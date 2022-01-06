Байден критикует Евросоюз за нарушение «соглашения» о привязке российского газа: «Не исключено!» | наука | Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен публично призвал Европейский Союз и Германию заблокировать проект, если Россия возобновит агрессию. Он также попросил Берлин использовать свидетельства о российском трубопроводном проекте в качестве рычага для снятия напряженности.

Он добавил: «Некоторые могут рассматривать« Северный поток-2 »как средство давления, которое Россия может использовать против Европы. Фактически, это рычаг, который Европа может использовать против России».

Это произошло в то время, когда цены на газ в Европе выросли на этой неделе более чем на 30 процентов, поскольку продолжающееся сокращение поставок из России вызвало опасения по поводу энергетического кризиса.

17 дней подряд президент России Владимир Путин перенаправлял поток газа на восток по газопроводу Ямал-Европа, по которому обычно газ идет на запад.

Между тем, напряженность в отношениях с Западом обострилась из-за опасений российского вторжения в Украину после сообщений о скоплении около 100 000 российских солдат на российско-украинской границе.