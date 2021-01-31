Байден перевернулся на мировую арену из-за беспорядков, вызванных эгоизмом

Байден, выходящий на мировую арену, возбужденный беспорядками, вызванными эгоизмом, надеется вернуть дипломатию США в нормальное русло. Его беседы почти с шестью лидерами на этой неделе превратились в сердечные беседы после четырех лет напряженности, оставив более деликатные темы на потом. Президент Франции Эммануэль Макрон избегал своего переводчика говорить по-английски. Канцлер Германии Ангела Меркель быстро пригласила к себе в гости перед своей осенней пенсией.

Сам Путин, похоже, полностью предвидел нападение, согласно высокопоставленному должностному лицу администрации, включая предупреждение Байдена о том, что в ближайшем будущем могут быть введены новые санкции.

«Он точно знал, что будет дальше» – от пиратства до Украины и отравлений, – сказал человек, ответственный за ответ Путина на список спорных вопросов Байдена. Лидер оппозиции Алексей Навальный Кому Байден потребовал его освобождения.

По словам официальных лиц, разговор Байдена с Путиным оставался закрытым до, во время и после того, как он произошел, а меры безопасности и приготовления вернулись к эпохе до Трампа. Жесткая речь президента по множеству вопросов показала, что внезапный пересмотр давней политики США отошел на второй план за последние четыре года.

Он также намекнул на подтверждение протокола в первые дни правления администрации Байдена, продолжение его согласованных усилий по восстановлению нормальной жизни на посту президента.

Работа из книги правил игры

По словам официальных лиц, знакомых с звонками, которые они описали CNN, все разговоры Байдена с мировыми лидерами на этой неделе соответствуют одному и тому же плану. В отличие от своего предшественника, почти все звонки Байдена происходили в Овальном кабинете. Трамп любил звонить своим коллегам из переговорной комнаты в резиденции, где присутствовали только один или два старших помощника, поскольку остальные были приглашены из операционной или важных помещений.

Для Байдена были под рукой папки для брифингов, темы для разговоров, предварительные звонки и делопроизводитель. Когда пришли настроенные часы и линия была подключена, работник операционной Белого дома залатал его в Овальный кабинет. Красный свет начал мигать на одном из двух черных телефонов на стойке Resolute Desk. Помощник нажал на него и заявил: «Вы говорите по мегафону с президентом Байденом».

Сидя в Овальном кабинете с черной ручкой и тщательно написанным перед ним текстом, Байден часто звал ледокол. Его разговорам до сих пор не хватало свободного подшучивания и открытой враждебности, которые стали отличительной чертой ранних звонков Трампа иностранным лидерам – и в прошлом влияли на некоторые взаимодействия Байдена с его международными собеседниками.

Человек, знакомый с операцией, сказал, что, хотя Трамп ограничил количество чиновников, которым разрешено слушать его телефонные разговоры, Байден этого не сделал. Помощники, имеющие опыт работы в конкретной стране, или официальные лица, сосредоточившие внимание на круге вопросов, обсуждаемых в ходе телеконференции, услышали или получили тексты после звонков. Человек сказал CNN, что эти чиновники уполномочены выполнять свою работу в обычном режиме.

Возвращение к относительно предсказуемому способу взаимодействия с иностранными лидерами приносит облегчение для официальных лиц в правительстве, некоторые из которых рассматривали неожиданные встречи Трампа с главами государств как потенциальную угрозу национальной безопасности.

Когда в первые дни своего президентства Трамп звонил из Западного крыла, его часто окружали политические советники, такие как Стив Бэннон. На ныне печально известной фотографии был показан его первый телефонный звонок Путину Бэннону с главой администрации Ренсом Прибусом, вице-президентом Майком Пенсом, пресс-секретарем Шоном Спайсером и советником по национальной безопасности Майклом Флинном, собравшимся вокруг офиса Трампа, переполненного бумагами, папками и стеклом. От диетической колы.

Вместе с Путиным и большинством других лидеров Трамп проигнорировал темы для разговора, запланированные для него официальными лицами, вместо этого предпочитая продолжать разговор, где бы он ни находился. В конце своего правления он жестко ограничил доступ к стенограммам своих телефонных разговоров после того, как содержание его разговора с президентом Украины в июле 2019 года спровоцировало его первый импичмент.

По крайней мере, сейчас Байден придерживается совершенно другого подхода.

«Что поразило меня во всех призывах президента Байдена, так это то, что они были очень преднамеренными. Они были выполнены с определенной целью – вы понимаете цель, вы понимаете результат; это часть более широкой стратегии», – сказал Джон Альтерман, вице-президент. Об этом CNN сообщил президент Центра стратегических и международных исследований.

«То, что делает президент, тесно связано с его командой, а также с намерениями и стратегиями правительства США», – сказал Альтерман. И президент Трамп не был поклонником этой системы.

