Байден защищает свой визит в Саудовскую Аравию, говоря, что он переориентирует отношения

Президент Джо Байден защищал свою поездку в Саудовскую Аравию на следующей неделе как возможность «перенаправить — но не разорвать — отношения со страной, которая была стратегическим партнером на протяжении 80 лет», — написал он в Вашингтон пост редакционный.

Байден должен отправиться на Ближний Восток 13-16 июля, чтобы способствовать миру в регионе и предпринять отчаянные усилия, чтобы убедить Саудовскую Аравию помочь снизить рекордно высокие цены на газ на фоне войны России с Украиной.

Байден написал, что Саудовская Аравия «сейчас работает с моими экспертами, чтобы помочь стабилизировать рынки нефти с другими производителями ОПЕК».

Он продолжил: «Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию». «Мои взгляды на права человека ясны и давнишние, и основные свободы всегда на повестке дня, когда я путешествую за границу, как и во время этой поездки, так же, как они будут в Израиле и на Западном берегу».

Когда он поедет в Израиль, Байден Получить высшую гражданскую награду страныПочетная медаль президента Израиля. Президент Израиля Исаак Герцог сказал, что награда была вручена «в благодарность за то, что он был настоящим другом Израиля», и за «многолетнюю поддержку Байденом безопасности Израиля, углубление нашего союза и борьбу с антисемитизмом».