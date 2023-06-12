Байден отложил встречу с лидером НАТО из-за лечения корневых каналов

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Джо Байден отложил встречу с главой НАТО и пропустил другие свои публичные мероприятия в понедельник, чтобы пройти вторую операцию по удалению корневого канала за столько же дней, сообщил Белый дом.

«С президентом все в порядке, и сегодня днем ​​он, безусловно, будет работать в своей резиденции», — заявила пресс-секретарь Карен Жан-Пьер после лечения в Белом доме.

Байден сообщил о зубной боли в воскресенье, что побудило команду из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида провести рентген и лечение корневых каналов, согласно письму его врача, распространенному в прессе.

«Президент очень хорошо перенес процедуру», — написал доктор Кевин О’Коннор о ранее неизвестном лечении. «Осложнений не было».

Белый дом заявил, что 80-летний Байден в понедельник испытал усиление боли, получил местную анестезию и не нуждался в передаче своих полномочий вице-президенту Камале Харрис в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США.

Процедуры корневого канала популярны для лечения инфицированных зубов, которые вызывают боль, особенно у пожилых людей, сказал Асгир Сигурдссон, доктор медицинских наук, руководитель отдела эндодонтии в Школе стоматологии Нью-Йоркского университета. Он сказал, что миллионы спектаклей ставятся каждый год в Соединенных Штатах с почти всеобщим успехом.

Сигурдссон сказал, что иногда требуется две или более процедур, чтобы удалить поврежденную ткань зуба и полностью решить проблему. Местная анестезия, используемая для обезболивания во время процедуры, может затруднить разговор в течение нескольких часов после нее.

«Как только вы правильно лечите его, он заживет без каких-либо осложнений», — сказал Сигурдссон.

Байден ранее проходил процедуры по лечению корневых каналов в 1990-х годах, будучи сенатором, наблюдавшим за слушаниями по утверждению нынешнего судьи Верховного суда Кларенса Томаса.

Байден является самым старым человеком, занимавшим пост президента Соединенных Штатов, и его возраст и здоровье были в центре внимания избирателей, поскольку он планирует баллотироваться на второй четырехлетний срок на выборах 2024 года.

Горячие результаты поиска лидеров НАТО

Встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и прием для дипломатического персонала перенесены на вторник. Харрис посетил мероприятие, посвященное спортсменам колледжей, и не упомянул об отсутствии Байдена.

Возглавляемый США поиск преемника Столтенберга в НАТО разогревается несколькими потенциальными кандидатами из Европы, поскольку военный альянс поддерживает Украину, которая не является членом НАТО, в ее ответе на российское вторжение.

По словам человека, знакомого с этим вопросом, Байден еще не определил известный вариант.

Столтенберг должен уйти в отставку в конце сентября после девяти лет работы.

Любой новый лидер НАТО должен уравновешивать объединенную поддержку Украины членами, одновременно остерегаясь любых событий, которые могут привести группу непосредственно к войне с Россией.

Генеральные секретари НАТО, как правило, назначаются на основе процесса, ориентированного на консенсус, с участием всех членов группы, состоящей из 31. Соединенные Штаты имеют огромное влияние на все решения НАТО, особенно с учетом взглядов Байдена.

(Отчетность Тревора Ханикатта) Дополнительный отчет Тайлера Клиффорда и Дойны Чиакко. Под редакцией Джонатана Отиса и Гранта МакКолла

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