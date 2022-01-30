«Байден из SNL борется с российской дезинформацией, а Уиллем Дефо выходит на сцену

Программа NBC «Субботний вечер в прямом эфире» возвращается в эфир уже третью неделю подряд, в значительной степени опираясь на драматические таланты нового ведущего Уиллема Дефо.

Шоу началось с того, что президент Джеймса Остина Джонсона Джо Байден был проинформирован военными советниками об усилении военного присутствия России в Украине.

«Если Германия не хочет вступать в войну, вы знаете, что это плохо», — сказал Джонсон, когда официальные лица сказали ему, какие союзники не поддержат США в потенциальной военной интервенции.

Затем члены кабинета заявили фальшивому президенту, что Россия развернула очередную дезинформационную кампанию, чтобы придать своей агрессии позитивный общественный резонанс, и пригласила антипрививочника Аарона Роджерса сниматься в пропагандистских рекламных роликах.

В связи с тем, что фальшивые новостные заголовки, такие как «Американский CDC настоятельно рекомендует России вторгнуться в Украину» и «Нил Янг удалит музыку для Spotify, если Украина не сдастся», стали вирусными, Белый дом обратился к старшекласснику, чтобы противостоять кибератаке Москвы.

Военные советники информируют «президента Джо Байдена» Джеймса Остина Джонсона об усилении военного присутствия России на Украине. СНЛ / Ютуб

«Господин президент, я думаю, что ваше поколение могло бы многому научиться у моего», — сказала юная профессионалка в социальных сетях (Хлоя Файнман). «Подобно тому, как мы не верим в удары беспилотников, мы верим в психологическое разрушение наших врагов. Вот почему я собираюсь написать в ЛС и сказать: «Боже мой, мне так понравился твой наряд на днях». Это был Old Navy?»

Только что появившись в роли Зеленого Гоблина в «Человеке-пауке: Дому нет», Дефо пролил свет на свои знаменитые насыщенные роли в кино.

«То, что один человек переборщил, означает, что другой человек заинтересован в этом», — пошутил 66-летний мужчина.

Пока Дефо благодарил зрителей за то, что они отправились на 30 Rock в снегу, уроженец Висконсина был прерван Майки Дей и Эйди Брайант, которые играли стереотипных жителей Среднего Запада из его родного города, которые должны были вспомнить любую из его ролей, не связанных с супергероями.

Актер Уиллем Дефо впервые стал ведущим нового шоу «Субботним вечером в прямом эфире» 1 января. 29, 2022. СНЛ / Ютуб

В пародии на собрание жильцов в многоквартирном доме на Манхэттене фигурирует забавный список эксцентричных нью-йоркских персонажей. Перед членами правления выступили сварливая женщина с фиксированным доходом, ловелас, чьи подвиги трудно было игнорировать, и молодой трансплантат, который платит 6000 долларов в месяц.

У всех жителей здания сложилось ложное впечатление, что швейцара, которого играет Крис Редд, зовут Джамаркус.

«Мое настоящее имя Роберт. Сначала я упустил это из виду, но хотел бы пресечь это в зародыше», — пожаловался Редд.

«Спасибо, Jamarkus», — ответил член правления Fineman.

Дефо сыграл стареющего представителя богемы, сетующего на то, что город утратил свою остроту.

«Я купил три верхних этажа этого здания в 1971 году за 11 долларов, и с тех пор я был занозой в заднице», — сказал Дефо.

«Ты ходил в CBGB, и Игги Поп блевал тебе в лицо. Нам понравилось».

В сатирическом музыкальном видео Редд и Кинан Томпсон изображали страдающих бессонницей исполнителей R&B, которые были слишком заняты своими телефонами, телевизорами и предыдущими смущениями, чтобы заснуть.

Дефо и Эйди Брайант организовали «Бадминстерскую выставку собак», на которой беспородных собак оценивали за их уродства, антиобщественное поведение и плохое чувство стиля.

В поддельной рекламе стареющие спортивные легенды Фрэнк Томас и Дуг Флути (которых играют Томпсон и Алекс Моффат) и Дефо (играющий самого себя) заглянули к Дэю, чтобы дать ему непрошеный совет по лечению мужской импотенции с непривлекательными побочными эффектами.

В «Weekend Update» в качестве гостя выступил отставной квотербек Пейтон Мэннинг, которого пригласили прокомментировать захватывающие игры плей-офф НФЛ в прошлую субботу. Тем не менее, Мэннинг признался, что не смотрел, потому что его зацепила «Эмили в Париже» и ее «свежий взгляд на феминизм… наконец!»

Бывший защитник НФЛ Пейтон Мэннинг присоединился к стойке «Weekend Update» чтобы обсудить Тома Брэди и сериал Netflix «Эмили в Париже». СНЛ / Твиттер

Когда его спросили о слухах об уходе его бывшего соперника Тома Брэди, Мэннинг сказал, что понимает.

«Если бы это был я, я бы, наверное, тоже ушел на пенсию, если бы у меня было больше времени, чтобы посмотреть «Эмили в Париже», — пошутил чемпион Суперкубка.

Ведущие также несколько раз нацеливались на Байдена, нацеливаясь на его преклонный возраст и его практические занятия политикой.

«Президент Байден пообещал выдвинуть чернокожую женщину в Верховный суд, но я надеюсь, что это не потому, что он хочет понюхать новый тип волос», — отрезал Майкл Че.

В пародии на «Красавицу и чудовище» Дефо сыграл отца Белль Мориса, который больше интересовался тем, чтобы проводить время с самим собой, чем искать свою дочь.

Цифровой короткометражный фильм показал, как в комнату сценаристов «SNL» проник 10-летний мальчик, который был веселее и актуальнее, чем большинство сотрудников.

Эго Нводим, Боуэн Янг и Майки Дэй сыграли телеведущих в утреннем шоу Колумбуса, штат Огайо, которые изо всех сил пытались удержать двусмысленный сегмент с Дефо, чтобы он не сошёл с рельсов.

Актер-ветеран также поставил причудливую пародию в конце шоу, где он сыграл офисного временного работника, идущего по пути разрушения.

Кэти Перри исполнила свои песни «When I’m Gone» и «Never Really Over» на площадке, оформленной в виде подземного портала в «Super Mario Brothers».

Шоу должно вернуться в прямом эфире в феврале. 26 января, когда бывший писатель Джон Мулани присоединится к «Клубу пятикратников», состоящему из людей, которые пять раз добились редкого успеха в качестве ведущих шоу. Компания Brooklyn’s LCD Soundsystem должна была выступить во второй раз в качестве музыкального гостя.