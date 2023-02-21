Байден и Путин поссорились в годовщину российско-украинской войны

5 минут назад / 8:18 по восточному поясному времени На фото: знак протеста возле президентской гостиницы в Варшаве «Мистер Байден, отправьте F-16 в Украину» был установлен возле президентской гостиницы в Варшаве, Польша, 21 февраля 2023 года. пруд

5 минут назад / 8:17 по восточному поясному времени Глава НАТО призывает Россию пересмотреть новый СНВ и обещает поддержку Украине Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил сожаление в связи с расторжением Россией договора о ядерных вооружениях с США. «Сегодняшнее решение по новому СНВ подорвало всю систему контроля над вооружениями», — сказал он, добавив: «Я настоятельно призываю Россию пересмотреть свое решение и уважать существующие соглашения. Столтенберг добавил, что «сколько времени НАТО займет» Украину? «Мы должны дать понять, что будущее Украины лежит в пределах евроатлантической семьи», — сказал он. «После окончания войны нам необходимо принять меры для безопасности Украины, чтобы Россия не вышла из европейской безопасности и не разорвала цикл российской агрессии», — сказал он.

12 минут назад / 8:11 по восточному поясному времени ВАРШАВА. Больше всего, что он мог бы сказать в своем сегодняшнем выступлении, Джо Байден продемонстрировал личную приверженность выживанию Украины в понедельник, когда он проскользнул в зону необъявленных военных действий и рисковал собственной безопасностью. Однако президентская речь важна, поскольку Байден будет отмечать стойкость небольшого демократического государства, столкнувшегося с большой автократией, стремящейся к экспансии, заявили представители администрации. Выступая в саду Королевского замка в Варшаве, Байден также заявит, что Соединенные Штаты и их союзники едины в своей поддержке стремления Украины отразить российское вторжение, поскольку война идет уже второй год. «Его комментарии говорят конкретно о конфликте на Украине, но они также говорят о более серьезной конкуренции между оккупантами, пытающимися разрушить фундаментальные принципы, и демократиями, пытающимися их отстаивать», — сказал Джейк Салливан. Советник Белого дома по национальной безопасности на телефонной конференции с журналистами во вторник. «Вы услышите эту речь винтажного Джо Байдена. Президент страстно верил в темы, которые он обсуждает сегодня вечером, на протяжении десятилетий. Прочтите полную историю здесь.

28 минут назад / 7:54 утра по восточному поясному времени Фото: Военные почести для президента Байдена в Варшаве Президент Байден и президент Польши Анджей Дуда осматривают военный почетный караул во время переговоров перед приемом в Президентском дворце в Варшаве во вторник. Мандель Наган / AFP — Getty Images