Байден и Блинген просят у Китая и России лекции о расизме

«Праздник Весны» – это общенациональное телевизионное мероприятие в Китае, которое транслируется ежегодно перед Лунным Новым годом. The Economist описывает сериал как «самое просматриваемое телешоу на земле» и «одно из самых просматриваемых властями». Коммунистическая партия все в нем рассматривает и утверждает.

В 2018 году, по данным The Economist, в шоу была представлена ​​китайская актриса в «черном лице и африканском платье, с преувеличенной искусственной задницей и вазой с фруктами на голове». По какой-то очевидной причине у нее был черный китаец, одетый как обезьяна. ”

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Позорные изображения чернокожих, которые были запрещены до западных поколений, сегодня в Китае обычное дело. Несколько лет назад перепуганный читатель прислал мне видео китайской рекламы хозяйственного мыла. В нем китаянка положила кусок мыла в рот чернокожему мужчине, а затем поместила его в стиральную машину. В конце цикла появляется «чистый» азиатский мужчина. Рекламу не публиковали в Китае в течение нескольких месяцев, пока разъяренная аудитория англоязычного мира не посмотрела видео и не стало вирусным. Однако в этой стране Эмма Грэм-Харрисон написала в газете Guardian: «В основном эта реклама была встречена безразлично, и, возможно, в Китае было меньше публичных дебатов о расизме».

Хотя эти главы шокировали эмоции большинства американского народа, они не помешали администрации Байдена подключиться к таким странам, как Китай, чтобы читать лекции американцам об американском расовом прогрессе. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинген вызвал представителей Совета ООН по правам человека для расследования «формального расизма» в Соединенных Штатах. Это тот же орган по правам человека, в который входит не только Китай, но также Россия и Куба. Это решение было пересмотрено г. Блинкен сказал, что Соединенные Штаты «не прячутся от наших недостатков» и что этот шаг «поможет бороться с расизмом, расизмом и расизмом». Только если есть.

Эти страны не заинтересованы в нашей гражданской войне за прекращение рабства, в нашем движении за гражданские права за прекращение Джима Кроу или в любом честном или объективном исследовании того, как мы дважды избирали черного человека президентом страны. Белый. Для них не имеет значения, что чернокожие американцы более обеспечены, чем другие черные люди. Или, каковы бы ни были наши ошибки, очень немногие чернокожие (или другие этнические и этнические меньшинства) пытаются покинуть Соединенные Штаты, в то время как миллионы негласных людей хотят поселиться здесь.

Администрация Байдена хорошо понимает, что китайцы, русские и кубинцы во всем мире в первую очередь заинтересованы в использовании этнических инцидентов в Соединенных Штатах. Это проверенная временем тактика коммунистических режимов, которая служит примером расового разделения на протяжении 20-го века, чтобы критиковать капитализм и оправдывать диктатуру в Соединенных Штатах. Они больше говорят о Джордже Флойде, чем о пекинских уйгурах или московских чеченцах.

После смерти Майкла Брауна в 2014 году и беспорядков Фергюсона в России российский Владимир Путин назвал это «60 минутами» и сказал, что Соединенным Штатам нечего критиковать за то, как он обращался с диссидентами в России из-за «проблемы в Фергюсоне». Агентство Синьхуа, крупнейшее информационное агентство Китая, озаглавило: «Очевидно, что США должны всегда сосредотачиваться на решении своих собственных проблем, а не указывать пальцем на других».

К сожалению, интерес левых медийных элит к роли эффективных идиотов не угас. Недавние антикоммунистические протесты на Кубе были огромными на протяжении десятилетий, но апологеты режима, такие как репортер New York Times Николь Ханна-Джонс, не понимают, из-за чего протестующие суетятся. У нее есть Называется Куба – самая “равноправная” страна в Западном полушарии. Дэвид Асман, редактор Fox News, ранее освещавший для журнала Латинскую Америку, ответил, что у г-жи Ханна-Джонс странное представление о равенстве. «Куба может сравниться в бедности и угнетении только с 97% своего населения», – сказал он. Написал. «Остальные 3% – это правящая элита, которая получает все, что хочет, и почти вся белая».

И снова администрация Байдена пытается успокоить свою левую сторону. Одна вещь, которую можно сделать с этим, – это выдвинуть чушь о зеленом новом контракте или создать комиссию для изучения последствий закрытия Верховного суда. Другое дело – играть в футбол с врагами Америки и нашими союзниками. Напомним, что это Совет по правам человека, который уделяет больше времени грехам Израиля, чем Ирану, Сирии и Северной Корее. Опасность здесь заключается в том, чтобы дать диктаторским режимам успех внутренней пропаганды, которого они хотят. Такие победы только помогают диктаторам оставаться у власти. Они делают мир менее независимым и опасным.