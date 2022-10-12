Байден обещает последствия для Саудовской Аравии после решения ОПЕК+

- ОПЕК+ объявила о существенном снижении цели по добыче нефти
- Саудовская Аравия – де-факто лидер ОПЕК
- Соединенные Штаты лоббировали такой шаг
ВАШИНГТОН, 11 окт (Рейтер) — Президент Джо Байден пообещал во вторник, что «будут последствия» для отношений США с Саудовской Аравией после того, как ОПЕК+ объявила на прошлой неделе, что сократит план добычи нефти, несмотря на возражения США.
Его заявление было сделано на следующий день после того, как влиятельный сенатор-демократ Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, заявил, что Соединенные Штаты должны немедленно приостановить любое сотрудничество с Саудовской Аравией, включая продажу оружия.
Байден в интервью корреспонденту CNN Джейку Тапперу не стал обсуждать варианты, которые он рассматривал.
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Пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер заявила, что будет проведен пересмотр политики, но не сообщила сроки действий или информацию о том, кто возглавит переоценку. Она сказала, что Соединенные Штаты будут внимательно следить за ситуацией «в ближайшие недели и месяцы».
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято государствами-членами единогласно.
«Члены ОПЕК+ действовали ответственно и приняли соответствующее решение», — сказал принц Фейсал телеканалу Al Arabiya.
ОПЕК+, группа производителей нефти, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также союзники, включая Россию, объявила о целевом уровне добычи после нескольких недель лоббирования официальных лиц США против такого шага.
Соединенные Штаты обвинили Саудовскую Аравию в том, что она уступила России, которая возражает против введения западным пределом цен на российскую нефть в ответ на вторжение России в Украину.
Официальные лица США тайком пытались убедить своего крупнейшего арабского партнера отказаться от идеи сокращения добычи, но наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана это не впечатлило.
Бин Салман и Байден поссорились во время визита Байдена в Джидду в июле из-за смерти журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.
Взгляд на Иран
Разведка США сообщает, что наследный принц одобрил операцию по поимке или убийству Хашогги, хорошо информированного саудовского критика, который был убит и расчленен саудовскими агентами в консульстве королевства в Стамбуле.
86-летний принц Салман, сын короля Салмана, отрицал заказ убийства, но признал, что оно было «под моей опекой». В июле Байден сказал, что сказал принцу, что считает себя ответственным.
Джон Кирби, представитель Белого дома по национальной безопасности, сказал, что Байден будет работать с Конгрессом, «чтобы подумать о том, как эти отношения должны выглядеть в будущем».
«И я думаю, что он был бы готов начать эти разговоры прямо сейчас, — добавил Кирби, — я не думаю, что ему придется ждать или ждать, откровенно говоря, дольше».
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил во вторник, что администрация Байдена не будет потворствовать Ирану, противнику Соединенных Штатов и заклятому сопернику Саудовской Аравии, в обзоре. Читать далее
Многие продажи оружия США Саудовской Аравии были сделаны с учетом угрозы Ирана в регионе.
«Есть вызовы безопасности, некоторые из которых исходят от Ирана. Конечно, мы не будем отводить глаз от угрозы, которую Иран представляет не только для региона, но и в других отношениях», — сказал Прайс.
Принц Фейсал заявил, что военное сотрудничество между США и Саудовской Аравией служит интересам обеих стран.
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Дополнительный репортаж Стива Холланда, Дойны Чиако, Хумиры Памук, Саймона Льюиса и Азиза Аль-Якуби в Эр-Рияде; редактирование Дипы Бабингтон, Джерри Дойла и Дэвида Гудмана.
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