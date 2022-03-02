Байден запретил всем российским самолетам заходить в воздушное пространство США в ответ на вторжение в Украину

Президент Байден в своем первом обращении к Конгрессу США во вторник объявил, что Соединенные Штаты запретят всем российским самолетам входить в воздушное пространство США в ответ на продолжающуюся войну. Военная атака на Украину.

«Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам в закрытии воздушного пространства США для всех российских рейсов, еще больше изолируя Россию и оказывая дополнительное давление на их экономику», — сказал он.

Заявление президента последовало за аналогичными шагами Канады и Европейского Союза по запрету российских самолетов в их воздушном пространстве.

Президент Байден выступает с обращением к Конгрессу США на совместном заседании Конгресса в Капитолии 1 марта. (Джабин Ботсфорд, Пул через AP)

В то время как США воздержались от ввода сухопутных войск или введения бесполетной зоны над Украиной, США и их союзники уже ввели жесткие санкции против России, в том числе прямо направленные против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, в качестве глобального осуждения. вторжения России. Украина продолжает расти.

Байден также заявил, что готов и дальше применять новые санкции и экономические трудности для правительства Путина.

Пассажирские самолеты, принадлежащие российским авиакомпаниям, включая «Аэрофлот» и «Россия», припаркованы в международном аэропорту Шереметьево в Москве 1 марта. (Марина Листева/Reuters)

«Он понятия не имеет, что его ждет», — сказал Байден.

В воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз закрывает свое воздушное пространство для самолетов, контролируемых или принадлежащих России, — этот шаг был предпринят, поскольку несколько государств-членов планировали закрыть свои зоны полета для таких самолетов.

Франция, Великобритания, Австрия, Германия, Польша, Болгария и Эстония, среди прочих, присоединились к запрету воздушного пространства в знак протеста. «В демократической среде нет места государственным самолетам-агрессорам», — написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В воскресенье министр транспорта Канады Омар Аль-Габра заявил, что они также закроют свое воздушное пространство и планируют привлечь Россию к ответственности за недавнее вторжение в Украину, которое Байден назвал «излишне агрессивным актом против глобального мира и безопасности».

В понедельник Путин запретил авиакомпаниям из десятков стран, включая Европейский Союз, летать над воздушным пространством России в ответ на запрет, введенный этими странами.

История продолжается

Российский Аэрофлот Airbus A320-200 на взлетно-посадочной полосе в Коломьере, недалеко от Тулузы, Франция, 2017 г. (Regis Duvignau/Reuters)

В своем обращении к нации Байден также ясно дал понять, что готов использовать вооруженные силы США для защиты других членов НАТО, в том числе недавно присоединившихся бывших республик советской эпохи.

«Как я ясно дал понять, Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей силой нашей коллективной мощи — каждый дюйм», — сказал Байден.

Однако пока он говорил, российские войска продолжали продвижение вглубь Украины.

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