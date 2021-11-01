Economy

Байден говорит, что Россия и Китай «не проявили» в своих обязательствах по борьбе с изменением климата – Politico

1 ноября, 2021
Marfa Fedoroa

РИМ (Рейтер) – Президент США Джо Байден в воскресенье обвинил Россию и Китай в любом разочаровании уровнем приверженности лидеров Группы 20 делу борьбы с изменением климата.

«Что касается разочарования, то разочарование вызывает тот факт, что … не только Россия, но и Китай практически не проявили никаких обязательств по борьбе с изменением климата», – сказал Байден на своей пресс-конференции в конце рабочего дня. . Сегодняшний саммит лидеров в Риме.

«Есть причина, по которой люди разочарованы в этом», – добавил Байден. «Я сам себя разочаровал».

Лидеры стран G20, включая президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина, коллективно взяли на себя обязательство принимать все более решительные меры по сдерживанию глобального потепления. Но им не удалось прийти к соглашению о постепенном отказе от угля из-за противодействия небольшой группы стран, включая Россию и Китай.

Байден признал прогресс, но он также проверил название Саудовской Аравии среди стран, которые, по его словам, по-прежнему недостаточно эффективны.

«Мы предприняли ряд шагов, чтобы положить конец угольным субсидиям», – сказал Байден. «Мы взяли на себя обязательства здесь со всех сторон, всех нас, с точки зрения того, что мы собираемся привнести в G26». Фактически он имел в виду климатическую конференцию COP26 в Шотландии, которая началась в воскресенье, и многие лидеры вылетели прямо из Рима.

«Еще больше предстоит сделать», – сказал Байден. Но это потребует от нас сосредоточения внимания на том, что не делает Китай, что не делает Россия и что не делает Саудовская Аравия.

Заключительное заявление лидеров G-20 дало достаточно простора для объяснения того, кто должен нести бремя. После завершения встречи китайские государственные СМИ сообщили, что Си сказал своим коллегам-лидерам, что богатые страны несут ответственность за более быстрое сокращение выбросов.

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На прошлой неделе Пекин помешал западным правительствам, запустив новый набор климатических целей, которые существенно не изменили позицию страны в отношении ранее объявленных целей.

Президент России Путин, присутствовавший на саммите G20 по видеосвязи, настаивал на том, чтобы его страна выполнила все взятые на себя обязательства.

«Россия, как и другие страны, по сути, страдает от негативного воздействия глобального потепления, и вот причина: мы сталкиваемся с опустыниванием и эрозией почвы, и мы особенно обеспокоены таянием вечной мерзлоты, которое вызывает Это происходит из-за таяния вечной мерзлоты », – сказал Путин, согласно стенограмме его выступления в Кремле.

«Для нашей страны естественно принимать активное участие и играть ведущую роль в международных усилиях по смягчению последствий изменения климата и стабилизации», – добавил он. «Мы добросовестно выполняем все наши обязательства по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижскому соглашению».

У России относительно мало обязательств по международным климатическим соглашениям из-за того, что ее экономика сократилась после распада Советского Союза.

Карл Матиссен участвовал в написании отчета.

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