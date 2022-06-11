Байден заявил, что Зеленский игнорировал предупреждения о вторжении в Россию

(Блумберг) — Президент Украины Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроился на предупреждения о том, что Россия вторгнется в его страну в преддверии теракта 24 февраля.

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«Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные, подтверждающие, что он был на грани. Сомнений не было. Зеленский не хотел его слышать», — сказал Байден в пятницу во время политический сбор средств в Лос-Анджелесе. Немногие этим занимались.

Президент признал, что перспектива крупномасштабного вторжения президента России Владимира Путина может показаться отдаленной, сказав: «Я понимаю, почему они не хотят этого слышать».

Байден обвинил Путина в «попытке уничтожить культуру, не только нацию, но и культуру» в Украине, и сказал, что российский лидер рассматривает столицу Киев как «резиденцию Матери-России».

Российская армия не смогла взять Киев, но добилась успехов на юге и востоке Украины, где Путин надеется получить контроль над всем Донбассом. Украинская армия нанесла контрудары под Харьковом на севере и в районе оккупированного Херсона на юге.

Президент выступил в доме инвестора Эндрю Хауптмана в Лос-Анджелесе на мероприятии, которое, по словам представителя партии, должно было собрать около 2,5 миллионов долларов для Национального комитета Демократической партии и Народного фонда победы демократов. Соорганизатором мероприятия выступил голливудский продюсер Джеффри Катценберг.

Президент выступает на другом мероприятии по сбору средств позже в пятницу в доме продюсера-миллиардера и инвестора Хаима Сабана, который, как ожидается, также принесет Демократической партии около 2,5 миллионов долларов. Байден находится в Лос-Анджелесе для проведения Саммита Америк.

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