Грядущие сюрпризы

Это не означает, что Байден не удивит свою команду явными или явными комментариями своих будущих коллег. За свою долгую карьеру в качестве председателя сенатского комитета по международным отношениям, а затем в качестве вице-президента Байден часто делал некорректные замечания иностранным лидерам, в том числе когда он сказал Путину в 2011 году, что не верит, что у российского лидера есть душа.

Байден предпочитал развивать личные отношения с лидерами, а не знакомиться с ними через стопку кратких книг. В качестве вице-президента он издевался над президентом Бараком Обамой, который не хотел заводить тесные дружеские отношения со многими иностранными лидерами, чтобы смотреть на международные отношения через безличную призму.

Однажды он сказал, что сказал Обаме: «Вы должны знать душу другого мужчины или женщины, кто они, и убедиться, что они знают вас».

Некоторые лидеры были сбиты с толку цитатами из ирландских стихов, которые потеряли свой смысл при передаче через переводчика. Он предоставил откровенные оценки политики США, которые не всегда были хорошо восприняты в иностранных столицах, например, когда он сказал президенту Афганистана в 2009 году, что Пакистан «в 50 раз важнее» для Соединенных Штатов, чем его страна.

Но, по крайней мере, в дни инаугурации в качестве президента Байден стремился привить дозу нормальности в своем общении с иностранными лидерами.

Даже разговор Байдена с Путиным во вторник появился в книге, несмотря на ряд каменных вопросов между Вашингтоном и Москвой, которые, по словам представителей администрации, он затронул. По словам человека, знакомого с разговором, хотя темы были определенно недружелюбными, тон был деловым. Двое мужчин согласились быстро возобновить действие нового ядерного договора СНВ, что стало признаком зарождающейся дипломатии даже в разгар конфликта. Они говорили недолго.

Звонок был призван «на раннем этапе установить некоторые основные политические взгляды», по словам сотрудника ведомства, который говорил на условиях анонимности, чтобы описать разговор.

Звонок во вторник был сделан по просьбе Москвы, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который сказал, что Байден хотел проконсультироваться с европейскими лидерами и своими советниками, прежде чем позвонить Путину. Кремль запросил звонок вскоре после того, как Байден вступил в должность на прошлой неделе, что является нормой для иностранных лидеров, надеющихся поговорить с новым президентом.

Маршрут звонка Байдена был настолько предопределен, что пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки уже имела список предполагаемых тем, когда ее спросили о звонке во время ее брифинга во вторник, хотя он только что закончился.

Это резко контрастирует с Трампом, который часто отвечал на звонки, не готовясь к своей команде и не торопясь на начальных брифингах. Даже короткие списки тем для обсуждения, сокращенные до одной страницы с маркированным списком, часто игнорировались и включались, когда Трамп игнорировал инициализированный совет, который его советники написали, чтобы «не поздравлять» Путина с его победой на выборах 2018 года.

Один из официальных лиц сказал, что Трамп также казался «сбитым с толку» относительно статуса Крыма и других вопросов, связанных с Россией, объясняя цель разговора с Путиным Байдена: «Давайте проясним ситуацию пораньше, чтобы не было смешанных сообщений, циркулирующих там – – Путин не думаю иначе. “.

Телефонный звонок Путина произошел после разговора в тот же день между Байденом и генеральным секретарем НАТО, который Белый дом записал и разместил в Интернете. В нем Байден выражает свою решительную поддержку оборонительного блока, чего Трамп не хотел делать, потому что он считает, что другие страны не заплатили свою справедливую долю.

Первый раунд звонков

С прошлой пятницы Байден ежедневно разговаривал с одним или двумя лидерами, перемещаясь на восток по всему миру для преимущественно дружеских бесед. Он и премьер-министр Канады Джастин Трюдо не тратить много времени на обсуждение оспариваемое трубопровода Keystone XL, хотя они и не вникать в этой редкой области конкуренции.

Байден не поднимал вопрос о пограничной стене Трампа с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, согласно чтению и людям, знакомым с призывом. Вместо этого ребята хотели обсудить некоторые более широкие вопросы и решили отложить горячую тему на потом.

Некоторые французские официальные лица сомневались, что Байден нарушит традицию и свяжется с Макроном, прежде чем поговорить со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, возможно, имея в виду солидарность с Европейским союзом после Brexit.

Но вместо этого Байден придерживался стандартной системы, поговорив сначала с премьер-министром, а затем с Макроном и Меркель, продемонстрировав твердый взгляд на американо-британские отношения.

В среду Байден разговаривал с премьер-министром Японии и, как ожидается, скоро поговорит с президентом Южной Кореи. Еще неизвестно, когда он свяжется с Си Цзиньпином – последующего разговора, которого помощники Байдена ожидали в течение нескольких недель.