Байден назвал Катар основным союзником, не входящим в НАТО

ВАШИНГТОН — Президент Байден в понедельник назвал Катар «крупным союзником США, не входящим в НАТО», что открывает путь к более тесному сотрудничеству в области безопасности и инвестициям в страну Персидского залива в то время, когда г-н Байден ищет помощи в увеличении поставок природного газа в Европу.

Президент стремится заверить европейские страны в том, что они не столкнутся с нехваткой природного газа, если в ближайшие недели разразится война между Украиной и Россией. Россия является одним из крупнейших поставщиков природного газа в Германию и другие страны Западной Европы.

Мистер. Байден сообщил журналистам о планируемом дизайне в понедельник перед встречей в Белом доме с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Президент высоко оценил отношения между двумя странами за последние полвека по таким вопросам, как Афганистан, спор между Израилем и палестинцами и борьба с Исламским государством.

«Я уведомляю Конгресс о том, что назначу Катар своим основным союзником, не входящим в НАТО, чтобы отразить важность наших отношений», — сказал он. — сказал Байден. «Я думаю, что это давно пора».