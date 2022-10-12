Байден обещает последствия для Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

ОПЕК+ объявила о существенном снижении цели по добыче нефти

Саудовская Аравия – де-факто лидер ОПЕК

Соединенные Штаты лоббировали такой шаг

ВАШИНГТОН, 11 окт (Рейтер) — Президент Джо Байден пообещал во вторник, что «будут последствия» для отношений США с Саудовской Аравией после того, как ОПЕК+ объявила на прошлой неделе, что сократит план добычи нефти, несмотря на возражения США.

Его заявление было сделано на следующий день после того, как влиятельный сенатор-демократ Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно приостановить любое сотрудничество с Саудовской Аравией, включая продажу оружия.

Байден в интервью корреспонденту CNN Джейку Тапперу не стал обсуждать варианты, которые он рассматривал.

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Пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер заявила, что будет проведен пересмотр политики, но не сообщила сроки действий или информацию о том, кто возглавит переоценку. Она сказала, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за ситуацией «в ближайшие недели и месяцы».

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято государствами-членами единогласно.

«Члены ОПЕК+ действовали ответственно и приняли соответствующее решение», — сказал принц Фейсал телеканалу Al Arabiya.

ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также союзники, включая Россию, объявила о целевом уровне добычи после нескольких недель лоббирования официальных лиц США против такого шага.

Соединенные Штаты обвинили Саудовскую Аравию в том, что она уступила России, которая возражает против введения западным пределом цен на российскую нефть в ответ на вторжение России в Украину.

Официальные лица США тайком пытались убедить своего крупнейшего арабского партнера отказаться от идеи сокращения добычи, но наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана это не впечатлило.

READ Китайские хакеры украли данные Меконга у министерства иностранных дел Камбоджи - источники Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент США Джо Байден встречаются во дворце Салмана по прибытии в Джидду, Саудовская Аравия, 15 июля 2022 года. Бандар аль-Джулуд / Предоставлено Королевским двором Саудовской Аравии / Опубликовано через Reuters Читать далее

Бин Салман и Байден поссорились во время визита Байдена в Джидду в июле из-за смерти журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

Взгляд на Иран

Разведка США сообщает, что наследный принц одобрил операцию по поимке или убийству Хашогги, хорошо информированного саудовского критика, который был убит и расчленен саудовскими агентами в консульстве королевства в Стамбуле.

86-летний принц Салман, сын короля Салмана, отрицал заказ убийства, но признал, что оно было «под моей опекой». В июле Байден сказал, что сказал принцу, что считает себя ответственным.

Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности, сказал, что Байден будет работать с Конгрессом, «чтобы подумать о том, как эти отношения должны выглядеть в будущем».

«И я думаю, что он был бы готов начать эти разговоры прямо сейчас, — добавил Кирби, — я не думаю, что ему придется ждать или ждать, откровенно говоря, дольше».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник, что администрация Байдена не будет потворствовать Ирану, противнику Соединенных Штатов и заклятому сопернику Саудовской Аравии, в обзоре. Читать далее

Многие продажи оружия США Саудовской Аравии были сделаны с учетом угрозы Ирана в регионе.

«Есть вызовы безопасности, некоторые из которых исходят от Ирана. Конечно, мы не будем отводить глаз от угрозы, которую Иран представляет не только для региона, но и в других отношениях», — сказал Прайс.

Принц Фейсал заявил, что военное сотрудничество между США и Саудовской Аравией служит интересам обеих стран.

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Дополнительный репортаж Стива Холланда, Дойны Чиако, Хумиры Памук, Саймона Льюиса и Азиза Аль-Якуби в Эр-Рияде; редактирование Дипы Бабингтон, Джерри Дойла и Дэвида Гудмана.

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