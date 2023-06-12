World

Байден отложил встречу с лидером НАТО из-за лечения корневых каналов

12 июня, 2023
Toma Kulikov

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Джо Байден отложил встречу с главой НАТО и пропустил другие свои публичные мероприятия в понедельник, чтобы пройти вторую операцию по удалению корневого канала за столько же дней, сообщил Белый дом.

«С президентом все в порядке, и сегодня днем ​​он, безусловно, будет работать в своей резиденции», — заявила пресс-секретарь Карен Жан-Пьер после лечения в Белом доме.

Байден сообщил о зубной боли в воскресенье, что побудило команду из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида провести рентген и лечение корневых каналов, согласно письму его врача, распространенному в прессе.

«Президент очень хорошо перенес процедуру», — написал доктор Кевин О’Коннор о ранее неизвестном лечении. «Осложнений не было».

Белый дом заявил, что 80-летний Байден в понедельник испытал усиление боли, получил местную анестезию и не нуждался в передаче своих полномочий вице-президенту Камале Харрис в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Процедуры корневого канала популярны для лечения инфицированных зубов, которые вызывают боль, особенно у пожилых людей, сказал Асгир Сигурдссон, доктор медицинских наук, руководитель отдела эндодонтии в Школе стоматологии Нью-Йоркского университета. Он сказал, что миллионы спектаклей ставятся каждый год в Соединенных Штатах с почти всеобщим успехом.

Сигурдссон сказал, что иногда требуется две или более процедур, чтобы удалить поврежденную ткань зуба и полностью решить проблему. Местная анестезия, используемая для обезболивания во время процедуры, может затруднить разговор в течение нескольких часов после нее.

«Как только вы правильно лечите его, он заживет без каких-либо осложнений», — сказал Сигурдссон.

Байден ранее проходил процедуры по лечению корневых каналов в 1990-х годах, будучи сенатором, наблюдавшим за слушаниями по утверждению нынешнего судьи Верховного суда Кларенса Томаса.

READ  Тысячи существ Мертвого моря наводнили пляжи Великобритании

Байден является самым старым человеком, занимавшим пост президента Соединенных Штатов, и его возраст и здоровье были в центре внимания избирателей, поскольку он планирует баллотироваться на второй четырехлетний срок на выборах 2024 года.

Горячие результаты поиска лидеров НАТО

Встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прием для дипломатического персонала перенесены на вторник. Харрис посетил мероприятие, посвященное спортсменам колледжей, и не упомянул об отсутствии Байдена.

Возглавляемый США поиск преемника Столтенберга в НАТО разогревается несколькими потенциальными кандидатами из Европы, поскольку военный альянс поддерживает Украину, которая не является членом НАТО, в ее ответе на российское вторжение.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Байден еще не определил известный вариант.

Столтенберг должен уйти в отставку в конце сентября после девяти лет работы.

Любой новый лидер НАТО должен уравновешивать объединенную поддержку Украины членами, одновременно остерегаясь любых событий, которые могут привести группу непосредственно к войне с Россией.

Генеральные секретари НАТО, как правило, назначаются на основе процесса, ориентированного на консенсус, с участием всех членов группы, состоящей из 31. Соединенные Штаты имеют огромное влияние на все решения НАТО, особенно с учетом взглядов Байдена.

(Отчетность Тревора Ханикатта) Дополнительный отчет Тайлера Клиффорда и Дойны Чиакко. Под редакцией Джонатана Отиса и Гранта МакКолла

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *