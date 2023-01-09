Байден инспектирует американо-мексиканскую границу перед лицом критики со стороны Республиканской партии

ЭЛЬ-ПАСО, Техас (AP) — Президент Джо Байден прошел по грязному участку американо-мексиканской границы. В воскресенье он осмотрел оживленный порт въезда во время своей первой поездки в регион после двух лет пребывания в должности, визит, который затмил напряженную иммиграционную политику. Республиканцы обвиняют его в рекордном количестве иммигрантов переход в страну.

На своей первой остановке начальник замечает, что он пограничник в Эль-Пасо Покажите, как обыскивают автомобили на наличие наркотиков деньги и прочая контрабанда. После этого он выехал на пыльную улицу с заброшенными зданиями и прошел вдоль металлического пограничного забора, отделяющего американский город от Сьюдад-Хуареса.

Его последней остановкой был Центр обслуживания иммигрантов округа Эль-Пасо, но иммигрантов в поле зрения не было. Когда он узнал об услугах, предлагаемых там, он спросил гуманитарного работника: «Если бы я мог помахать палкой, что бы я сделал?» Ответа не услышали.

Почти четырехчасовой визит Байдена в Эль-Пасо строго контролировался. Он столкнулся с иммигрантами только тогда, когда его колонна пересекла границу, и около дюжины были замечены на стороне Сьюдад-Хуареса. В его визит не включено время, которое он провел на станции пограничной службы, где мигранты, пересекающие границу нелегально, задерживаются и задерживаются, прежде чем их отпускают. Никаких публичных заявлений он не делал.

Визит, казалось, был призван показать гладкий процесс работы с легальными иммигрантами, уничтожение контрабанды и гуманное обращение с теми, кто въехал нелегально, создавая контрриторику заявлениям республиканцев о кризисном состоянии, эквивалентном открытым границам.

Но его визит, вероятно, мало что дает для подавления критиков с обеих сторон, в том числе сторонников иммиграции, которые обвиняют его в проведении драконовской политики, мало чем отличающейся от политики его бескомпромиссного предшественника Дональда Трампа.

В знак обострения напряженности из-за иммиграции губернатор Техаса Грег Эбботт, республиканец, сразу по прибытии в штат вручил Байдену письмо, в котором говорилось, что «хаос» на границе был «прямым результатом» президента. Неисполнение федеральных законов. Позже Байден вытащил письмо из кармана куртки во время своего тура, сказав журналистам: «Я еще не читал его».

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти назвал визит Байдена «фотографией», заявив в Твиттере, что республиканское большинство возложит на администрацию ответственность за создание самого опасного пограничного кризиса в истории Америки.

Судья округа Эль-Пасо Рикардо Саманиго приветствовал визит Байдена, но сказал, что нынешнее затишье среди абитуриентов помешало президенту увидеть размер пула абитуриентов.

«Он не видел настоящих трудностей», — сказал Саманьего, который был среди местной делегации, приветствовавшей Байдена. «Хорошо, что он был здесь. Это первый шаг. Но нам еще нужно сделать больше и проводить с ним больше времени».

В другом месте в Эль-Пасо, которое Байден не посетил, сотни иммигрантов собрались в воскресенье возле католической церкви Святого Сердца, где они спали на открытом воздухе и получали трехразовое питание от религиозных групп и других гуманитарных организаций.

Среди иммигрантов было несколько беременных женщин, в том числе Карла Сайнс, 26 лет, восемь месяцев. Она путешествовала в небольшой группе, в которую входил ее двухлетний сын Джошуа. Сайнс оставила троих своих детей дома в Венесуэле с матерью.

«Я хотела бы попросить президента Байдена помочь мне с разрешением или чем-то еще, чтобы мы могли работать и продолжать», — сказала она.

32-летний Хуан Товар, один из нескольких в ее группе, указал, что у него также были политические причины покинуть родную страну.

«Социализм — это худшее, — сказал он. В Венесуэле нас убивают, пытают, и мы не можем говорить плохо о правительстве. У нас хуже, чем на Кубе».

