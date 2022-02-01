Байден назвал Катар основным союзником, не входящим в НАТО

ВАШИНГТОН — Президент Байден в понедельник назвал Катар «крупным союзником США, не входящим в НАТО», что открывает путь к более тесному сотрудничеству в области безопасности и инвестициям в страну Персидского залива в то время, когда г-н Байден ищет помощи в увеличении поставок природного газа в Европу.
Президент стремится заверить европейские страны в том, что они не столкнутся с нехваткой природного газа, если в ближайшие недели разразится война между Украиной и Россией. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Германию и другие страны Западной Европы.
Мистер. Байден сообщил журналистам о планируемом дизайне в понедельник перед встречей в Белом доме с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Президент высоко оценил отношения между двумя странами за последние полвека по таким вопросам, как Афганистан, спор между Израилем и палестинцами и борьба с Исламским государством.
«Я уведомляю Конгресс о том, что назначу Катар своим основным союзником, не входящим в НАТО, чтобы отразить важность наших отношений», — сказал он. — сказал Байден. «Я думаю, что это давно пора».
Только 17 других стран получили этот статус от американских президентов. В их число входят Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Иордания, Новая Зеландия, Таиланд, Кувейт, Марокко, Пакистан, Бахрейн, Филиппины, Аргентина, Афганистан и Тунис. Бывший президент Дональд Трамп присвоил статус Бразилии в 2019 году.
Понять отношения России с Западом
Напряженность между регионами вызвана тем, что президент России Владимир Путин готов пойти на геополитический риск и отстаивать свои требования.
Присвоение стране статуса «крупного союзника, не входящего в НАТО», не гарантирует, что США встанут на защиту этой страны в случае нападения. Эта гарантия, изложенная в статье 5 учредительного договора Организации Североатлантического договора, распространяется только на полноправных членов альянса.
Но дизайн дает Катару больше дипломатического престижа и доступа к технологиям, системам безопасности и обучению сил обороны США, которые ранее были ему недоступны. Этот шаг часто используется, чтобы подтолкнуть страны к более тесным связям с Соединенными Штатами и другими западными странами.
Мистер. Байден официально уведомил лидеров Конгресса о назначении в письме всего через несколько часов после своего выступления перед журналистами.
«Я делаю это назначение в знак признания многолетнего вклада Катара в усилия под руководством США в зоне ответственности Центрального командования США и в знак признания нашего собственного национального интереса в углублении двустороннего сотрудничества в области обороны и безопасности с Государством Катар, «Г-н. Байден написал.
Надвигающийся конфликт между Россией и Украиной вызывает непосредственную озабоченность г-на Трампа. Байден, который стремится сохранить единство с европейскими союзниками Америки за угрозами санкций против России, если президент Владимир Путин решит вторгнуться.
Опасения по поводу того, что Россия может ограничить поток природного газа в Европу, могут укрепить это единство, и представители Белого дома заявили, что работают с другими странами по всему миру, чтобы заверить европейских лидеров, если это произойдет.
В прочтении г. На встрече Байдена с эмиром в понедельник вечером Белый дом конкретно не упомянул ситуацию в Украине.
«Вместе они подтвердили взаимную заинтересованность в содействии безопасности и процветанию в Персидском заливе и в более широком регионе Ближнего Востока, обеспечении стабильности глобальных поставок энергоносителей, поддержке народа Афганистана и укреплении коммерческого и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.
В случае с Катаром г. Байден также надеется на углубление экономических связей и связей в сфере безопасности. В своем выступлении в понедельник президент приветствовал объявление исполнительным директором Qatar Airways о сделке по покупке самолетов у Boeing на сумму 34 миллиарда долларов. Мистер. Байден сказал, что сделка поддержит десятки тысяч рабочих мест в Соединенных Штатах.
В соответствии с условиями сделки, объявленной в понедельник, Qatar Airways приобретет у Boeing новый грузовой суперсамолет 777-8. Стэн Дил, генеральный директор Boeing Commercial Airplanes, заявил в своем заявлении в Белом доме, что «Выбор Qatar Airways эффективного грузового самолета 777-8 является свидетельством нашего стремления предоставлять грузовые самолеты с лучшей на рынке вместимостью, надежностью и эффективностью. ”
Акбар Аль Бейкер, исполнительный директор Qatar Airways Group, назвал это запуском «самого значимого нового грузового самолета для поколения».
Чиновники Белого дома назвали сделку между двумя компаниями одной из крупнейших в истории Boeing и заявили, что она принесет пользу американцам, поддерживая десятки тысяч рабочих мест в Boeing и ее дочерних компаниях.
Брайан Диз, режиссер Mr. Национальный экономический совет Байдена заявил в Твиттере, что сделка может стать одним из крупнейших экспортных товаров года из Соединенных Штатов, и хвастался тем, как сделка может помочь американской экономике.
«Короче говоря, эта сделка способствует развитию гражданской авиации Америки, способствуя увеличению внутренних производственных мощностей, здоровой гибридной коммерческой и оборонной промышленной базе и сильным цепочкам поставок, а также развитию сотен малых предприятий, которые участвуют в цепочках поставок Boeing», — написал он.
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