Economy

Байден и Кишида, премьер-министр Японии, встречаются, чтобы обсудить растущую мощь Китая

14 января, 2023
Marfa Fedoroa

Япония является важным членом Четверного союза в Азии, в который входят США, Индия и Австралия, и он был сформирован отчасти для противодействия мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайские официальные лица говорят, что очевидно, что США пытаются использовать союзы и партнерские отношения в регионе, чтобы сдерживать Китай, включая «четверку», а также AUKUS, новый альянс безопасности, созданный США, Великобританией и Австралией.

В пятницу США и Япония также объявили о новом соглашении о сотрудничестве в области исследования космического пространства, Луны и «других небесных тел». Соглашение было подписано Энтони Дж. Блинкен, госсекретарь США, и Ёсимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии, высоко оценили соглашение на мероприятии в штаб-квартире Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Американские и японские официальные лица заявили в среду, что две страны будут расширять свое военное сотрудничество, в том числе путем улучшения того, что правительства называют ракетными ударными возможностями Японии, и повышения гибкости контингента морской пехоты США в этой стране для потенциальных боевых действий. Япония заявила, что планирует закупить сотни крылатых ракет «Томагавк» американского производства. На данный момент Британия — единственный союзник США, обладающий ракетами.

В то время как администрации в Токио переосмысливают значение введенных десятилетиями конституционных ограничений в отношении национальных сил обороны, решение г-на Кисиды использовать возможности для контрнаступления выходит за рамки того, на что были готовы пойти даже самые бескомпромиссные члены правящей Либерально-демократической партии. скажи это

Снова взяв на себя эти обязательства в Вашингтоне и заручившись явной поддержкой г-на Байдена и других американских официальных лиц, г-н Кишида сохраняет некоторые из своих новых военных обязательств. Теперь ему придется добиваться того, чтобы Сейм, японский парламент, помог реализовать его.

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Однако шаг Японии по развитию своих вооруженных сил может вызвать беспокойство в Южной Корее, еще одном союзнике США, из-за давнего гнева многих корейцев по поводу насильственной оккупации Корейского полуострова Японией в прошлом веке. Этот вопрос продолжает мешать отношениям между двумя странами.

Согласно новому соглашению США о развертывании в Японии, те, кто служил на Окинаве в составе артиллерийского подразделения 12-го полка морской пехоты, должны были перейти в более мобильную группу: 12-й полк морской пехоты. Официальные лица США заявили, что новое формирование позволит силам легче перебрасываться на другие острова вдоль побережья, когда это необходимо.

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