Байден и Путин собираются выступить на фоне роста напряженности вокруг Украины

Президент России Владимир Путин принимает участие в военном параде в День Победы, посвященном 74-й годовщине окончания Второй мировой войны.

ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден во второй половине дня в четверг поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным в связи с ростом напряженности в связи с массовым наращиванием военной мощи на границе с Украиной.

Звонок, вторая известная дискуссия между двумя лидерами в этом месяце, был назначен по просьбе Путина. Президент России ранее утверждал, что, несмотря на массированное размещение тысяч военнослужащих вдоль украинской границы, Москва не готовилась к вторжению на своего бывшего советского соседа.

Но Путин выдвинул условия для ненападения: он пообещал, что российские войска не нападут на Украину, если текущая попытка Киева вступить в НАТО будет отклонена. Россия охарактеризовала расширение НАТО на восток как «красную черту», ​​которая создает угрозу безопасности Москвы.

С 2002 года Украина стремилась присоединиться к самому мощному военному альянсу в мире, в статье 5 группы говорится, что нападение на государство-член считается нападением на них всех.

Во время своего звонка в начале этого месяца Байден не согласился с «красной линией» Путина и вместо этого предупредил, что Вашингтон и европейские союзники готовы ввести сеть экономических и политических контрмер, если суверенные границы Украины будут нарушены.