Байден заявил, что Украина решительно ответит на вторжение России | политические новости

Президент США обещает в разговоре со своим украинским посланником, когда российские войска провоцируют напряженность.

В заявлении Белого дома говорится, что президент США Джо Байден заверил своего президента Украины Владимира Желенского в воскресенье, что Вашингтон и его союзники «решительно ответят», если Россия попытается вторгнуться в своего прозападного соседа.

На фоне напряженности на границе России с Украиной они поговорили по телефону через несколько дней после второй речи Байдена с президентом России Владимиром Путиным за месяц, когда Россия собрала около 100 000 военнослужащих.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и союзники ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Чжэнь Заки в заявлении после звонка.

Байден и Желенский обсудили подготовку к предстоящим дипломатическим встречам по урегулированию кризиса, сообщает Белый дом.

Позже Зеленский написал в Твиттере, что ценит «непоколебимую поддержку» США и что призыв «демонстрирует особый характер отношений между двумя странами».

Высокопоставленные официальные лица США и России должны обсудить кризис в Женеве 9 и 10 января. Также запланированы переговоры Совета Россия-НАТО и заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Президент США Джо Байден беседует с президентом России Владимиром Путиным об Украине. Россия сосредоточила на границе около 100 тысяч военнослужащих. [File: Adam Schultz/White House via Reuters]

Перед встречей Байден сказал Путину, что россиянам важно принять меры для разрядки кризиса.

Обсуждая звонок с Путиным в пятницу, Байден сказал: «Я не собираюсь вести здесь публичные переговоры, но он может — я буду настаивать, я могу — дать понять, что он не может вторгаться в Украину».

Во время отпуска в Делавэре президент США заявил журналистам, что, если Россия вторгнется в Украину, она введет жесткие санкции и усилит наше присутствие в Европе вместе с союзниками по НАТО.

Советник Путина по иностранным делам заявил журналистам на прошлой неделе, что введение санкций «может привести к полному разрыву международных отношений и серьезному ущербу для отношений между Россией и Западом».

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году и обвиняется в разжигании пророссийской сепаратистской войны на востоке страны, разразившейся в том же году.

Кремлевские официальные лица настаивали на том, что любое будущее расширение НАТО будет гарантировать исключение Украины и других бывших советских стран, и потребовали, чтобы военный альянс убрал наступательные вооружения из стран региона.