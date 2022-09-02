Байден осуждает «мага силы» в кульминационной речи

Ожидается, что президент Байден осудит «силы MAGA» и их решимость «вернуть эту страну вспять» в редкой речи в четверг.

Новостное лидерство: Его запланированные выступления в Индепенденс-холле в Филадельфии призовут всех американцев защищать нацию от угроз демократии, включая аспекты трампизма, во время посещения одного из крупнейших полей политических сражений на среднесрочной карте.

что он говорит: И, согласно выдержкам, опубликованным Белым домом, он сказал: «Я пришел сюда сегодня вечером, когда все стало ясно говорить нации об угрозах, с которыми мы сталкиваемся». «О силе в наших руках противостоять этим угрозам. И об удивительном будущем, которое лежит перед нами, если бы мы только могли его выбрать».

«Силы MAGA полны решимости отбросить эту страну назад. Назад в Америку, где нет права выбора, права на неприкосновенность частной жизни, права на противозачаточные средства, права выйти замуж за того, кого любишь».

Он отмечает: «Мы слишком долго убеждали себя в том, что американская демократия гарантирована». «Но это не так. Мы должны защищать его. Защищать его. Защищать его. Каждый из нас».

ничего не стоит На прошлой неделе Байден раскритиковал сторонников Трампа республиканцев и сравнил движение Мага с «квазифашистским» в своей первой речи на политическом митинге в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

Большая картинка: На этой неделе Трамп возглавит мероприятие с тремя утвержденными кандидатами в Пенсильвании.