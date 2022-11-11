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Байден надеется, что Путин договорится об освобождении звезды WNBA Грейнера

11 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

Президент Джо Байден заявил в среду, что надеется, что президент России Владимир Путин будет более готов вести переговоры об освобождении звезды WNBA Бритни Гренье. Теперь, когда в США закончились промежуточные выборы.

«Я надеюсь, что теперь, когда выборы закончились, г-н Путин сможет обсудить это с нами и будет готов более серьезно поговорить об обмене пленными», — сказал Байден журналистам на пресс-конференции.

Он говорил через несколько часов после того, как адвокаты Грейнер сообщили, что ее отправили в исправительную колонию для отбытия наказания за хранение наркотиков.

Официальные лица США уже несколько месяцев пытаются договориться об освобождении Гренье и другого американца, находящегося в заключении в России, Пола Уилана. Но не было никаких публичных признаков прогресса.

Дипломатическое решение приобрело новую актуальность после того, как российский суд отклонил апелляцию на ее девятилетний тюремный срок. Прошлый месяц. 4 августа было осуждено восьмикратное участие в Матче звезд с Фениксом Меркьюри из WNBA и двукратным олимпийским золотым призером. После того, как полиция заявила, что они обнаружили в ее багаже ​​в аэропорту Шереметьево в Москве пачки электронных сигарет, содержащие масло каннабиса.

Ее арест произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела свои войска в Украину.Политически мотивированное дело может привести к рискованному обмену пленными между Вашингтоном и Москвой.

«Каждая минута, в течение которой Бритни Грейнер вынуждена находиться в незаконном задержании в России, очень деликатна», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер. «Как мы уже говорили ранее, правительство США сделало россиянам важное предложение урегулировать нынешние неприемлемые и незаконные задержания граждан США».

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Адвокаты Гринер заявили, что 4 ноября она вышла из следственного изолятора в Подмосковье и направилась в уголовную колонию — так в России называют тюрьмы. Этот шаг был ожидаем, потому что он потерял свою привлекательность.

Эти переводы могут длиться дни или даже недели, в течение которых адвокаты и близкие обычно не выходят на связь с заключенным. Даже после его прибытия до Гринера может быть трудно добраться, поскольку в отдаленных уголках России есть много исправительных колоний.

Ее адвокаты заявили в среду, что они точно не знают, где она находится и где она окажется, но они ожидают, что их уведомят, когда она достигнет конечного пункта назначения.

В заявлении, в котором подчеркивается, что ведется работа по освобождению Гренера, госсекретарь США Энтони Блинкен настаивал на том, чтобы российские власти предоставили посольству регулярный доступ к Греннеру, как это требуется от него. Сотрудники посольства США в Москве посетили Гренье прошлая неделя.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, поговоривший с журналистами на условиях анонимности из-за деликатности вопроса, сказал, что русские не уведомили заранее американских дипломатов о переводе Гренера и еще не ответили на запросы посольства США по этому поводу. Текущее место или конечный пункт назначения.

Во многих исправительных колониях заключенные работали за небольшую плату, а диссиденты и другие государства осуждали условия содержания заключенных. Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил голодовку В знак протеста против обращения с ним, в том числе против отказа чиновников дать ему надлежащие лекарства и разрешить его врачу посетить его за решеткой.

Он также протестовал против ежечасных ночных проверок со стороны охранника, заявив, что это равносильно пытке лишением сна.

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32-летняя Грейнер, которую задержали, когда она возвращалась играть за российскую команду в сезоне WNBA, призналась, что пакеты были у нее в сумках. Но она показала, что случайно столкнула их в спешке и что у нее не было преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные показания под присягой, что ей прописали каннабис для снятия боли.

Ассошиэйтед Пресс и другие информационные агентства сообщили, что Вашингтон предложил обменять Грейнера и Уилана — американца, отбывающего 16-летний тюремный срок в России за шпионаж, — на Виктора Бута.. Бот — российский торговец оружием, отбывающий 25-летний тюремный срок в США и получивший когда-то прозвище «Торговец смертью».

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Авторы Associated Press Мэтью Ли и Эрик Такер внесли свой вклад в этот отчет из Вашингтона.

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Следите за репортажами AP о Бритни Гринер по адресу: https://apnews.com/hub/brittney-griner.

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