Байден едет в Саудовскую Аравию и прекращает свой статус «изгоя»

Соглашения Авраама, подписанные под эгидой г-на Трампа, установили нормальные дипломатические отношения между Израилем и несколькими арабскими странами, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Но Саудовская Аравия остается далекой целью, которая во многом способствовала бы укреплению положения Израиля в регионе, если бы он официально признал еврейское государство.

Принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Саудовской Аравии, недавно казался оптимистичным в отношении возможного присоединения к соглашениям, но подчеркнул, что сначала необходимо добиться прогресса в урегулировании давнего конфликта Израиля с палестинцами.

«Мы всегда представляли себе, что будет полная нормализация отношений с Израилем, и я говорил ранее, что полная нормализация отношений между нами и Израилем, между регионом и Израилем принесет огромную пользу», Об этом он заявил на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.. «Мы не сможем воспользоваться этими преимуществами, если не решим вопрос о Палестине».

Г-н Байден уже был готов положить конец изоляции принца Мухаммеда с октября, когда он должен был встретиться с саудовским лидером на встрече лидеров G-20 и, вероятно, пожать друг другу руки. Но князь не явился.

Новая станция планируется в Эр-Рияде, Ранее сообщил Дэвид Игнатиус, обозреватель The Post, вызвал резкую критику со стороны правозащитных групп. Они осудили любую дипломатическую реабилитацию принца Мухаммеда.

«Прямо сейчас у Байдена накладываются кризисы, и в результате страдают некоторые приоритеты в области прав человека», — сказала Сьюзан Носселл, исполнительный директор PEN America, группы, которая выступает за свободу выражения мнений во всем мире. «Чем сложнее становится поставить права человека выше политики, тем важнее для мира увидеть лидера, готового сделать это».

Правозащитная группа United 9/11 Families, которая представляет родственников жертв терактов 11 сентября, в четверг направила президенту письмо, в котором призвала его оказать давление на лидеров Саудовской Аравии по поводу связей с угонщиками самолетов. Мистер Байден в прошлом году Я приказал рассекретить документы Из расследования причастности Саудовской Аравии 11 сентября.