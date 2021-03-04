Байден на прошлой неделе отменил удар по второй военной цели в Сирии

ВАШИНГТОН. После 10 дней обсуждения президент Байден приказал Пентагону нанести воздушные удары по двум целям в Сирии 26 февраля, когда один из его помощников сделал срочное предупреждение примерно за 30 минут до того, как должны были упасть бомбы.

По данным полевого исследования, во дворе одного из участков находились женщина и двое детей. Когда F-15E летели к целям, г-н Байден поцарапал вторую цель, но приказал поразить первую, движущуюся вперед.

Ранее нераскрытый эпизод, который был первым, что знал Байден. Применение силы Как верховный лидер, это было неожиданным умиротворением методического подхода к принятию решений, поскольку администрация Байдена стремилась уравновесить конкурирующие интересы на Ближнем Востоке.

Президент Байден ожидает, что на Ближнем Востоке его проверит шиитский ополченец, спонсируемый Ираном.

Фото:



Сол Лоеб / AFP / Getty Images





Цель состояла в том, чтобы послать сигнал Ирану, что новая команда Белого дома ответит на досье. 15 февраля ракетный удар В северном Ираке против коалиции, возглавляемой США, они не стремились к эскалации конфронтации с Тегераном, заявили высокопоставленные представители администрации, описывая дни перед забастовкой в ​​интервью The Wall Street Journal.

Чтобы подкрепить этот тезис, после авиаудара США в Тегеран было отправлено секретное сообщение, как сообщили официальные лица администрации, но не сообщило подробностей.

«У нас здесь был очень скоординированный дипломатический и военный план», – сказал один представитель администрации. «Мы позаботились о том, чтобы иранцы знали, в чем заключаются наши намерения».

Другой важной целью было не подорвать политическую позицию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими, которого Вашингтон считает своим партнером в борьбе с группировкой «Исламское государство», и который столкнулся бы с критикой дома, если бы теракты происходили на иракской земле, официальные лица сказал. Добавлен.

С самого начала министр обороны Ллойд Остин, бывший командующий войсками США на Ближнем Востоке и единственный высокопоставленный член правительства Байдена с военным опытом, заверил президента, что он может не торопиться, чтобы решить, как реагировать военным путем.

«Часы принадлежат вам», – сообщил г-н Остин г-ну Байдену на встрече в Белом доме сразу после теракта в Эрбиле, по словам второго должностного лица администрации, участвовавшего в заседании.

По словам официальных лиц, в ходе обсуждения они пытались найти бюрократический баланс. Цель заключалась в том, чтобы обеспечить полное участие всех межведомственных агентств, избегая при этом как длительных обсуждений, которые иногда происходили во время администрации Обамы, так и поспешных решений президента и небольших групп помощников, которые часто имели место. Во время администрации Трампа.

Второй чиновник сказал: «Мы знали, что это был первый раз, когда мы приняли подобное решение, и что мы будем объектом тщательной проверки».

Некоторое внимание было уделено Конгрессу. Сенаторы Тим Кейн (Д., Вирджиния) и Тодд Янг (Р., Индиана), которые давно утверждали, что правовая основа военной мощи США на Ближнем Востоке устарела, на этой неделе представили закон, ограничивающий президентские полномочия.

Другие законодатели, включая сенатора Марка Уорнера (округ Колумбия, Вирджиния), который возглавляет сенатский комитет по разведке, поддержали решение Байдена, заявив, что Конгресс должен был получить более предварительное уведомление. Г-н Уорнер сказал, что он узнал о нападении за 15 минут до нападения.

Первой известной военной акцией администрации Байдена был авиаудар по объектам, которые использовались поддерживаемыми Ираном ополченцами в ответ на более ранние атаки на войска США. Министр обороны Ллойд Остин сказал, что уверен, что Соединенные Штаты достигли своей цели. Фото: Алекс Брэндон / Associated Press



На следующий день Байден направил в Конгресс письмо, в котором объяснил, что удар был необходим для защиты сил США, а на этой неделе Белый дом заявил, что все еще проводит брифинги для законодателей и помощников. «Мы рады продолжить эти переговоры», – сказал представитель Белого дома.

