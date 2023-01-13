Байден и Кишида, премьер-министр Японии, встречаются, чтобы обсудить растущую мощь Китая

Япония является важным членом Четверного союза в Азии, в который входят США, Индия и Австралия, и он был сформирован отчасти для противодействия мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские официальные лица говорят, что очевидно, что США пытаются использовать союзы и партнерские отношения в регионе, чтобы сдерживать Китай, включая «четверку», а также AUKUS, новый альянс безопасности, созданный США, Великобританией и Австралией.

В пятницу США и Япония также объявили о новом соглашении о сотрудничестве в области исследования космического пространства, Луны и «других небесных тел». Соглашение было подписано Энтони Дж. Блинкен, госсекретарь США, и Ёсимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии, высоко оценили соглашение на мероприятии в штаб-квартире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Американские и японские официальные лица заявили в среду, что две страны будут расширять свое военное сотрудничество, в том числе путем улучшения того, что правительства называют ракетными ударными возможностями Японии, и повышения гибкости контингента морской пехоты США в этой стране для потенциальных боевых действий. Япония заявила, что планирует закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» американского производства. На данный момент Британия — единственный союзник США, обладающий ракетами.

В то время как администрации в Токио переосмысливают значение введенных десятилетиями конституционных ограничений в отношении национальных сил обороны, решение г-на Кисиды использовать возможности для контрнаступления выходит за рамки того, на что были готовы пойти даже самые бескомпромиссные члены правящей Либерально-демократической партии. скажи это

Снова взяв на себя эти обязательства в Вашингтоне и заручившись явной поддержкой г-на Байдена и других американских официальных лиц, г-н Кишида сохраняет некоторые из своих новых военных обязательств. Теперь ему придется добиваться того, чтобы Сейм, японский парламент, помог реализовать его.

Однако шаг Японии по развитию своих вооруженных сил может вызвать беспокойство в Южной Корее, еще одном союзнике США, из-за давнего гнева многих корейцев по поводу насильственной оккупации Корейского полуострова Японией в прошлом веке. Этот вопрос продолжает мешать отношениям между двумя странами.

Согласно новому соглашению США о развертывании в Японии, те, кто служил на Окинаве в составе артиллерийского подразделения 12-го полка морской пехоты, должны были перейти в более мобильную группу: 12-й полк морской пехоты. Официальные лица США заявили, что новое формирование позволит силам легче перебрасываться на другие острова вдоль побережья, когда это необходимо.