Байден пересматривает отношения с Саудовской Аравией после сокращения добычи нефти

Представитель Белого дома заявил во вторник, что президент Байден пересматривает отношения с Саудовской Аравией после того, как она сотрудничала с Россией в сокращении добычи нефти, что укрепило правительство президента Владимира Путина и может повысить цены на бензин в США в преддверии промежуточных выборов. .

Официальный Джон Ф. В Белом доме Он сказал на CNN. «И, конечно же, в свете решения ОПЕК, я думаю, что так оно и есть».

Г-н Кирби указал на готовность к ответным мерам, предложенным разгневанными лидерами Демократической партии в Конгрессе. На прошлой неделе было объявлено о сокращении добычи нефти международным картелем, известным как ОПЕК Плюс. Среди прочего, ведущие демократы предложили ограничить сотрудничество США с Саудовской Аравией в области безопасности, включая продажу оружия, и лишить членов ОПЕК их юридической неприкосновенности, чтобы они могли быть привлечены к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства США.

«Президент явно разочарован решением ОПЕК и готов работать с Конгрессом, пока мы думаем о том, что нужно для развития правильных отношений с Саудовской Аравией», — сказал г-н Кирби. Это звучало срочно. «График составлен, и я думаю, что он будет готов начать эти переговоры прямо сейчас», — сказал он. «Я не думаю, что ему придется ждать или ждать, откровенно говоря, дольше».