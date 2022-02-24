Top News

Байден запретил строительство российского газопровода «Северный поток — 2» Новости нефти и газа

24 февраля, 2022
Vsevolod Egorov

Представитель Госдепартамента США заявил, что проект по добыче природного газа стоимостью 11 миллиардов долларов теперь является «куском железа на дне океана».

Президент Джо Байден объявил в среду, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении компании, ответственной за прокладку российского газопровода «Северный поток — 2», и продлевают штрафы на Москву после признания двух отдельных территорий на востоке Украины.

Санкции, направленные против «Северного потока 2АГ» и его руководителей, оказывают давление на проект по Балтийскому морю, который призван удвоить поток газа из России в Германию.

Белый дом заявил, что санкции не коснутся близкого друга Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который с 2005 года возглавлял группу партнеров Северного потока.

«Северный поток — 2», самый вызывающий разногласия энергетический проект в Европе, не начал работу в ожидании сертификации Германии и Европейского Союза.

Германия во вторник закрыла трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, сославшись на действия России на Украине. Соединенные Штаты и Европейский союз обеспокоены тем, что проект газопровода усилит зависимость Европы от поставок энергоносителей из России и лишит возможности транспортировки на Украину, а также станет местом проведения еще одного российского газопровода.

Президент США Джо Байден пообещал жесткое эмбарго в отношении России, если она вторгнется в Украину [Kevin Lamarque/Reuters]

В заявлении Байдена говорится, что его администрация тесно координирует операцию «Северный поток — 2» с Германией: «Сегодня я приказываю своей администрации ввести санкции в отношении «Северного потока — 2 АГ» и ее корпоративных руководителей».

«Эти действия — очередная неудача в нашем ответе на действия России в Украине.

Представитель Госдепартамента заявил, что действия США «больше не являются частью уравнения» в переговорах с Россией.

«Теперь это проект с призовым фондом в 11 миллиардов долларов, кусок стали на дне океана», — заявил в среду Netflix.

READ  «Мы не революционеры»: последняя Либеральная партия России не питала иллюзий

Nord Stream 2 AG — зарегистрированная в Швейцарии компания, материнской компанией которой является «Газпром», российская государственная газовая компания.

Госпром владеет всем трубопроводом, но половину стоимости делят между собой Shell, австрийская OMV, французская Engie, немецкая Uniper и Wintershall DEA.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году выступил против завершения проекта «Северный поток-2», предупредив, что он станет «опасным геополитическим оружием».

Украина объявила чрезвычайное положение в среду, поскольку Россия сосредоточила тяжелые войска на своей границе и перебросила танки и войска в две разделенные восточные провинции. Официальные лица США неоднократно предупреждали о возможном полномасштабном вторжении в Украину.

«Я не могу предсказать, что будет следующим этапом России, сепаратисты или личные решения президента России — не могу сказать», — заявил президент Украины Владимир Желенский.

Сайты правительства Украины, Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности в среду были недоступны, сообщило правительство, добавив, что это была еще одна крупная кибератака с отказом в обслуживании.

Геополитическая неопределенность и ужесточение санкций против интересов России со стороны Вашингтона и его союзников потрясли финансовые рынки, от нефти и акций до пшеницы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *