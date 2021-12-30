Байден и Путин собираются выступить на фоне роста напряженности вокруг Украины

Президент России Владимир Путин принимает участие в военном параде в День Победы, посвященном 74-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Агентство Анадолу | Getty Images
ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден во второй половине дня в четверг поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным в связи с ростом напряженности в связи с массовым наращиванием военной мощи на границе с Украиной.
Звонок, вторая известная дискуссия между двумя лидерами в этом месяце, был назначен по просьбе Путина. Президент России ранее утверждал, что, несмотря на массированное размещение тысяч военнослужащих вдоль украинской границы, Москва не готовилась к вторжению на своего бывшего советского соседа.
Но Путин выдвинул условия для ненападения: он пообещал, что российские войска не нападут на Украину, если текущая попытка Киева вступить в НАТО будет отклонена. Россия охарактеризовала расширение НАТО на восток как «красную черту», которая создает угрозу безопасности Москвы.
С 2002 года Украина стремилась присоединиться к самому мощному военному альянсу в мире, в статье 5 группы говорится, что нападение на государство-член считается нападением на них всех.
Во время своего звонка в начале этого месяца Байден не согласился с «красной линией» Путина и вместо этого предупредил, что Вашингтон и европейские союзники готовы ввести сеть экономических и политических контрмер, если суверенные границы Украины будут нарушены.
Президент США Джо Байден проводит виртуальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений Запада по поводу того, что Москва планирует атаковать Украину, в то время как госсекретарь Энтони Блинкен слушает с другими официальными лицами во время защищенного видеозвонка из ситуационной комнаты Белого дома в Вашингтоне, США, 7 декабря , 2021 г.
Белый дом через Reuters
«Мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, но мы также готовы отреагировать, если Россия продвинет дополнительное вторжение в Украину», — сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена на условиях анонимности, чтобы сообщить подробности заранее. О звонке он сказал в среду.
«Мы согласовали действия с нашими союзниками, чтобы наложить серьезные санкции на российскую экономику и финансовую систему, выходящие далеко за рамки того, что было введено в 2014 году», — сказал чиновник, имея в виду вторжение Москвы в Крым в 2014 году.
В течение нескольких месяцев Украина предупреждала Соединенные Штаты и европейских союзников о том, что тысячи российских войск сосредоточиваются вдоль ее восточной границы. Толпа бросает тень на аннексию Россией Крыма в Черном море в 2014 году, что вызвало международный резонанс и привело к серии санкций в отношении Москвы.
Саймон Майлз, доцент Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка, охарактеризовал дискуссии Байдена и Путина как плодотворные, но для решения этой проблемы необходимо вовлечь украинское правительство.
«Сегодняшний телефонный разговор между президентами Байденом и Путиным произошел в критический момент с точки зрения европейской безопасности. Российские войска в большом количестве находятся на границе с Украиной, и Биткойн справедливо беспокоит аналитиков по поводу наступательных военных действий», — написал Майлз, эксперт по России. и бывший Советский Союз.
«Но ясно одно: это кризис, созданный Кремлем, — сказал Майлз, добавив, — что окончание Путина остается неясным».
Ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины заявил CNBC, что Россия может быстро вторгнуться, если Путин решит провести такую операцию.
«Путин еще не решил, проводить ли военную операцию», — сказал CNBC Дмитрий Кулеба. «Но если он решит сделать это, все произойдет в мгновение ока».
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».