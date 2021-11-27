В пятницу президент Джо Байден заявил, что обеспокоен пророссийским заговором в Украине и пригласит президента России Владимира Путина для обсуждения обвинений президента Украины Владимира Желенского.

«Я обеспокоен. Послушайте, мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем способность Украины управлять собой. Мы отвергаем все, что доступно удаленно. [that]Байден сказал журналистам, когда его спросили об обвинении в заговоре.

Байден, который проведет длинные выходные в честь Дня Благодарения в Нантакете, сказал, что он поговорит и с Путиным, и с Желенским о предполагаемом российском присутствии войск вблизи украинской границы.

В пятницу Желенский заявил, что украинская разведка планирует государственный переворот 1-2 декабря. Украинский миллиардер Ринад Ахметов заявил, что, возможно, замышляет заговор с союзниками из России и Украины.

Президент Байден заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину в связи с заявлением Украины о планировании государственного переворота. Sputnik / Майкл Метцель / Пул через REUTERS

Украина, которая глубоко коррумпирована и обнищала, с момента окончания холодной войны чередовала пророссийских и прозападных лидеров. Восстание 2014 года отвратило Украину от российского влияния, вызвав пророссийские протесты на юге и востоке русскоязычной страны.

Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины в 2014 году в результате неоднозначного референдума. До 1954 года основная портовая и курортная зона была частью России, а не Украины.

Сообщается, что правительство Путина также поддерживает пророссийскую сепаратистскую пару на востоке Украины. Эти районы богатого углем Донбасса находятся в состоянии войны с киевским центральным правительством.

Президент Украины Владимир Желенский заявил в начале декабря, что украинской разведке известно о заговоре с целью государственного переворота. Пресс-служба Президента Украины / Путеводитель через REUTERS

Желенский хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, что привлечет США и Западную Европу к военной защите его страны.

В качестве вице-президента Байден руководил внешней политикой администрации Обамы в отношении Украины, включая использование иностранной помощи США для борьбы с коррупцией. В то же время его сын Хантер Байден присоединился к группе украинской газовой компании Brisma, которая платила ему 1 миллион долларов в год, несмотря на отсутствие у него подходящего опыта ведения бизнеса.