В конце обсуждения в администрации на прошлой неделе Байден выбрал более консервативный вариант: удары в обход иракской территории, рассчитанные на середину ночи, чтобы минимизировать любые потери. Позже представители Пентагона заявили, что боец ​​ополчения был убит и двое ранены.

В то же время администрация Байдена более комплексно подходит к вопросу о том, когда начинать военные действия, не устанавливая конкретных пороговых значений. предыдущий президент

Дональд Трамп

Часто указывается, что так называемая красная линия военных действий – это смерть американца за границей. Представители администрации Байдена заявили, что не хотят, чтобы иранцы верили, что атаки на возглавляемую США коалицию допустимы до тех пор, пока не будут убиты американцы.

«Мы сохраняем некоторую гибкость для себя», – сказал второй чиновник в администрации.

Американские официальные лица считают, что военным ударом в пятницу они дали четкий сигнал Тегерану и его доверенным лицам, находящимся в Ираке, прекратить атаки. Но среда Ополченцы выпустили не менее 10 ракет по обширной авиабазе Аль-Асад. В западном Ираке. Официальные лица заявили, что подрядчик перенес сердечный приступ и умер во время нападения в приюте.

С момента вступления в должность в январе официальные лица Белого дома ожидали, что администрация Байдена будет подвергнута проверке со стороны спонсируемых Ираном групп шиитских ополченцев в регионе.

Войска США вернулись в Ирак, чтобы дать совет иракским силам после того, как Исламское государство взяло под свой контроль Мосул в июне 2014 года.

После уничтожения предполагаемого халифата ИГИЛ и проведения администрацией Трампа кампании максимального давления, чтобы попытаться свернуть ядерную программу Ирана, в 2019 году поддерживаемые Ираном ополченцы разбомбили базу, на которой были размещены силы США и коалиции, убив американского подрядчика.

Это и страх перед будущими атаками побудили администрацию Трампа нанести серию ударов с воздуха по Сирии и Ираку, в том числе по Багдаду. Убит иранский военачальник Касем Сулеймани.

Однако ракетные удары в Ираке продолжались, в том числе в марте 2020 года по лагерю Таджи. Два американских солдата и британский солдат погиблиДва дня спустя американцы нанесли ответный удар.

15 февраля боевики нанесли удар по аэропорту Эрбиль на севере Ирака, применив более 12 боеприпасов, некоторые из которых попали в жилые помещения. Представитель Пентагона заявил, что в результате теракта погиб иностранный подрядчик и было ранено семь американцев, включая американского солдата.

На следующий день г-н Остин и генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, отправились в Овальный кабинет, когда г-н Байден получил свой ежедневный отчет разведки. Г-н Остин сказал, что нет необходимости отвечать немедленно и что г-н Байден может найти время, чтобы вычислить, какие действия следует предпринять.

Повреждения в результате ракетного удара по военному комплексу, на территории которого размещены иностранные силы, развернутые в рамках коалиции под руководством США.

Фото:



Курдистан 24 / Агентство Франс Пресс / Getty Images





18 февраля заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Винер провел встречу с членами кабинета министров, в том числе с представителями военной разведки и послом США в Багдаде, которые приняли участие в видеоконференции. На следующий день советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел «официальную встречу» с высокопоставленными чиновниками.

20 февраля четыре ракеты обстреляли авиабазу Балад в Ираке. Там не размещались американские войска, но на объекте работают сотни западных подрядчиков. Один американец был ранен, что усилило растущее понимание администрацией того, что будет какая-то форма военного ответа.

В течение следующих двух дней были улучшены варианты нанесения ударов по целям в Ираке и Сирии. 23 февраля г-н Байден встретился с высокопоставленными должностными лицами в Овальном кабинете, в том числе с г-ном Остином, генералом Милли, директором национальной разведки Аврил Хейнс, г-ном Салливаном, г-ном Феннером и Бреттом МакГурком, высшим должностным лицом Совета национальной безопасности в Совет национальной безопасности. Средний Восток.

