Байден надеется, что Путин договорится об освобождении звезды WNBA Гренера

Президент Джо Байден заявил в среду, что надеется, что президент России Владимир Путин будет более готов вести переговоры об освобождении звезды WNBA Бритни Гренье. Теперь, когда в США закончились промежуточные выборы.

«Я надеюсь, что теперь, когда выборы закончились, г-н Путин сможет обсудить это с нами и будет готов более серьезно поговорить об обмене пленными», — сказал Байден журналистам на пресс-конференции.

Он говорил через несколько часов после того, как адвокаты Грейнер сообщили, что ее отправили в исправительную колонию для отбытия наказания за хранение наркотиков.

Официальные лица США уже несколько месяцев пытаются договориться об освобождении Гренье и другого американца, находящегося в заключении в России, Пола Уилана. Но не было никаких публичных признаков прогресса.

Дипломатическое решение приобрело новую актуальность после того, как российский суд отклонил ее апелляцию на ее девятилетний тюремный срок. Прошлый месяц. Восьмикратный центровой Матча звезд вместе с Фениксом Меркьюри из WNBA и двукратным олимпийским золотым призером был осужден 4 августа. После того, как полиция заявила, что они обнаружили пачки электронных сигарет, содержащие масло каннабиса, в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево.

Ее арест произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину. Политически мотивированное дело может привести к чреватому обмену пленными между Вашингтоном и Москвой.

«Каждая минута, в течение которой Бритни Грейнер вынуждена подвергаться неправомерному задержанию в России, — это очень маленькая минута», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер. «Как мы уже говорили ранее, правительство США сделало россиянам важное предложение урегулировать нынешние неприемлемые и незаконные задержания граждан США».

Адвокаты Гринер заявили, что 4 ноября она вышла из следственного изолятора в Подмосковье и направилась в уголовную колонию — так называются тюрьмы в России. Этот шаг был ожидаем, потому что она потеряла свою привлекательность.

Эти переводы могут занять дни или даже недели, в течение которых адвокаты и близкие обычно не контактируют с заключенным. Даже после ее прибытия до Гринер может быть трудно добраться, поскольку в отдаленных уголках России есть много исправительных колоний.

Ее адвокаты заявили в среду, что они точно не знают, где она находится и где она окажется, но они ожидают, что их уведомят, когда она достигнет конечного пункта назначения.

В заявлении, подчеркивающем работу, проводимую для обеспечения освобождения Гранера, госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал на том, чтобы российские власти предоставили посольству регулярный доступ к Гранеру, как от них требуется. Сотрудники посольства США в Москве посетили Гренье прошлая неделя.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, поговоривший с журналистами на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сказал, что русские не уведомили американских дипломатов о переводе Грейнера заранее и еще не ответили на запросы посольства США по этому поводу. Текущее местоположение или конечный пункт назначения.

Во многих исправительных колониях заключенные работают за копейки, а условия содержания заключенных осуждаются перебежчиками и другими странами. Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил голодовку в знак протеста против обращения с ним, в том числе против отказа чиновников дать ему надлежащие лекарства и разрешить его врачу посетить его за решеткой.

Он также протестовал против ежечасных ночных проверок охранником, заявив, что это равносильно пытке лишением сна.

32-летняя Гринер, которую задержали, когда она возвращалась играть за российскую команду в сезоне WNBA, призналась, что пакеты были у нее в багаже. Но она показала, что толкнула их непреднамеренно в спешке и что у нее не было преступного умысла. Ее защита предоставила письменные заявления о том, что ей прописали каннабис от боли.

Ассошиэйтед Пресс и другие информационные агентства сообщили, что Вашингтон предложил обменять Грейнера и Уилана — американца, отбывающего 16-летний срок в России за шпионаж, — на Виктора Бута. . Бот — российский торговец оружием, отбывающий 25-летний тюремный срок в США и получивший когда-то прозвище «Торговец смертью».

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Авторы Associated Press Мэтью Ли и Эрик Такер внесли свой вклад в этот отчет из Вашингтона.

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