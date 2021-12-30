Economy

Байден и Путин говорят о звонке на фоне обострения напряженности между Украиной и Россией

30 декабря, 2021
Marfa Fedoroa

Президенты Джо Байден и Владимир Путин намерены обсудить увеличение российских войск возле Украины во время своего второго звонка за последние недели на фоне небольшого прогресса в прекращении надвигающегося кризиса.

В преддверии звонка в четверг Белый дом указал, что Байден даст понять Путину, что дипломатический путь остается открытым даже после того, как русские перебросили примерно 100 000 военнослужащих на Украину, а Путин усилил свои требования о гарантиях безопасности в Восточной Европе.

Но Байден будет повторять Путину, что для достижения реального прогресса в переговорах они должны происходить в контексте деэскалации, а не эскалации, по словам высокопоставленного представителя администрации, который проинформировал репортеров перед телефонным звонком. Чиновник говорил на условиях анонимности.

Звонок, запрошенный российскими официальными лицами, был сделан в то время, когда высокопоставленные официальные лица США и России проводят переговоры 10 января в Женеве. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поговорит с Байденом в четверг, но не сообщил подробностей.

Чиновник сказал, что Байден и Путин, которые встретились в Женеве в июне, чтобы обсудить ряд напряженных отношений в американо-российских отношениях, не ожидают участия в предстоящих переговорах. В начале этого месяца между двумя лидерами состоялась видеозвонок, в ходе которого их беседа в основном была сосредоточена на передвижениях российских войск, которые расстроили Украину и других европейских союзников.

В ходе видеозвонка 7 декабря Белый дом сообщил, что Байден уведомил Москву о том, что вторжение в Украину приведет к санкциям и серьезному ущербу для российской экономики. Российские официальные лица отвергли угрозы санкций.

Ожидается, что вскоре после предстоящих переговоров в Женеве встретятся представители Москвы и НАТО, а также России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в которую входят США.

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Ранее в этом месяце Москва представила проекты документов по безопасности, требующих отказа от членства в НАТО Украины и других бывших советских республик и свертывания своего военного развертывания в Центральной и Восточной Европе.

Соединенные Штаты и их союзники отказались предоставить те гарантии, которые Путин хочет от России в отношении Украины, ссылаясь на принцип НАТО, согласно которому членство открыто для любой страны, имеющей на это право. Они согласились. Однако провести переговоры с Россией, чтобы обсудить ее опасения.

Пока Байден готовится к переговорам с Путиным, администрация также стремилась подчеркнуть приверженность Украине и обеспечить приверженность Вашингтона принципу, согласно которому без вас ничто не принадлежит вам при формировании политики, затрагивающей европейских союзников.

В среду министр иностранных дел Энтони Блинкен побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания российской военной мощи на границах Украины.

Байден и представители администрации также планируют проконсультироваться с европейскими союзниками после того, как президент поговорит с Путиным, чтобы проинформировать их о помолвке.

Ранее на этой неделе Путин сказал, что он рассмотрит широкий спектр вариантов, если Запад не выполнит свои требования о гарантиях безопасности, чтобы предотвратить расширение НАТО на Украине.

Представитель администрации сказал, что во время своего звонка в четверг Байден, как ожидается, заверит Путина в том, что Соединенные Штаты едины со своими союзниками, но продемонстрируют готовность вести принципиальную дипломатию с Россией.

В 2014 году российские войска вошли в Крым, в Черное море и захватили этот район со стороны Украины. Надвигающаяся аннексия Крыма Россией — один из самых мрачных моментов на международной арене президента Барака Обамы, поскольку Байден стремится сдержать нынешний кризис.

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Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в публичных заявлениях ясно дал понять, что администрация готова обсудить озабоченность Москвы по поводу НАТО в переговорах с российскими официальными лицами, но подчеркнул, что Вашингтон не будет отставать от поддержки европейских союзников в формировании политики, которая их затрагивает. .

Ожидается, что два лидера также во время звонка в четверг обсудят усилия, направленные на то, чтобы убедить Иран вернуться к ядерной сделке 2015 года, которую администрация Трампа фактически отменила.

Несмотря на разногласия по поводу Украины и других вопросов, официальные лица Белого дома заявили, что ядерная проблема Ирана — это та проблема, над которой, по их мнению, Соединенные Штаты и Россия могут работать совместно.

Байден, который проводит неделю в своем родном штате Делавэр, как ожидается, примет участие в звонке из своего дома недалеко от Уилмингтона.

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