В тот же день г-н Байден позвонил премьер-министру Ирака, чтобы обсудить защиту американского персонала и готовность Вашингтона помочь в иракском расследовании теракта в Эрбиле.

Американские официальные лица решили, что их иракские партнеры будут подвергаться меньшему риску, нанеся удар по территории Сирии, поскольку ополченцы, связанные с ударом в Эрбиле, также действовали в легко наблюдаемых местах вблизи сирийско-иракской границы.

Подпишитесь на рассылку новостей Capital Journal Пики, анализы и идеи, ведущие Вашингтон из офиса Wall Street Journal в округе Колумбия.

Утром 25 февраля г-н Байден и высшие должностные лица встретились в операционной около часа. Г-н Остин, который путешествовал по Калифорнии, дистанционно участвовал в дискуссии.

Г-н Байден получил окончательные варианты и оценки рисков и обсудил возможные дипломатические последствия, включая письма в Иран. Обсуждалось количество поражаемых целей. Г-н Байден решил сосредоточиться на двух целях в Сирии, наиболее консервативном из множества вариантов, и удар был рассчитан на эту ночь.

Когда F-15E были в воздухе, пришла информация, что женщины и дети были замечены по второй цели.

Это было за 30 минут до нападения, и г-н Салливан передал информацию президенту. Байдену нужно было быстро решить, отменять ли удар или идти вперед с одним голом. Мистер Остин рекомендовал забить один гол. Около 1:30 утра по сирийскому времени произошло нападение.

Воинствующие шиитские группировки выступили с заявлением, в котором заявили, что они не были удивлены ударом, и преуменьшили его влияние. Иран в минувшие выходные осудил забастовку, назвав ее незаконной.

На следующий день после удара Байден публично повторил сообщение, которое Соединенные Штаты тайно отправили Тегерану. Вы не можете действовать безнаказанно. Будь осторожен. “

Период, предшествующий забастовке администрации Байдена 15 февраля: поддерживаемые Ираном ополченцы атакуют аэропорт Эрбиля, убивая подрядчика и ранив по меньшей мере семь американцев. 16 февраля: Президент Байден встретился с вице-президентом Камалой Харрис, министром обороны Ллойдом Остином, председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, директором национальной разведки Аврил Хейнс и представителями Совета национальной безопасности. 17 февраля: спецслужбы оценивают поддерживаемое Ираном ополчение, совершившее нападение. Пентагон работает над возможными военными ответами. 18 февраля: заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Винер председательствует на заседании комитета палаты представителей по возможным вариантам. 19 февраля: советник по национальной безопасности Джейк Салливан председательствует на заседании Комитета по принципам для рассмотрения возможных вариантов. 20 февраля: по меньшей мере четыре ракеты попали в авиабазу Балад, ранен как минимум один американский подрядчик. 20-22 февраля: официальные лица США обостряют варианты. 23 февраля: г-н Байден проводит встречу в Овальном кабинете с г-ном Остином, генералом Милли, г-жой Хейнс и командой NSC для рассмотрения вариантов. 23 февраля: Байден звонит премьер-министру Ирака Мустафе Аль-Каземи. По крайней мере, одна ракета нацелена на Зеленую зону в Багдаде, где расположено посольство США. Пентагон дорабатывает варианты. 24 февраля: Высшие должностные лица соглашаются на телеконференцию по рекомендациям Байдена. У Палаты представителей г-на Винера есть телефонный звонок о вариантах и ​​плане уведомить союзников. 25 февраля: г-н Байден принимает решение о вариантах на встрече в операционной с г-жой Харрис и другими высокопоставленными должностными лицами. Союзники уведомлены. Некоторых депутатов уведомили незадолго до нападения. Сообщение после удара отправлено в Иран.



Написать в Гордон Любольд ([email protected]), Майкл Р. Гордон ([email protected]) и Нэнси А. Юсеф, [email protected]