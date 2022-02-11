Байден заявил, что отвергает выводы армейского отчета по Афганистану

Президент БайденДжо Байден Бриана Джоуи Грей критикует администрацию Байдена после новостей о финансировании общественных колледжей В четверг он заявил, что отвергает выводы армейского отчета о расследовании, в котором военные, как сообщается, критиковали представителей администрации Байдена за непонимание ситуации в Афганистане по мере вывода американских войск.

Отвечая на вопрос об отчете во время интервью с Лестером Холтом из NBC в четверг, Байден сказал, что не согласен с его впечатлением о том, как администрация справляется с выводом средств.

На вопрос, были ли подробности расследования, Байден сказал: «Нет, это не то, что мне сказали». это было Об этом сообщает «Вашингтон пост».Рен честен с ним. «Было неподходящее время, чтобы выбраться, но если мы не выберемся, они признают, что нам придется отправить больше войск обратно в ад».

На вопрос, отвергает ли он выводы отчета, Байден ответил: «Да, согласен».

Он сказал: «Я отвергаю их».

The Post сообщила ранее на этой неделе, что армейский отчет занимает тысячи страниц и содержит показания под присягой командиров, участвовавших в выводе войск из Афганистана прошлым летом.

По данным газеты, военные в документе обвинили сотрудников Белого дома и Госдепартамента в том, что они не признали быстрое продвижение талибов с выводом американских войск из страны. Сообщается, что это указывает на разногласия по поводу того, как справиться с эвакуацией американцев и афганцев, находящихся в опасности.

Уход из Афганистана стал для Байдена худшим моментом в первый год его пребывания в должности. В то время как большинство американцев поддерживают вывод войск из страны, хаотичный характер вывода американских военных вызвал критику со стороны республиканцев и демократов в отношении действий администрации.

Байден энергично защищал свое решение уйти, заявив, что пребывание в Афганистане будет стоить больше жизней американцам и вынудит Соединенные Штаты выделить больше войск для борьбы с талибами.

Отвечая на вопрос об отчете армии ранее на этой неделе, пресс-секретарь Белого дома сказал: Джин Псаки Джейн Саки Байден говорит, что он отвергает выводы армейского отчета по Афганистану. Отчет Morning Hill — представлен Facebook. Он настаивал на том, что администрация была готова к «ряду непредвиденных обстоятельств», но отметил, что официальные лица США не ожидали, что Афганистан так быстро перейдет к талибам.

«Существовал набор планов на случай непредвиденных обстоятельств, которые были реализованы в тесной координации всеми игроками из команды национальной безопасности в то время, чтобы подготовиться к набору вариантов и набору результатов», — сказал Псаки.