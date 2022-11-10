Байден и Си встречаются на фоне обострения напряженности на Тайване

Пномпень, Камбоджа. Президент Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в понедельник в преддверии саммита G20 в Индонезии. Встреча, по словам г-на Байдена и его советников, будет посвящена установлению ожиданий в отношениях с Китаем по мере продолжающейся эскалации напряженности. По таким вопросам, как Тайвань и вторжение России в Украину.
Встреча, первая личная встреча между ними с тех пор, как Байден вступил в должность, состоится после того, как президент посетит климатическую конференцию в Египте, и на этой неделе снова остановится в Камбодже. В Камбодже он планирует поговорить с лидерами стран Юго-Восточной Азии в рамках более масштабных усилий по развитию связей, которые могли бы помочь противостоять влиянию Китая в регионе.
Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, заявил журналистам на брифинге в четверг, что г-н Байден «будет сидеть в одной комнате с Си Цзиньпином и будет говорить с ним так же прямо и прямо, как всегда, и ожидать того же в ответ от Си.»
Высокопоставленный чиновник администрации, говоривший на условиях анонимности, также подтвердил позицию президента, озвученную на пресс-конференции в среду, согласно которой он не пойдет на «существенные уступки» в отношении поддержки США Тайваня. Китай настаивает на том, что Тайвань является частью его территории и не может существовать как суверенное государство.
Ожидается, что г-н Байден и г-н Си обсудят торговлю, права человека и Северную Корею.
Организация встречи дает г-ну Байдену, политику, который верит в силу конфронтации лицом к лицу, возможность восстановить границы с лидером, который относится к нему больше как к врагу времен холодной войны, чем как к скептически настроенному сопернику, которого он когда-то был. Он знал. С первых двух столкновений Когда они оба были вице-президентами более десяти лет назадГ-н Си усилил свою власть внутри страны и стал более конфронтационным в качестве глобального противника, даже несмотря на то, что он был более физически изолирован во время пандемии коронавируса.
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Байден сказал во время пресс-конференции в среду, что хочет провести «красные линии» в рабочих отношениях с Китаем, оценить критические интересы Соединенных Штатов и «определить, конфликтуют ли они друг с другом. разрешаются и как они разрешаются».
Ожидания низкие. Высокопоставленный чиновник Белого дома в четверг назвал встречу «построением пола» в американо-китайских отношениях и сказал, что президент будет честен в своих опасениях. Два лидера не будут выступать с совместным заявлением после встречи.
Ни один президент США, наконец, не занял более смелой позиции стоять на тайване От мистера Байдена. Он четыре раза сказал, что американские военные будут защищать Тайвань, если Китай нападет на него, несмотря на настойчивость других официальных лиц США. Не официальная политика. Президент продолжает направлять корабли ВМС США через Тайваньский пролив, поскольку Китай принимает там военные меры, чтобы изменить статус-кво. И его управление Платить Тайваню за накопление оружия Стать «дикобразом», способным сдержать вторжение Народно-освободительной армии.
Старшие советники Байдена заявили, что он был «прямым и честным» в своих переговорах с Китаем об интересе Соединенных Штатов к Тайваню, но г-н Си использовал более агрессивные формулировки в своих предупреждениях. «Те, кто играет с огнем, умрут вместе с ним», — сказал он г-ну Байдену во время приглашение на марафон в июле, согласно с Министерства иностранных дел Китая.
С тех пор, как г-н Байден вступил в должность, он разговаривал с г-ном Си пять раз, подчеркивая свое время и расстояние с китайским лидером, даже когда его администрация пытается установить контроль над способностью Китая укреплять свой технологический и военный потенциал. амбиции. Эти усилия вызвали резкий отпор со стороны Пекина.
Мистер Байден написал в письме Документ стратегии национальной безопасности Выпущено в прошлом месяце. а Стратегия обороны, запущенная Пентагоном В конце прошлого месяца он охарактеризовал Китай как растущую угрозу, подчеркнув его усилия по укреплению своего ядерного арсенала.
Однако администрация Байдена надеется, что г-н Си будет готов к совместной работе, чтобы остановить ухудшение отношений. Г-н Байден и его советники предположили, что две страны могут работать вместе, чтобы противостоять Северной Корее, поскольку она увеличивает ракетные испытания и размещает военные самолеты у границы с Южной Кореей.
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