Байден критикует Евросоюз за нарушение «соглашения» о привязке российского газа: «Не исключено!» | наука | Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен публично призвал Европейский Союз и Германию заблокировать проект, если Россия возобновит агрессию. Он также попросил Берлин использовать свидетельства о российском трубопроводном проекте в качестве рычага для снятия напряженности.
Он добавил: «Некоторые могут рассматривать« Северный поток-2 »как средство давления, которое Россия может использовать против Европы. Фактически, это рычаг, который Европа может использовать против России».
Это произошло в то время, когда цены на газ в Европе выросли на этой неделе более чем на 30 процентов, поскольку продолжающееся сокращение поставок из России вызвало опасения по поводу энергетического кризиса.
17 дней подряд президент России Владимир Путин перенаправлял поток газа на восток по газопроводу Ямал-Европа, по которому обычно газ идет на запад.
Между тем, напряженность в отношениях с Западом обострилась из-за опасений российского вторжения в Украину после сообщений о скоплении около 100 000 российских солдат на российско-украинской границе.
Даже в Германии, где ранее существовало нежелание использовать трубопровод в качестве рычага воздействия, ситуация меняется, поскольку альянс расходится во мнениях относительно того, как вести себя с г-ном Путиным.
Министр иностранных дел Германии Анналена Барбок вышла за рамки настойчивых требований канцлера Олафа Шольца рассматривать трубопровод как частный экономический проект.
Она сказала, что «Северный поток — 2» имеет явные «геополитические последствия», которые Берлин признал в совместном с Вашингтоном заявлении.
«Мы договорились об этом с нашими европейскими партнерами, чтобы принять эффективные меры с нашими европейскими партнерами в случае, если Россия использует энергию в качестве оружия или продолжит свои агрессивные действия против Украины», — заявила г-жа Барбок.
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