Байден и Путин обсуждают кризис на Украине, возникший в результате давнего спора | Новости, спорт, вакансии

ВАШИНГТОН (Associated Press) — Холодная война закончилась 30 лет назад в этом месяце, но один нерешенный вопрос — насколько Украина, бывшая советская республика, может вступить в союз с Западом — сейчас создает одну из самых глубоких напряженных отношений между США и Россией за последние годы. .

Разногласия по поводу статуса Украины и ее растущего союза с возглавляемым США НАТО будут в центре видео-встречи президента Владимира Путина во вторник с президентом Джо Байденом, администрация которого заявляет, что массовое наращивание военной мощи России возле Украины указывает на возможное вторжение.

Россия отрицает какие-либо намерения вторжения и заявляет, что Вашингтон и Киев создают проблемы.

У Путина есть свои требования: обязательная гарантия того, что Украина не вступит в НАТО и что западный альянс не добавит сил в странах, близких к России.

«Я хочу прояснить это: превращение наших соседей в плацдарм для конфронтации с Россией и размещение сил НАТО в стратегически важных для нашей безопасности районах категорически неприемлемо», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, вторя Путину. .

Это требование — не старт для Байдена.

Основным принципом НАТО является то, что членство открыто для любой страны, имеющей на это право. Ни один иностранец не имеет права вето на членство. Хотя у Украины мало шансов присоединиться к коалиции в ближайшее время, Соединенные Штаты и их союзники не исключают этого.

Страны-члены НАТО решают, кто является членом НАТО, а не Россия. «Так был процесс всегда и как он будет продолжаться», — заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Перед встречей с Путиным Байден в понедельник консультировался по телефону с европейскими союзниками — Францией, Германией, Великобританией и Италией, чтобы согласовать сообщения и возможные экономические санкции против России в ответ на ситуацию на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Он согласился продолжить совместную и скоординированную работу», — написал Зеленский, выразив благодарность за «неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности».

Блинкен заявил на прошлой неделе, что Соединенные Штаты будут работать с союзниками, чтобы наложить на Россию «серьезные издержки и последствия» в случае ее нападения.

В пятницу президент Байден заявил, что вместе с союзниками он разработал «наиболее полный и значимый набор инициатив, которые чрезвычайно затруднят вторжение г-на Путина». Это может означать серьезные экономические и финансовые санкции США и их союзников против Москвы. Администрация также рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного оборонительного оружия, хотя Байден не дал никаких указаний на то, что он ответит на вторжение прямыми военными силами США.

Жалобы Путина на Запад остаются давними и выходят за пределы Украины. Его история восходит к первым годам после окончания холодной войны, когда Россия была унижена крахом своей экономики и потерей глобального влияния. После того, как Вашингтон начал глобальную войну с террором, Путин раскритиковал то, что он считал американским высокомерием.

Он заявил на международной конференции в Мюнхене в 2007 году: «Одна страна, и, конечно же, в первую очередь Соединенные Штаты, пересекла свои национальные границы всеми способами». «И это очевидно в экономической, политической, культурной и образовательной политике, навязываемой другим странам. Ну, кому это нравится?»

С тех пор Россия восстановила свои вооруженные силы и стала более напористой на Ближнем Востоке и в Украине.

История отношений Украины с Россией и Западом сложна. После распада Советского Союза в декабре 1991 года Украина согласилась отказаться от ядерных ракет, которые Москва разместила на ее территории во время холодной войны. Это было сделано в соответствии с Будапештским меморандумом 1994 года, в котором Россия и Запад согласились уважать «независимость, суверенитет и нынешние границы Украины».

Украина начала налаживать более тесные отношения с НАТО. В нем никогда не было явного обещания членства, хотя в апреле 2008 года НАТО официально заявила, что Украина и Грузия «станут» членами в будущем. Это будущее еще впереди.

Через четыре месяца после объявления НАТО в 2008 году Россия вторглась в Грузию. В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, а через несколько недель поддержала сепаратистское восстание в Донбассе на востоке Украины. Мирное соглашение 2015 года, заключенное при посредничестве Франции и Германии, помогло положить конец крупномасштабным сражениям в Донбассе, но попытки достичь политического урегулирования не увенчались успехом, и спорадические стычки продолжались на напряженной линии связи. Россия отвергла недавние инициативы по проведению переговоров с Францией и Германией.

Украина имеет глубокие исторические и культурные связи с Россией, и Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы — «один народ». Он сказал, что большая часть украинской территории является исторической частью России, которая была произвольно передана Украине коммунистическими лидерами при Советском Союзе.

Поскольку Украина не является членом НАТО, Соединенные Штаты по договору не обязаны ее защищать.

С самого начала расширение НАТО на восток было предметом разногласий не только с Москвой, но и в Вашингтоне. В 1996 году, когда группа национальной безопасности президента Билла Клинтона обсуждала сроки приглашения членства бывшим союзникам Советского Союза Польше, Венгрии и Чешской Республике, его министр обороны Уильям Дж. Перри посоветовал отложить их, чтобы сохранить российские отношения на неопределенном уровне. правильном пути. . Перри писал в своих мемуарах, что, когда он проиграл внутреннюю полемику, он подумывал об отставке.

Польша, Венгрия и Чехия были официально приглашены в 1997 году и присоединились к ним в 1999 году. За ними в 2004 году последовали Болгария, Румыния, Словакия, Словения и бывшие советские государства, такие как Эстония, Латвия и Литва. С тех пор к ней присоединились Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония, в результате чего общее количество членов НАТО достигло 30.

Путин подвел черту на Украине, лидер которой обещает жесткий ответ на любые испытания. Зеленский, украинский президент, сказал, что армия его страны — это «высокопрофессиональная, высокоорганизованная сила, которая уверена в своем потенциале и способна заблокировать любые экспансионистские планы врага».