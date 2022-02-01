Байден назвал Катар главным союзником, не входящим в НАТО, в связи с приближением энергетического кризиса

Президент Джо Байден во вторник объявил, что назначает Катар важным союзником, не входящим в НАТО, что в значительной степени символическая честь, но она должна была выразить благодарность его администрации за помощь крошечной страны Персидского залива во время прошлогодней эвакуации США в Афганистане и помощь в прекращении прошлогодней войны. Война Израиля и ХАМАСа в Газе.

Байден объявил об этом во время встречи с правящим лидером Катара в Белом доме во вторник. Это происходит, когда он надеется, что богатая газом страна снова выступит, чтобы помочь Западу, поскольку он сталкивается с перспективой европейского энергетического кризиса, если Россия вторгнется в Украину.







«Катар — хороший друг и надежный партнер», — сказал Байден.

Я уведомляю Конгресс о том, что назначу Катар основным союзником, не входящим в НАТО, чтобы отразить важность отношений. Давно пора.

Этот шаг может помочь Катару получить одобрение США на продажу беспилотников MQ-9 Reaper на сумму более 500 миллионов долларов.

Высокопоставленный чиновник администрации, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить это решение, сказал, что назначение Байдена в союзники, не входящие в НАТО, не связано с надеждами Байдена на то, что Катар поможет ему, а европейские союзники разработают свой план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики на случай вторжения России в Украину. Чиновник, не уполномоченный давать публичные комментарии, заявил о назначении Катару помощи в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Катар сыграл центральную роль в содействии американской военной эвакуации прошлым летом афганских помощников и граждан США в Афганистане, разместил у себя крупнейшую американскую авиабазу на Ближнем Востоке и служил посредником с талибами для последних трех администраций США, когда они пытались свернуть самую долгую войну Америки.

Страна также была важным посредником между ХАМАС во время прошлогоднего 11-дневного конфликта, который, как опасались представители администрации, превратился в более длительную и кровавую войну.

Теперь, когда около 100 000 российских военнослужащих сосредоточены на границе с Украиной, эксперты говорят, что Катар, второй по величине экспортер сжиженного природного газа или СПГ в мире, снова стремится помочь Байдену, но может предложить лишь ограниченную помощь, если Россия еще больше нарушит поток. поставок энергоресурсов в Европу.

Катар видит в этом возможность для дальнейшего улучшения своих отношений с США после Афганистана», — сказал Йесар Аль-Малеки, экономист по энергетике из Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Но это будет очень трудно сделать, потому что нет избыточного предложения.

Катар уже производит на полную мощность, причем большая часть его поставок осуществляется по контракту в Азию. По мнению энергетических аналитиков, даже если некоторые тихоокеанские союзники США, включая Индию, Японию и Южную Корею, будут убеждены перенаправить часть заказов на СПГ, заключенных по контракту, в Европу, это окажет лишь незначительное влияние на смягчение удара.

Белый дом заявил, что Байден и правящий эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани также воспользуются встречей в понедельник для обсуждения безопасности на Ближнем Востоке и ситуации в Афганистане, где гуманитарные условия ухудшились после прошлогоднего вывода американских войск и прихода к власти талибов. . Ожидается также, что лидеры обсудят состояние усилий США по возрождению ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Но усилия по составлению планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия перекроет поставки газа в Европу, пожалуй, самый неотложный вопрос в их повестке дня.

На прошлой неделе фьючерсные цены на природный газ выросли на фоне растущих опасений рынка, что потенциальный конфликт может нарушить транзит российского экспорта через Украину в Европу. Кризис усугубляется Россией, которая обычно поставляет около 40% природного газа в Европу, сократив свой экспорт примерно на 25% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, несмотря на высокие мировые цены.

Любое вторжение России в Украину почти наверняка вызовет экономические санкции со стороны США и их европейских союзников. Это может привести к нехватке нефти и газа во всем мире и, скорее всего, к повышению цен на энергоносители, что вызовет потрясения в мировой экономике.

Представители администрации Байдена заявили, что два лидера обсудят ситуацию в Украине, но отказались комментировать, какие обязательства президент может потребовать от Катара в решении нарастающего энергетического кризиса в Европе, если таковые имеются.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается вторгаться в Украину, несмотря на то, что администрация Байдена предупреждала о неизбежности военных действий. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал опасения, что Россия может перекрыть поставки газа в Европу, фальшивой истерией.

Представители администрации Байдена похвалили Катар за помощь военным США в эвакуации тысяч граждан США и афганцев во время хаотического окончания войны США с талибами. Катар продолжает выполнять пассажирские рейсы для тех, кто бежит из Афганистана, и служит промежуточной станцией для США, поскольку он оформляет визы для тысяч людей, спасающихся от контроля талибов. Посол Катара в Кабуле даже лично сопровождал колонны эвакуированных в аэропорт, чтобы обеспечить их безопасный проезд.

(Только заголовок и изображение этого отчета могли быть переработаны сотрудниками Business Standard; остальная часть контента автоматически генерируется из синдицированного канала.)