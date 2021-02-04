Байден говорит, что США без колебаний поднимут цену для России

Президент США Джо Байден вместе с вице-президентом США Камалой Харрис (слева) обсуждают внешнюю политику в Государственном департаменте в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 февраля 2021 года.

В четверг президент Джо Байден предупредил Москву, что Соединенные Штаты без колебаний поднимут цену для России и отстаивают американские интересы в своем первом крупном внешнеполитическом выступлении с момента вступления в должность.

«Я дал понять президенту Путину совершенно иначе, чем мой предшественник, что дни, когда США отвернулись от агрессивных действий России, вмешательства в наши выборы, кибератак и отравления своих граждан, прошли», – сказал Байден.

«Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненно важные интересы и наш народ, и мы будем более эффективны в отношениях с Россией, если будем работать в союзе и координации с другими партнерами-единомышленниками», – сказал президент.

Позвоните Байдену За освобождение российского диссидента Алексея НавальногоКто был арестован в Москве в прошлом месяце и Приговорен к лишению свободы более чем на два года. Навальный был отравлен в прошлом году и несколько месяцев лечился в Германии. Он обвиняет Кремль в своем отравлении.

«Г-н Навальный, как и все граждане России, имеет свои права в соответствии с российской конституцией», – сказал Байден. «Его преследовали с целью разоблачения коррупции, и он должен быть немедленно и безоговорочно освобожден», – добавил он.

Арест Навального вызвал массовые протесты по всей России в минувшие выходные. Российская полиция арестовала тысячи демонстрантов.

Байден сказал: «Усилия России по подавлению свободы слова и мирных собраний являются источником глубокой озабоченности для нас и международного сообщества».

Администрация Байдена сталкивается с растущим давлением с целью наложить санкции на Россию за отравление Навального. Соединенное Королевство и Европейский Союз ввели санкции в прошлом году. Члены Конгресса призвали к этому президента Дональда Трампа, но его администрация не двинулась с места.

Белый дом изучает другие вопросы, связанные с Россией, включая взлом системы SolarWinds, отчеты о наградах, которые Россия предоставила американским войскам в Афганистане, и возможное вмешательство в выборы, и определит свой ответ на основе своих выводов.