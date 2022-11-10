Байден и Си встречаются на фоне обострения напряженности на Тайване

Пномпень, Камбоджа. Президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в понедельник в преддверии саммита G20 в Индонезии. Встреча, по словам г-на Байдена и его советников, будет посвящена установлению ожиданий в отношениях с Китаем по мере продолжающейся эскалации напряженности. По таким вопросам, как Тайвань и вторжение России в Украину.

Встреча, первая личная встреча между ними с тех пор, как Байден вступил в должность, состоится после того, как президент посетит климатическую конференцию в Египте, и на этой неделе снова остановится в Камбодже. В Камбодже он планирует поговорить с лидерами стран Юго-Восточной Азии в рамках более масштабных усилий по развитию связей, которые могли бы помочь противостоять влиянию Китая в регионе.

Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, заявил журналистам на брифинге в четверг, что г-н Байден «будет сидеть в одной комнате с Си Цзиньпином и будет говорить с ним так же прямо и прямо, как всегда, и ожидать того же в ответ от Си.»

Высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, также подтвердил позицию президента, озвученную на пресс-конференции в среду, согласно которой он не пойдет на «существенные уступки» в отношении поддержки США Тайваня. Китай настаивает на том, что Тайвань является частью его территории и не может существовать как суверенное государство.