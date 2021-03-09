Байден говорит, что Соединенные Штаты без колебаний поднимут цену для России

Президент Джо Байден предупредил Москву в четверг, что Соединенные Штаты без колебаний поднимут цену для России и отстаивают американские интересы в своем первом крупном внешнеполитическом выступлении с момента вступления в должность.

«Я дал понять президенту Путину совершенно иначе, чем мой предшественник, что дни, когда США отвернулись от российской агрессии, вмешательства в наши выборы, кибератак и отравления своих граждан, прошли», – сказал Байден.

«Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненно важные интересы и наш народ, и мы будем более эффективны в отношениях с Россией, если будем работать в союзе и координации с другими партнерами-единомышленниками», – сказал президент.

Байден потребовал освободить российского диссидента Алексея Навального, который был задержан в Москве в прошлом месяце и приговорен к более чем двум годам лишения свободы. Навальный был отравлен в прошлом году и несколько месяцев лечился в Германии. Он обвиняет Кремль в своем отравлении.