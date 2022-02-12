Байден и Путин разговаривают на фоне эскалации напряженности в Украине: новости в прямом эфире | Новости украинско-российского кризиса

Президент США Джо Байден собирается поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным в субботу после того, как Соединенные Штаты предупредили, что российское вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в субботу поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, добавив, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину.

Между тем, Великобритания сказала своим гражданам в Украине не ожидать военной эвакуации в случае российского вторжения, предупредив их покинуть страну в пятницу.

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27 секунд назад (10:00 по Гринвичу)

Украина говорит, что «очень важно сохранять спокойствие»

Украина призвала своих граждан сохранять спокойствие и избегать паники перед лицом растущих опасений, что Россия готовится к вторжению.

«В настоящий момент крайне важно сохранять спокойствие, сохранять сплоченность внутри страны и избегать дестабилизирующих и вызывающих панику действий», — говорится в заявлении Госдепартамента.

«Вооруженные силы Украины постоянно следят за ситуацией и готовы отразить любую агрессию против ее территориальной целостности и суверенитета».

25 минут назад (09:36 по Гринвичу)

Западная разведка предупреждает, что Киев может стать «потенциальной целью» для вторжения

Наташа Батлер из «Аль-Джазиры» сказала, что источники в разведке западных держав говорят, что российские силы «могут рассмотреть возможность осады столицы, Киева».

«Здесь, в столице, власти вновь открывают убежища, построенные русскими во время холодной войны», — сообщила пресс-секретарь из Киева. «Приюты будут готовы, — говорит мэр Киева, — в случае необходимости».

Батлер сказал, что жители города знают, что ситуация «чрезвычайно напряженная» и есть ощущение, что она может быть «более опасной, чем раньше».

Самый большой национальный флаг Украины на самом высоком флагштоке страны и гигантский монумент «Родина-мать» в Музейном комплексе Второй мировой войны в Киеве, Украина, 16 декабря 2021 года. [File: Valentyn Ogirenko/Reuters]

57 минут назад (09:04 по Гринвичу)

Более 30 российских кораблей начали учения под Крымом — РИА Новости

Более 30 кораблей Черноморского флота России приступили к учениям вблизи Крыма в рамках более масштабных военно-морских учений, сообщает РИА Новости.

РИА сообщило, что более 30 российских кораблей покинули порты Севастополя и Новороссийска «согласно планам учений» вблизи Крыма, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.

Целью учений является оборона побережья Крыма и форпостов Черноморского флота, а также сектора экономики и морских коммуникаций, сообщает РИА Новости.

1 час назад (08:45 по Гринвичу)

Байден и Путин разговаривают на фоне эскалации предупреждений Украине

Президенты Байден и Путин проведут переговоры в субботу, поскольку Вашингтон предоставляет все более суровые подробности о возможном нападении на Украину.

Представитель Белого дома сказал, что Путин попросил сделать телефонный звонок в понедельник, но Байден хотел, чтобы это произошло раньше.

Путин, борющийся за влияние в Европе после окончания холодной войны, добивается от Байдена гарантий безопасности, чтобы предотвратить вступление Киева в НАТО и размещение ракет у границ России.

Вашингтон рассматривает многие из предложений не как начало, но это побудило Кремль обсудить их совместно с Вашингтоном и его европейскими союзниками.

2 часа назад (08:22 по Гринвичу)

Блинкен говорит, что поговорит с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поговорит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым о реакции России на предложения США по урегулированию кризиса.

«Если Россия действительно заинтересована в разрешении этого созданного ею же кризиса путем дипломатии и диалога, мы готовы это сделать», — сказал он на пресс-конференции на Фиджи.

Но это должно быть сделано в контексте умиротворения. Пока мы наблюдаем только эскалацию из Москвы».

2 часа назад (08:11 по Гринвичу)

Великобритания просит своих граждан в Украине не ожидать военной эвакуации

Министр обороны Великобритании Джеймс Хебби заявил Sky News, что британские граждане, решившие остаться в Украине, не должны ожидать военной эвакуации в случае конфликта с Россией.

«Граждане Великобритании должны любыми возможными способами немедленно покинуть Украину и не должны ожидать, как они видели летом с Афганистаном, что будет какая-либо перспектива военной эвакуации», — сказал он.

Правительство Великобритании в пятницу посоветовало британским гражданам немедленно покинуть Украину, пока коммерческие средства все еще доступны, и посоветовало воздержаться от любых поездок в страну.

Ознакомиться с обновлениями за пятницу, 11 февраля, можно здесь.