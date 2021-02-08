Байден демонстрирует жесткую позицию в отношении Китая и Ирана

Президент Джо Байден в воскресенье дал первые признаки того, что он не полностью изменит жесткую линию предыдущей администрации в отношении Китая и Ирана.

Соединенные Штаты не будут Снятие санкций с Ирана «Чтобы вернуть страну за стол переговоров по ядерной сделке, – сказал президент в передаче CBS« Face the Nation », своем первом личном телеинтервью с момента вступления в должность в прошлом месяце.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи Осторожный Перед тем как Байден заговорил, его страна не будет снова начинать переговоры, пока не будут сняты экономические санкции.

Байден также сказал, что Китаю следует готовиться к «острой конкуренции» со стороны США, но не к конфликту.

Байден сказал, что у президента Китая Си Цзиньпина «нет демократической косточки в теле». Он добавил, что не разговаривал с Цзинь Пином, который однажды назвал его “головорезом” с тех пор, как он вступил в должность.

Его заявление было сделано на следующий день после того, как госсекретарь Энтони Блинкен сказал: Он предупредил своего китайского коллегу Вашингтон будет «привлекать Пекин к ответственности» за нарушения прав человека и «нарушения международного порядка».

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