцев, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической группировкой.

Этот вопрос имеет решающее значение для НАТО, которое не хочет показывать признаки внутреннего раскола на своем ежегодном саммите, тем более что война на Украине затягивается. Швеция отказалась от десятилетий нейтралитета после вторжения России в Украину в прошлом году, стремясь вступить в НАТО. Сам г-н Эрдоган также глубоко заинтересован в этом вопросе, давно настаивая на том, что западные страны недостаточно серьезно относятся к его опасениям по поводу курдского терроризма.