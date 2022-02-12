Байден и Путин разговаривают на фоне эскалации напряженности в Украине: новости в прямом эфире | Новости украинско-российского кризиса

Президент США Джо Байден собирается поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в субботу после того, как Соединенные Штаты предупредили, что российское вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, добавив, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину.
Между тем, Великобритания сказала своим гражданам в Украине не ожидать военной эвакуации в случае российского вторжения, предупредив их покинуть страну в пятницу.
Привет и добро пожаловать в постоянный репортаж Аль-Джазиры об украинско-российском кризисе. Я Лена Альсаафьен с последними обновлениями.
Украина говорит, что «очень важно сохранять спокойствие»
Украина призвала своих граждан сохранять спокойствие и избегать паники перед лицом растущих опасений, что Россия готовится к вторжению.
«В настоящий момент крайне важно сохранять спокойствие, сохранять сплоченность внутри страны и избегать дестабилизирующих и вызывающих панику действий», — говорится в заявлении Госдепартамента.
«Вооруженные силы Украины постоянно следят за ситуацией и готовы отразить любую агрессию против ее территориальной целостности и суверенитета».
Западная разведка предупреждает, что Киев может стать «потенциальной целью» для вторжения
Наташа Батлер из «Аль-Джазиры» сказала, что источники в разведке западных держав говорят, что российские силы «могут рассмотреть возможность осады столицы, Киева».
«Здесь, в столице, власти вновь открывают убежища, построенные русскими во время холодной войны», — сообщила пресс-секретарь из Киева. «Приюты будут готовы, — говорит мэр Киева, — в случае необходимости».
Батлер сказал, что жители города знают, что ситуация «чрезвычайно напряженная» и есть ощущение, что она может быть «более опасной, чем раньше».
Более 30 российских кораблей начали учения под Крымом — РИА Новости
Более 30 кораблей Черноморского флота России приступили к учениям вблизи Крыма в рамках более масштабных военно-морских учений, сообщает РИА Новости.
РИА сообщило, что более 30 российских кораблей покинули порты Севастополя и Новороссийска «согласно планам учений» вблизи Крыма, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.
Целью учений является оборона побережья Крыма и форпостов Черноморского флота, а также сектора экономики и морских коммуникаций, сообщает РИА Новости.
Байден и Путин разговаривают на фоне эскалации предупреждений Украине
Президенты Байден и Путин проведут переговоры в субботу, поскольку Вашингтон предоставляет все более суровые подробности о возможном нападении на Украину.
Представитель Белого дома сказал, что Путин попросил сделать телефонный звонок в понедельник, но Байден хотел, чтобы это произошло раньше.
Путин, борющийся за влияние в Европе после окончания холодной войны, добивается от Байдена гарантий безопасности, чтобы предотвратить вступление Киева в НАТО и размещение ракет у границ России.
Вашингтон рассматривает многие из предложений не как начало, но это побудило Кремль обсудить их совместно с Вашингтоном и его европейскими союзниками.
Блинкен говорит, что поговорит с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о реакции России на предложения США по урегулированию кризиса.
«Если Россия действительно заинтересована в разрешении этого созданного ею же кризиса путем дипломатии и диалога, мы готовы это сделать», — сказал он на пресс-конференции на Фиджи.
Но это должно быть сделано в контексте умиротворения. Пока мы наблюдаем только эскалацию из Москвы».
Великобритания просит своих граждан в Украине не ожидать военной эвакуации
Министр обороны Великобритании Джеймс Хебби заявил Sky News, что британские граждане, решившие остаться в Украине, не должны ожидать военной эвакуации в случае конфликта с Россией.
«Граждане Великобритании должны любыми возможными способами немедленно покинуть Украину и не должны ожидать, как они видели летом с Афганистаном, что будет какая-либо перспектива военной эвакуации», — сказал он.
Правительство Великобритании в пятницу посоветовало британским гражданам немедленно покинуть Украину, пока коммерческие средства все еще доступны, и посоветовало воздержаться от любых поездок в страну.
Ознакомиться с обновлениями за пятницу, 11 февраля, можно здесь.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».