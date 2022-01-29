Байден заявил, что Россия перебрасывает войска в Восточную Европу после того, как высокопоставленный генерал предупредил об «ужасных» последствиях, если Россия вторгнется в Украину

«Я скоро переведу войска США в страны НАТО в Восточной Европе», — сказал Байден журналистам, когда его спросили о сроках переброски войск, сказав, что у него нет обновленной информации о ситуации на Украине.

Представитель Пентагона заявил, что в начале этой недели 8500 военнослужащих США находились в состоянии повышенной боевой готовности, готовые к отправке в Восточную Европу, включая подразделения «медицинской поддержки, поддержки с воздуха, тылового обеспечения» и «военных формирований».

Замечания Байдена прозвучали через несколько часов после того, как высший военный генерал США и генерал Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предупредили, что российское вторжение в Украину приведет к «ужасным» и «значительным» жертвам в стране. Вместо этого Владимир Путин должен выбрать дипломатический путь.

«Что касается типа развернутых войск… если они будут развернуты против Украины, они будут значительными, очень значительными и приведут к значительным потерям», — заявила Милли на пресс-конференции Пентагона в пятницу. «Вы можете себе представить, как это было бы в густонаселенных городских районах, на дорогах и так далее. Это страшно. Это страшно. Это не обязательно. И мы думаем, что дипломатия — это путь.

Милли, которая в пятницу вместе с министром обороны Ллойдом Остином информировала журналистов об американской военной продукции, рассказала о географии Украины, заявив, что, если ее «половодье» замерзнет, ​​«это создаст подходящие условия для проселочных дорог и тачек». «По всей Украине есть большое население и густонаселенные центры. И если война разразится в масштабах и потенциале, гражданское население сильно пострадает», — сказал он. Комментарии Милли противоречат посланию президента Украины Владимира Желенского. Зеленский говорил по телефону с Байденом в четверг, где два лидера не согласились с безотлагательностью угрозы, исходящей от России, и Зеленский подтвердил свою точку зрения, выступая в Украине в пятницу. «Говорят, завтра война. Это паника», — сказал Желенский журналистам. READ Директора ЦРУ Билла Бернса отправили в Москву, чтобы предупредить Россию о концентрации войск возле Украины Но Милли сказал, что, по его мнению, действия России «отличаются» от предыдущих повышений. «Он больше по численности и силе, чем все, что мы видели в последнее время, и я думаю, что вам нужно немного вернуться во времена холодной войны, чтобы увидеть что-то такого размера», — сказал он. Сказал. ‘Это платно’ Милли отметил, что боевые возможности украинских вооруженных сил улучшились с 2014 года, но «Россия теперь нуждается в большей помощи, чтобы защитить себя от сил вторжения». Однако Милле сказал: «Если Россия решит вторгнуться в Украину, это не будет бесплатным с точки зрения жертв или других значительных последствий». Милли сказал, что Соединенные Штаты не собирались останавливать «наступательные силы» где бы то ни было, чтобы «напасть на Россию», добавив, что нынешняя ситуация между Россией и Украиной «полностью спланирована Россией и президентом Путиным». Остин сказал, что пока не принято решение о приведении сил США в состояние повышенной боевой готовности в Восточной Европе. Он сказал, что основная цель войск, размещенных в первую очередь для поддержки сил быстрого реагирования НАТО, заключалась в том, чтобы «успокоить наших союзников». «Речь идет о том, во что верят в нас наши союзники, поэтому именно на этом мы действительно сосредоточены», — сказал Остин. «Мы, вы знаете, г-н Путин в какой-то момент расскажет, что он думает. Но опять же, я не знаю, принял ли он уже окончательное решение о том, что он собирается делать». Россия неоднократно заявляла, что не планирует нападения на Украину. В интервью российским журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал: «Если будет Российская Федерация, войны не будет. Мы не хотим войны». READ Норвежская армия начала учения по противотанковым минам у границы с Россией В то время как администрация Байдена «приветствовала» это сообщение, высокопоставленный руководитель сказал, что оно должно быть подкреплено действиями. «Нам нужно, чтобы Россия вывела часть войск от границы с Украиной и приняла другие решительные меры», — заявил в пятницу глава правительства. Совбез ООН собрался в Украине в понедельник Соединенные Штаты призвали провести заседание Совета Безопасности ООН в Украине в понедельник, заявив, что «это возможность для России объяснить свое чрезвычайное военное присутствие на границе с Украиной и другие ее угрозы и нестабильность». «Я думаю, что будут какие-то диверсии и некоторая дезинформация — мы знаем этот сценарий, — но у России есть четкая возможность сообщить Совету Безопасности, видят ли они путь к дипломатии или заинтересованы в продолжении конфликта». — сказал офицер. «Я думаю, что это будет возможность для России услышать позицию других членов Совета по этим основным принципам международного порядка — и это самое главное». «Мы надеемся и ожидаем, что наши коллеги по совету выразят желание идти более дипломатическим путем, чем путем войны», — сказал чиновник. Чиновник заявил, что Соединенные Штаты считают «нарушением толерантного подхода Совета Безопасности» и представят факты дела послу США в ООН Линде Томас-Гринфилд, «а также роль европейского и глобального мира и безопасность.» Никаких заявлений с собрания или действий совета не ожидалось. Второй чиновник сказал, что делегация США в ООН активно взаимодействовала с другими в Нью-Йорке, в том числе с другими европейскими странами, включая Украину, Германию, Китай и Россию. «Мы ведем очень активный диалог с Китаем, видимо, по разным вопросам, но, в частности, по этой ситуации, России и Украине», — заявили они. «Мы ведем серьезный дипломатический диалог с посольством Китая в Нью-Йорке по поводу этой встречи и вопроса, выносимого на рассмотрение Совета Безопасности». READ По мере роста призывов к постсоветским переменам оппозиция распространяется из Беларуси в Россию. История и название были обновлены в пятницу с более подробной информацией.

Майкл Конте из CNN, Ричард Рот и Мэтью Санс внесли свой вклад в отчет.