Ноэнгриз Гарсия, также на восьмом месяце беременности, путешествовала со своим мужем, сыном-подростком и маленькой семейной собачкой из небольшого штата Португеса, Венесуэла, где она держала продовольственный киоск.

39-летний Гарсия сказал: «Мы не хотим иметь деньги или дом. Мы просто хотим работать».

На вопрос, что он узнал, увидев границу воочию и поговорив с офицерами, которые работают вдоль нее, Байден сказал: «Им нужно много ресурсов. Мы их для них получим».

Эль-Пасо в настоящее время является крупнейшим незаконным транзитным коридором , в значительной степени потому, что никарагуанцы бежали от угнетения, преступности и нищеты в своей стране. Они входят в число иммигрантов из четырех стран, которые в настоящее время подлежат быстрому выдворению в соответствии с новыми правилами, принятыми администрацией Байдена. На прошлой неделе это вызвало резкую критику со стороны иммиграционных защитников.

Недавние заявления Байдена о политике безопасности границ и его визит на границу отчасти были направлены на то, чтобы ограничить влияние предстоящих иммиграционных расследований, обещанных республиканцами в Палате представителей. Но любое долговременное решение потребует действий резко расколотого Конгресса, в котором в последние годы не увенчались успехом многочисленные попытки провести радикальные изменения.

Из Техаса Байден отправился на юг в Мехико, где он и лидеры Мексики и Канады встретятся. В понедельник и вторник на саммите североамериканских лидеров. Иммиграция входит в число пунктов повестки дня. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор встретил Байдена в аэропорту в воскресенье вечером и присоединился к нему в президентском лимузине для поездки в отель Байдена.

Число иммигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу, резко возросло в течение первых двух лет президентства Байдена. В течение года, закончившегося 30 сентября, было совершено более 2,38 миллиона остановок, что впервые превысило 2 миллиона. Администрация изо всех сил пыталась перекрыть переходы, не желая принимать меры, аналогичные тем, которые были приняты администрацией Трампа.

Объявленные на прошлой неделе изменения в политике являются крупнейшим шагом Байдена, направленным на сдерживание незаконных пересечений границы, и отпугнут десятки тысяч мигрантов, достигших границы. В то же время 30 000 иммигрантов в месяц из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы будут иметь возможность легально приехать в США, если они летят, получают спонсора и проходят проверку биографических данных.

Соединенные Штаты также будут депортировать мигрантов, которые сначала не ищут убежища в стране, через которую они путешествовали по пути в Соединенные Штаты. — Запланированная дата и время.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил журналистам на борту Air Force One, что администрация пытается «стимулировать безопасный и упорядоченный путь и остановить организации, занимающиеся контрабандой», заявив, что эта политика «совсем не запрет», а попытка защитить мигрантов от травм. что контрабанда может вызвать.

Некоторые приветствовали изменения, особенно руководители городов, где собираются иммигранты. Но Байден подвергся критике со стороны групп защиты интересов иммигрантов, которые обвинили его в моделировании действий по образцу действий бывшего президента. Представители администрации оспорили эту характеристику.

Во всех своих международных поездках за 50 лет государственной службы Байден не проводил много времени на американо-мексиканской границе.

Единственный визит, на который мог указать Белый дом, — это поездка Байдена через границу во время президентской кампании в 2008 году. Вице-президент Камала Харрис прибыла в Эль-Пасо в 2021 году. но подвергся критике за то, что в значительной степени обошел эту меру, поскольку Эль-Пасо не был центром переходов, как сейчас.

Трамп, который сделал ужесточение иммиграции своей визитной карточкой, несколько раз ездил на границу.

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Авторы AP Андрес Лейтон в Эль-Пасо, штат Техас; Анита Сноу в Фениксе; Морган Ли в Санта-Фе, Нью-Мексико; Джош Боак из Вашингтона внес свой вклад в этот отчет.