Байден обещает направить дополнительные войска в Польшу и Румынию, если Россия вторгнется в Украину

Соединенные Штаты увеличат свое военное присутствие в восточных странах-членах НАТО, таких как Польша и Румыния, если Россия направит дополнительные силы в Украину, заявил в среду президент Джо Байден.

Байден опроверг идею о том, что его администрация выведет войска из бывших советских республик в рамках сделки по снижению напряженности в отношениях с Россией, которая сосредоточила военную технику и 100 000 военнослужащих на границе с Украиной.

«Для этого нет места», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме. «Мы собираемся фактически увеличить присутствие войск в Польше или Румынии и так далее, если он на самом деле переедет, потому что у нас есть священное обязательство в соответствии со статьей 5 защищать эти страны, потому что они являются частью НАТО».

Но Байден также сказал, что Америка не будет «постоянно размещать» войска в бывших советских республиках.

Восточноевропейские союзники годами настаивали на увеличении присутствия американских войск, чтобы обеспечить большее сдерживание против России. В 2018 году Польша предложила назвать военную базу в честь президента Дональда Трампа в обмен на постоянное размещение войск в стране. А Литва инвестирует миллионы евро в свои вооруженные силы, чтобы попытаться сделать пункты ротационной дислокации постоянными на фоне повышенного страха перед Россией.

С конца прошлого года Россия стягивает войска и военную технику вдоль своей границы с Украиной. На этой неделе Москва заявила, что направляет дополнительные войска в Беларусь для совместных учений, что вызвало опасения, что Россия может атаковать Киев с севера.

На вопрос, верит ли он, что Путин начнет военную операцию в Украине, Байден ответил: «Я предполагаю, что он переедет». На вопрос о том, верят ли его администрация или представители разведки в неизбежность вторжения, Байден сказал, что нет ничего определенного и что даже высокопоставленные российские чиновники не знают, что предпримет их начальник.

«Я подозреваю, что имеет значение, с какой стороны кровати [Putin] встает утром и точно знает, что он собирается делать, — сказал он. — Думаю, он еще не решился.

В Киеве госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что Москва готова начать атаку «на очень короткое уведомление».

Американское правительство также пытается создать двухпартийный фронт у себя дома, чтобы осудить любое дальнейшее вторжение России в Украину. Двухпартийная группа сенаторов, включающая четырех демократов и трех республиканцев, путешествовал в Киев на выходных, чтобы продемонстрировать Путину, что Конгресс единодушен в осуждении его действий, несмотря на разногласия по поводу наилучшего способа противодействия им, по словам нескольких сенаторов, входивших в состав путешествующей делегации.

«Конечно, у нас есть некоторые откровенные политические разногласия, особенно в отношении Санкции против «Северного потока — 2»…это не должно быть ошибочно принято Владимиром Путиным или Россией за разобщенность в нашей решимости стоять вместе с народом Украины и отстаивать свободу», — заявил сенатор. Кевин Крамер, RN.D., сказал на пресс-конференции.

В среду утром Байден виртуально встретился с депутатами, которые посетили Украину, и «высоко оценил сильную историю поддержки Украины с обеих сторон», говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

На встрече законодатели «слушали столько же, сколько мы говорили», сказал Крамер, в то время как Байден «слушал внимательно…[and] тоже многим поделился».

Тем не менее, некоторые ястребы-республиканцы предвзято критиковали действия Байдена в этой ситуации и использовали это как еще одну возможность вызвать слабого президента на Россию.

Наращивание военной мощи Москвой на границе с Украиной «является результатом года бессилия и некомпетентности Джо Байдена по отношению к России в частности и внешней политике в целом», — заявил сенатор. Том Коттон, штат Арканзас, сказал на пресс-конференции.

Сен. Джони Эрнст из штата Айова также раскритиковала президента за «умиротворение» и отсутствие подготовки на случай непредвиденных обстоятельств для эвакуации от 10 000 до 15 000 американских гражданских лиц, проживающих в Украине.

«Путин не принимает этого президента, они не принимают его угрозы и уж точно не воспринимают всерьез его лидерство», — сказал Эрнст. «Чего я не слышал от этой администрации, так это того, что мы делаем для американцев, которые живут в Украине? Опять же, разве мы не извлекли уроки из Афганистана?»