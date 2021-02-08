Байден демонстрирует жесткую позицию в отношении Китая и Ирана

Президент Джо Байден в воскресенье дал первые признаки того, что он не полностью изменит жесткую линию предыдущей администрации в отношении Китая и Ирана.
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Соединенные Штаты не будут Снятие санкций с Ирана «Чтобы вернуть страну за стол переговоров по ядерной сделке, – сказал президент в передаче CBS« Face the Nation », своем первом личном телеинтервью с момента вступления в должность в прошлом месяце.
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Осторожный Перед тем как Байден заговорил, его страна не будет снова начинать переговоры, пока не будут сняты экономические санкции.
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Байден также сказал, что Китаю следует готовиться к «острой конкуренции» со стороны США, но не к конфликту.
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Байден сказал, что у президента Китая Си Цзиньпина «нет демократической косточки в теле». Он добавил, что не разговаривал с Цзинь Пином, который однажды назвал его “головорезом” с тех пор, как он вступил в должность.
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Его заявление было сделано на следующий день после того, как госсекретарь Энтони Блинкен сказал: Он предупредил своего китайского коллегу Вашингтон будет «привлекать Пекин к ответственности» за нарушения прав человека и «нарушения международного порядка».
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Перспектива: Байден утверждает, что он не собирается полностью отказываться от жесткой позиции бывшего президента Дональда Трампа в отношении врагов Соединенных Штатов. Он ясно указал, что стиль дипломатии США – менее конфронтационный – изменится не только по существу.
Одна из областей, в которой Байден, как ожидается, будет жестче, чем Трамп, – это политика США в отношении России. После своего первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вскоре после его инаугурации Байден сказал, что да. Напомним судьбу диссидента Алексея Навального, Который недавно был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы по возвращении из Германии, где он лечился от отравления.
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