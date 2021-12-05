Байден и Путин провели видеозвонок во вторник в связи с обострением напряженности в Украине | Новости, спорт, вакансии

Авторы Даша Литвинова, Амер Мадани и Колин Лонг The Associated Press

Президенты Джо Байден и Владимир Путин выступят во вторник во время видеозвонка, заявили Белый дом и Кремль, и рост напряженности в отношениях между США и Россией из-за наращивания российских войск на границе с Украиной рассматривается как признак возможного вторжение.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в субботу, что Байден будет оказывать давление на озабоченность США по поводу военной деятельности России на границе и «подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», подтвердив запланированный звонок после того, как первое слово прозвучало из Москвы.

Путин приедет на телеконференцию со своими собственными опасениями и намерен выразить возражение России против любых шагов по принятию Украины в военный альянс НАТО. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «президенты сами решают», как долго продлится их выступление.

Последний известный разговор между двумя лидерами произошел в июле, когда Байден потребовал от Путина обуздать базирующиеся в России преступные хакерские банды, осуществляющие атаки программ-вымогателей против Соединенных Штатов. Байден сказал, что Соединенные Штаты предпримут все необходимые шаги для защиты критически важной инфраструктуры от таких атак.

С тех пор атаки программ-вымогателей продолжаются, хотя, возможно, ни одна из них не была столь тревожной, как майская атака на главный топливопровод, которая привела к дням нехватки газа в некоторых частях США.

Россия более чем когда-либо настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты обеспечивали недопущение вступления Украины в военный альянс НАТО. Но на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса в планах расширения со стороны других стран или альянса. Несколько бывших дипломатов США и НАТО говорят, что любой подобный запрос России к Байдену не будет успешным.

Между тем, представители американской разведки определили, что Россия сосредоточила около 70 000 военнослужащих возле своей границы с Украиной и начала планировать возможное вторжение уже в следующем году, по словам представителя администрации Байдена, который не уполномочен публично обсуждать этот результат. Он говорил на условиях анонимности.

Ставки для такого вторжения Путина были бы огромны.

Официальные лица США и бывшие дипломаты США говорят, что, хотя президент России явно закладывает основу для возможного вторжения, украинские военные сегодня лучше оснащены и подготовлены, чем это было в прошлом, и что санкции, которым угрожает Запад, нанесут серьезный ущерб российской экономике. .

«Я собираю воедино то, что, как я думаю, будет наиболее полным и значимым набором инициатив, которые очень затруднят г-ну Путину продвижение вперед и выполнение того, что люди опасаются, что он может сделать», — сказал Байден в пятницу.

Украинские официальные лица заявили, что Россия может вторгнуться в следующем месяце. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что численность российских войск возле Украины и в аннексированном Россией Крыму оценивается в 94 300 человек, и предупредил о возможной «крупномасштабной эскалации» в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обвинил группу россиян и украинцев в планировании попытки государственного переворота в его стране и в том, что заговорщики пытались нанять Рината Ахметова, самого богатого человека Украины.

Россия и Ахметов отрицают наличие какого-либо заговора, но в последнее время россияне стали более откровенными в своих предупреждениях Украине и США.

Ожидается, что Байден также поговорит с Зеленским на следующей неделе, по словам человека, близкого к украинскому лидеру. Этот человек не имел права давать публичные комментарии до объявления звонка и говорил на условиях анонимности.

Кремль заявил в пятницу, что Путин во время разговора с Байденом будет добиваться обязывающих гарантий предотвращения расширения НАТО на Украине. Байден попытался избежать этого запроса в комментариях для журналистов в пятницу перед отъездом на выходные в Кэмп-Дэвид.

«Я не приемлю ничью красную линию», — сказал Байден.

Псаки в своем кратком заявлении в субботу сказал, что Байден и Путин обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, «включая стратегическую стабильность, Интернет и региональные вопросы».

В пятницу было заявлено, что администрация будет координировать свои действия с европейскими союзниками, если продолжит введение санкций. Она отметила аннексию Россией в 2014 году Крыма в Черном море, который находится под контролем Украины с 1954 года. Россия также поддерживала сепаратистов на востоке Украины в 7-летнем конфликте, в результате которого погибло более 14 000 человек.

«Мы знаем, что президент Путин делал в прошлом», — сказал Псаки. «Мы видим, что это дает возможность действовать в короткие сроки».

Отношения между Соединенными Штатами и Россией были напряженными с тех пор, как Байден пришел к власти.

Его администрация ввела санкции в отношении российских объектов и потребовала, чтобы Путин вмешался в Кремль на выборах в США, в киберактивизме против американских компаний и в обращении с диссидентом Алексеем Навальным, который был отравлен в прошлом году и позже заключен в тюрьму.

Когда Путин и Байден встретились в Женеве в июне, Байден предупредил, что, если Россия пересечет определенные красные линии, в том числе преследуя ключевую инфраструктуру США, его администрация отреагирует, и «последствия этого будут разрушительными».

___

Мадани и Лонг сообщили из Вашингтона. Авторы Associated Press Эллен Никмайер и Эрик Такер из Вашингтона внесли свой вклад в этот отчет.