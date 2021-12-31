Байден и Путин во второй раз звонят в этом месяце в связи с ростом напряженности в Украине

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин должны выступить во второй раз в этом месяце в четверг, при этом на повестке дня стоит вопрос об усилении напряженности вокруг Украины.

Звонок, который, по словам Белого дома, был запрошен Путиным, назначен на 15:30 по восточноевропейскому времени (20:30 по Гринвичу).

Москва встревожила Запад, сосредоточив десятки тысяч военнослужащих у своей границы с Украиной за последние два месяца после того, как она захватила украинский полуостров Крым в 2014 году и поддержала сепаратистов, сражающихся на востоке Украины.

Россия отрицает планы нападения на Украину и заявляет, что имеет право перемещать свои силы на ее территории, как ей заблагорассудится.

Официальные лица заявили, что лидеры обсудят ряд тем, в том числе предстоящие переговоры по безопасности в следующем месяце, напряженную ситуацию в Европе и продолжающиеся переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Ожидается, что и Белый дом, и Кремль предоставят резюме звонка после того, как он состоится.

Москва, обеспокоенная тем, что она описывает как перевооружение Украины Западом, заявила, что хочет юридически обязывающих гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток и что определенные наступательные вооружения не будут размещены на Украине или в других соседних странах.

Переговоры между Байденом и Путиным предшествуют встрече по вопросам безопасности между США и Россией 10 января, за которой следует встреча между Россией и НАТО 12 января и более широкая конференция с участием Москвы, Вашингтона и других европейских стран, запланированная на 13 января.

По словам высокопоставленного чиновника администрации Байдена, обеспокоенность Америки не утихает в последние недели. Другие официальные лица США заявили, что, несмотря на сообщение на выходных о том, что Россия выведет около 10 000 военнослужащих со своей границы с Украиной, они еще не видели достаточно доказательств, подтверждающих это.

«Мы находимся в момент кризиса, и в течение нескольких недель мы находились в процессе наращивания российской мощи, и для решения этой проблемы и поиска пути к деэскалации потребуется активное участие», — сказал один из официальных лиц США. Чиновники, отказавшиеся публиковать свои имена.

Официальные лица США заявляют Москве, что они предпримут быстрые экономические меры против России и поддержат НАТО в случае вторжения.

Но президент США продвигает прямую дипломатию в качестве альтернативы.

Путин сравнил нынешнюю напряженность с кубинским ракетным кризисом 1962 года времен холодной войны. Вашингтон не считает некоторые из его требований, включая ограничения на расширение НАТО, началом.