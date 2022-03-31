Байден направляет чернобыльские запасы нефти в Украину

Сенат заблокировал двухпартийный закон, поддержанный президентом Байденом, который лишит Россию ее торгового статуса в качестве привилегированной страны из-за опасений сенаторов Республиканской партии.

Закон о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией был принят Палатой представителей 424-8 ранее в этом месяце, но был приостановлен в Сенате из-за разногласий по поводу формулировки санкций и предложения облегчить поставки оружия в Украину.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки прокомментировал языковое законодательство в Законе Магнитского о пересмотре глобальных прав человека, который был включен в более крупный законопроект. Г-н Пол сказал, что формулировка в том виде, в каком она написана, может позволить президенту США иметь очень широкое толкование того, что представляет собой нарушение прав человека.

В среду, похоже, произошел прорыв, когда г-н Пол сказал, что поднимет кулак после того, как увидит окончательную версию формулировки, которая, по его словам, включает конкретное определение нарушений прав человека, которые могут привести к санкциям.

По его словам, определение «предотвратит непреднамеренные последствия наказания лиц, которые категорически не согласны, подчеркнув при этом, что различные политики, такие как бесплатное жилье, бесплатное здравоохранение, бесплатные аборты и бесплатный интернет, являются правами человека, которые могут быть нарушены».

Однако в четверг обе стороны заявили, что сделка не завершена и вопросы остаются, но сенаторы не уточнили, в чем заключались вопросы.

сказал сенатор Бен Кардин (D., MD), работавший с соавтором закона Магнитского сенатором Роджером Уикером (R. . . .

Сенатор Джон Корнин (от штата Техас) заявил в четверг, что он также пытался внести поправки в законодательство, чтобы включить программу кредитования, которая открыла бы Соединенным Штатам путь для отправки оружия в Украину и возврата его позже, сообщает Politico. Представитель г-на Корнина не сразу ответил на запрос о дополнительной информации.

Общий законопроект лишит Россию и Беларусь — страну, тесно связанную с Россией, которая использовалась в качестве плацдарма для вторжения в Украину, — их статуса торговых фаворитов, что приведет к повышению тарифных ставок на импорт некоторых стран.

Чтобы усилить давление на Россию и Белоруссию, законопроект даст Байдену право распорядиться о дополнительном повышении импортных пошлин на некоторые товары, подняв их выше ставок, которые были бы просто результатом прекращения действия режима наибольшего благоприятствования. По словам представителя Кевина Брэди (штат Техас), одного из соавторов законопроекта, хотя в законопроекте эти пункты не указаны, кандидаты будут включать неэнергетические продукты, такие как алюминиевые изделия, древесина и шпон, а также химические вещества, включая удобрения. спонсоры.

Если две страны прекратят вторжение, законодательство позволит Байдену восстановить нормальные торговые отношения, но Конгресс может свергнуть президента.