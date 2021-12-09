Байден: нападение на Украину может иметь для Путина серьезные последствия | Новости, спорт, вакансии

Президент США Джо Байден заявил в среду, что предупредил президента России Владимира Путина о том, что Москва столкнется с серьезными экономическими трудностями, если попытается напасть на Украину, но пообещал предстоящие переговоры, чтобы снять озабоченность России по поводу расширения НАТО.

Байден сказал, что это было «очень ясно» Путин во время разговора во вторник предупредил российского лидера, что он заплатит высокую цену, если вторгнется в Украину.

«Не было пустых слов», — сказал Байден в Белом доме перед отъездом в Канзас-Сити. «Это было вежливо, но я очень ясно дал понять. Если он действительно вторгнется в Украину, будут ужасные последствия. Вы не видели экономических последствий раньше. Я почти уверен, что он понял это».

Отвечая на вопрос журналистов, исключил ли он присутствие сил США на местах, чтобы остановить Россию, Байден сказал: «Этого нет на столе», Утверждая, что обязательство США защищать союзников по НАТО в случае нападения не распространяется на Украину, которая не принадлежит к атлантическому военному альянсу.

«Идея о том, что Соединенные Штаты будут использовать силу в одностороннем порядке для противодействия России и вторжению в Украину, в настоящее время не обсуждается», — сказал он. — сказал Байден.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты, их союзники и Россия могут сесть за стол переговоров, чтобы обсудить жалобы Москвы на расширение НАТО.

«Надеюсь, к пятнице мы сможем сказать, мы объявляем вам, что мы проводим встречи на более высоком уровне, не только с нами, но, по крайней мере, с четырьмя нашими основными союзниками по НАТО, а также с Россией для обсуждения будущего Обеспокоенность России по поводу НАТО и того, можем ли мы работать на каких-либо объектах, касающихся снижения температуры на Восточном фронте (на Украине) », — сказал Байден.

Со своей стороны Путин пообещал, что Москва представит свои предложения по диалогу с США по вопросам безопасности в течение нескольких дней. Он повторил, что отрицает планы нападения на Украину, но сказал, что Москва не может оставаться равнодушной к возможному расширению НАТО на своего соседа.

Путин, который во вторник разговаривал с Байденом, добиваясь гарантий Запада для предотвращения расширения НАТО на Украине, ответил на аргументы Запада о том, что Россия не имеет права голоса в расширении альянса, заявив, что безопасность в Европе может быть только взаимной.

«Каждая страна имеет право, конечно, выбрать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы это не ущемляло интересы других стран и не подрывало их безопасность, в данном случае России. , « — сказал Путин. «Безопасность должна быть универсальной и в равной степени охватывать всех».

«Мы не можем не беспокоиться о возможности вступления Украины в НАТО, потому что это, несомненно, приведет к развертыванию воинских частей, баз и вооружений, которые будут нам угрожать», — сказал он. Об этом он сообщил журналистам после переговоров в Сочи с прибывшим в Сочи премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он описал двухчасовую беседу с Байденом как «Очень открытый и конкретный, я бы сказал конструктивный», Он добавил, что согласился с Байденом попросить экспертов провести переговоры по безопасности в Европе.

«Россия подготовит свои аргументы буквально за несколько дней, за неделю, и мы представим их на рассмотрение американской стороне», Он сказал.

«Мы исходим из того, что на этот раз опасения будут услышаны», — сказал он. Он сказал, отметив, что Запад игнорировал в прошлом жалобы Москвы на расширение НАТО на восток, чтобы включить бывших советских союзников в Центральной и Восточной Европе и бывшие советские республики в странах Балтии.

В ответ на вопрос в среду, нападет ли Россия на Украину, Путин назвал этот вопрос провокационным, заявив, что «Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но имеет право обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Разговор между двумя лидерами — Байденом из ситуационной комнаты Белого дома и Путиным из своей сочинской резиденции — был одним из самых важных разговоров за время президентства Байдена и произошел в тяжелое время.

Представители американской разведки определили, что Россия перебросила 70 000 военнослужащих к границе с Украиной и подготовилась к возможному вторжению в начале следующего года. Москва отрицает какие-либо планы нападения на Украину, отвергая опасения Запада как часть кампании по дискредитации России.

Представители Белого дома ясно дали понять, что Байден не заинтересован в том, чтобы ставить под угрозу силы США для защиты Украины. Но советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Байден сказал, что США тоже «Предоставьте украинцам дополнительные оборонительные материалы … и мы укрепим наших союзников по НАТО на восточной стороне дополнительными средствами в ответ на такую ​​эскалацию».

Салливан сказал, что Соединенные Штаты считают, что Путин еще не принял окончательного решения о вторжении. Байден был вице-президентом в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и поддержала повстанческое движение на востоке Украины, в результате которого погибло более 14000 человек, и до сих пор остается активным конфликтом.

Советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин ответил на выражение Байдена обеспокоенности по поводу увеличения российских войск возле Украины следующим образом: «Вы, американцы, беспокоитесь о русских батальонах на российской земле за тысячи миль от Соединенных Штатов, в то время как мы действительно беспокоимся о нашей безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что «Было положительно, что американский президент поговорил с президентом России», Добавив, что он даст подробный комментарий в четверг после телефонного разговора с Байденом.

Не имея немедленного прорыва в украинском вопросе, Соединенные Штаты подчеркнули необходимость дипломатии и деэскалации, одновременно выступив с жесткими угрозами России по поводу высокой стоимости военного вторжения.

Виктория Нуланд, высокопоставленный посланник США, предупредила, что вторжение России в Украину поставит под угрозу вызывающий споры трубопровод между Россией и Германией, известный как «Северный поток-2», который еще не работает.

На вопрос телеканала Welt TV, готов ли он использовать трубопровод для давления на Россию, новый канцлер Германии Олаф Шульц ответил: «У нас очень четкая позиция: мы хотим, чтобы все уважали неприкосновенность границ».

«Все понимают, что если это не так, будут последствия, но сейчас важно сделать все так, чтобы так было и не нарушалось», — сказал Шульц.