Байден заявил, что Индия немного потрясена российской оккупацией Украины Новости войны России и Украины

Хотя другие страны Четверки разрешили российские компании или людей, Индия не ввела санкции и не осудила Россию.

Президент США Джо Байден заявил, что Индия является единственным «слегка дрожащим» членом Quad Group в своих действиях против России из-за ее агрессии против Украины, поскольку Индия стремится сбалансировать свои отношения с Россией и Западом.

В то время как другие квартеты — США, Япония и Австралия — допустили российские компании или людей, Индия не ввела санкции и не осудила Россию, своего крупнейшего поставщика военной техники.

«В ответ на его агрессию мы выдвинули единый фронт через НАТО и Тихий океан», — сказал Байден президенту России Владимиру Путину на бизнес-форуме в понедельник.

«Четверка — за исключением Индии, которая немного дрожит в некоторых из них, — но Япония очень сильна, как и Австралия в борьбе с путинской агрессией».

Путин говорит, что Россия проводит «специальную военную операцию», чтобы предотвратить совершение украинским правительством «геноцида» — Запад говорит, что это ничем не подтвержденный миф.

После виртуального саммита между премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и его индийским коллегой Нарендрой Моди в понедельник министерство иностранных дел Индии заявило, что Австралия понимает позицию Индии по Украине, которая «отражает нашу собственную ситуацию».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также сказал Моди в Нью-Дели в субботу, что вторжение России потрясло «основу международного порядка» и требует четкого ответа.

Индия призвала положить конец насилию на Украине, но воздержалась от голосования против своего старого союзника по холодной войне России.

Хотя в последние годы Индия сблизилась с Соединенными Штатами, она полагалась на Россию в обеспечении постоянных поставок оружия и боеприпасов в условиях тупиковой ситуации на границе с Китаем в Гималаях и постоянной напряженности в отношениях с Пакистаном.

Поскольку две индийские государственные компании недавно заказали пять миллионов баррелей, Индия также рассматривает возможность покупки российской нефти со скидкой.

Индийские аналитики и правительственные чиновники отмечают, что европейские страны покупают газ у России.