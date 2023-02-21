Байден и Путин поссорились в годовщину российско-украинской войны

5 минут назад / 8:18 по восточному поясному времени
На фото: знак протеста возле президентской гостиницы в Варшаве
«Мистер Байден, отправьте F-16 в Украину» был установлен возле президентской гостиницы в Варшаве, Польша, 21 февраля 2023 года.
5 минут назад / 8:17 по восточному поясному времени
Глава НАТО призывает Россию пересмотреть новый СНВ и обещает поддержку Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил сожаление в связи с расторжением Россией договора о ядерных вооружениях с США.
«Сегодняшнее решение по новому СНВ подорвало всю систему контроля над вооружениями», — сказал он, добавив: «Я настоятельно призываю Россию пересмотреть свое решение и уважать существующие соглашения.
Столтенберг добавил, что «сколько времени НАТО займет» Украину?
«Мы должны дать понять, что будущее Украины лежит в пределах евроатлантической семьи», — сказал он. «После окончания войны нам необходимо принять меры для безопасности Украины, чтобы Россия не вышла из европейской безопасности и не разорвала цикл российской агрессии», — сказал он.
12 минут назад / 8:11 по восточному поясному времени
ВАРШАВА. Больше всего, что он мог бы сказать в своем сегодняшнем выступлении, Джо Байден продемонстрировал личную приверженность выживанию Украины в понедельник, когда он проскользнул в зону необъявленных военных действий и рисковал собственной безопасностью.
Однако президентская речь важна, поскольку Байден будет отмечать стойкость небольшого демократического государства, столкнувшегося с большой автократией, стремящейся к экспансии, заявили представители администрации.
Выступая в саду Королевского замка в Варшаве, Байден также заявит, что Соединенные Штаты и их союзники едины в своей поддержке стремления Украины отразить российское вторжение, поскольку война идет уже второй год.
«Его комментарии говорят конкретно о конфликте на Украине, но они также говорят о более серьезной конкуренции между оккупантами, пытающимися разрушить фундаментальные принципы, и демократиями, пытающимися их отстаивать», — сказал Джейк Салливан. Советник Белого дома по национальной безопасности на телефонной конференции с журналистами во вторник. «Вы услышите эту речь винтажного Джо Байдена. Президент страстно верил в темы, которые он обсуждает сегодня вечером, на протяжении десятилетий.
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28 минут назад / 7:54 утра по восточному поясному времени
Фото: Военные почести для президента Байдена в Варшаве
Президент Байден и президент Польши Анджей Дуда осматривают военный почетный караул во время переговоров перед приемом в Президентском дворце в Варшаве во вторник.
29 минут назад / 7:54 утра по восточному поясному времени
Российская разведка утверждает, что не давала никаких гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев
ФСБ не предоставила никаких гарантий безопасности президенту Джо Байдену во время его визита в Киев, заявил директор ФСБ Александр Портников.
«США проинформировали Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Мы не гарантируем его безопасность», — заявил Бортников в интервью телеграм-каналу Shot, добавив, что сотрудничество между спецслужбами двух стран продолжается. .
«Это сотрудничество есть, но, конечно, оно не на том уровне, как было раньше, поэтому от него никто не выигрывает. Все заинтересованы в сохранении отношений», — сказал он.
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