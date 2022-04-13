Байден назвал вторжение России в Украину геноцидом

Президент США Джо Байден во вторник назвал вторжение России в Украину «геноцидом» — впервые с начала войны он сделал это публично.

Он сказал в Айове, где он объявил скромный шаг, направленный на снижение цен на бензин.

Позднее Байден придерживался своей характеристики действий России на Украине.

Я назвал это геноцидом, потому что это становилось все яснее и яснее [Russian President Vladimir] «Путин просто пытается стереть мысль о том, что он украинец, и доказательств этого становится все больше», — сказал он журналистам, готовясь сесть на борт борта номер один, чтобы вернуться в Вашингтон.

«Мы позволим юристам решать на международном уровне, соответствует ли он требованиям или нет, но мне это определенно так кажется».

Комментарии Байдена были встречены похвалой со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который призвал западных лидеров использовать этот термин для описания российского вторжения в его страну.

Реальные слова для настоящего лидера ПОТУС . Называть вещи своими именами необходимо для противодействия злу. Мы благодарны за оказанную до сих пор американскую помощь, и нам срочно нужно больше тяжелого оружия, чтобы предотвратить дальнейшие зверства русских. И[مدش].Встроить твит

Согласно международному праву, геноцид – это намерение уничтожить – полностью или частично – национальную, этническую, расовую или религиозную группу. По данным Организации Объединенных Наций, это включает убийство, нанесение тяжких телесных или психических повреждений, навязывание летальных обстоятельств и меры по предотвращению рождаемости, среди прочего.

Женщина тащит свои сумки возле домов, пострадавших во время боев в Мариуполе, Украина, 8 апреля. Путин продемонстрировал неповиновение западным санкциям, введенным в ответ на вторжение России в Украину. (Алексей Александров/Ассошиэйтед Пресс).

Геноцид, считающийся самым серьезным международным преступлением, впервые был использован для описания Холокоста. Он был установлен в 1948 году как преступление по международному праву в Конвенции Организации Объединенных Наций.

С момента окончания холодной войны Государственный департамент США официально использовал этот термин семь раз. Эти массовые убийства были в Боснии, Руанде, Ираке и Дарфуре. Нападения Исламского государства на езидов и другие меньшинства. Отношение Китая к уйгурам и другим мусульманам также в этом году из-за военных преследований рохинджа в Мьянме. Китай отрицает обвинения в геноциде.

В Государственном департаменте такое решение обычно следует строгому внутреннему процессу. Однако окончательное решение остается за госсекретарем, который рассматривает, будет ли этот шаг способствовать интересам США, заявили официальные лица.

Байден сделал так мало заявлений о войне, что позже американские официальные лица были вынуждены отступить. Президент вызвал полемику из-за своей недавней поездки в Польшу, когда в конце своей речи опубликовал строчку, в которой говорилось, что Путину нельзя позволять оставаться у власти. Белый дом ясно дал понять, что политика США не направлена ​​на смену режима.

Путин защищает вторжение

Путин, который почти исчез из поля зрения после того, как его войска были вынуждены приблизиться к украинской столице Киеву, в этом месяце вновь появился во вторник, чтобы защитить свое «благородное» вторжение в Украину, заявив, что мирные переговоры зашли в тупик.

На пресс-конференции на космической базе Восточный на Дальнем Востоке России, в шести часовых поясах от Москвы, Путин затронул темы для обсуждения: у Москвы «нет другого выбора», кроме как вмешаться, чтобы защитить сепаратистов, победить неонацистов и «помочь народу». .»

Президент России Владимир Путин выступает, а президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин слушают во время визита Путина на космодром Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке России во вторник. (Евгений Пятов/Sputnik/AFP/Getty Images)

Он добавил, что российская экономика стоит на собственных ногах, несмотря на западные санкции, и сказал, что признаки военных преступлений, предположительно совершенных российскими войсками, являются фальшивкой Запада. Что касается разговоров: «Мы снова зашли в тупик».

Путин сопровождал своего союзника, президента Беларуси Александра Лукашенко, на праздновании годовщины советского успеха в запуске первого пилотируемого космического полета.

На вопрос сотрудников Российского космического агентства, достигнет ли цель операции в Украине, Путин ответил: «Конечно. У меня нет абсолютно никаких сомнений.

«Его цели вполне ясны и благородны», — сказал он. «У нас не было выбора. Это было правильное решение».

Он сказал, что Россия продолжит свою работу «ритмично и спокойно».

Мирные переговоры

Путин, вездесущий на российском телевидении в первые дни войны, в значительной степени скрылся из поля зрения общественности после того, как в этом месяце Москва вывела свои войска с севера Украины.

Его единственное публичное появление на прошлой неделе было на похоронах национального депутата, где он сделал краткие заявления и не говорил напрямую о войне. В понедельник он встретился с австрийским канцлером в загородном доме в Подмосковье, но фотографии этой встречи не опубликованы.

Самым убедительным признаком того, что война продлится дольше, Путин заявил во вторник, что Киев сорвал мирные переговоры, выдвинув, по его словам, ложные обвинения в военных преступлениях России и потребовав гарантий безопасности для всей Украины.

«Мы снова зашли в тупик для нас», — сказал он.

Отвечая на вопрос о комментариях Путина, советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что переговоры были очень сложными, но продолжались.

Подоляк также сообщил Рейтер, что Россия пытается оказать давление на переговоры своими общими заявлениями и что переговоры продолжаются на уровне рабочих подгрупп.