Представитель Госдепартамента США заявил, что проект по добыче природного газа стоимостью 11 миллиардов долларов теперь является «куском железа на дне океана».

Президент Джо Байден объявил в среду, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении компании, ответственной за прокладку российского газопровода «Северный поток — 2», и продлевают штрафы на Москву после признания двух отдельных территорий на востоке Украины.

Санкции, направленные против «Северного потока 2АГ» и его руководителей, оказывают давление на проект по Балтийскому морю, который призван удвоить поток газа из России в Германию.

Белый дом заявил, что санкции не коснутся близкого друга Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который с 2005 года возглавлял группу партнеров Северного потока.

«Северный поток — 2», самый вызывающий разногласия энергетический проект в Европе, не начал работу в ожидании сертификации Германии и Европейского Союза.

Германия во вторник закрыла трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, сославшись на действия России на Украине. Соединенные Штаты и Европейский союз обеспокоены тем, что проект газопровода усилит зависимость Европы от поставок энергоносителей из России и лишит возможности транспортировки на Украину, а также станет местом проведения еще одного российского газопровода.

Президент США Джо Байден пообещал жесткое эмбарго в отношении России, если она вторгнется в Украину [Kevin Lamarque/Reuters]

В заявлении Байдена говорится, что его администрация тесно координирует операцию «Северный поток — 2» с Германией: «Сегодня я приказываю своей администрации ввести санкции в отношении «Северного потока — 2 АГ» и ее корпоративных руководителей».

«Эти действия — очередная неудача в нашем ответе на действия России в Украине.

Представитель Госдепартамента заявил, что действия США «больше не являются частью уравнения» в переговорах с Россией.

«Теперь это проект с призовым фондом в 11 миллиардов долларов, кусок стали на дне океана», — заявил в среду Netflix.

Nord Stream 2 AG — зарегистрированная в Швейцарии компания, материнской компанией которой является «Газпром», российская государственная газовая компания.

Госпром владеет всем трубопроводом, но половину стоимости делят между собой Shell, австрийская OMV, французская Engie, немецкая Uniper и Wintershall DEA.

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году выступил против завершения проекта «Северный поток-2», предупредив, что он станет «опасным геополитическим оружием».

Украина объявила чрезвычайное положение в среду, поскольку Россия сосредоточила тяжелые войска на своей границе и перебросила танки и войска в две разделенные восточные провинции. Официальные лица США неоднократно предупреждали о возможном полномасштабном вторжении в Украину.

«Я не могу предсказать, что будет следующим этапом России, сепаратисты или личные решения президента России — не могу сказать», — заявил президент Украины Владимир Желенский.

Сайты правительства Украины, Министерства иностранных дел и Службы государственной безопасности в среду были недоступны, сообщило правительство, добавив, что это была еще одна крупная кибератака с отказом в обслуживании.

Геополитическая неопределенность и ужесточение санкций против интересов России со стороны Вашингтона и его союзников потрясли финансовые рынки, от нефти и акций до пшеницы.