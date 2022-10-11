Байден пересматривает отношения с Саудовской Аравией после сокращения добычи нефти

Представитель Белого дома заявил во вторник, что президент Байден пересматривает отношения с Саудовской Аравией после того, как она сотрудничала с Россией в сокращении добычи нефти, что укрепило правительство президента Владимира Путина и может повысить цены на бензин в США в преддверии промежуточных выборов. .
Официальный Джон Ф. В Белом доме Он сказал на CNN. «И, конечно же, в свете решения ОПЕК, я думаю, что так оно и есть».
Г-н Кирби указал на готовность к ответным мерам, предложенным разгневанными лидерами Демократической партии в Конгрессе. На прошлой неделе было объявлено о сокращении добычи нефти международным картелем, известным как ОПЕК Плюс. Среди прочего, ведущие демократы предложили ограничить сотрудничество США с Саудовской Аравией в области безопасности, включая продажу оружия, и лишить членов ОПЕК их юридической неприкосновенности, чтобы они могли быть привлечены к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства США.
«Президент явно разочарован решением ОПЕК и готов работать с Конгрессом, пока мы думаем о том, что нужно для развития правильных отношений с Саудовской Аравией», — сказал г-н Кирби. Это звучало срочно. «График составлен, и я думаю, что он будет готов начать эти переговоры прямо сейчас», — сказал он. «Я не думаю, что ему придется ждать или ждать, откровенно говоря, дольше».
Комментарии поступили всего через день после того, как сенатор Боб Менендес, штат Нью-Джерси и председатель сенатского комитета по международным отношениям, Саудовская Аравия активно атаковала Россию за поддержку России В своем жестоком вторжении на Украину он призвал к немедленному замораживанию «всех аспектов нашего сотрудничества с Саудовской Аравией» и пообещал использовать свою власть, чтобы предотвратить любые продажи оружия в будущем.
президентство Байдена
С приближением промежуточных выборов вот позиция президента Байдена.
«Просто нет места для игры на любой стороне этого конфликта — либо остальная часть свободного мира поддерживает попытку помешать военному преступнику стереть с лица земли целую страну, либо поддерживает его», — сказал Менендес. «Саудовская Аравия выбрала последнее в шокирующем решении, продиктованном экономическими интересами».
Сенатор от Иллинойса Дик Дурбин, второй демократ в сенате, заявил во вторник утром, что Саудовская Аравия явно хочет, чтобы Россия выиграла войну на Украине. «Давайте будем очень откровенны по этому поводу», — сказал он в эфире CNN. Это Путин и Саудовская Аравия против США.
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Представляет готовность г-на Байдена рассмотреть ответные меры Заметное преображение головы которые стремились улучшить отношения с Саудовской Аравией в последние месяцы и выразили глубокое негодование в Белом доме по поводу решения возглавляемой Саудовской Аравией группы ОПЕК Плюс на прошлой неделе сократить добычу нефти до 2 миллионов баррелей в день.
Президент высосал колкости для Посетите Саудовскую Аравию в июле. И дать кулак наследному принцу, Мохаммед бин СалманНесмотря на обещание кампании сделать Королевство международной страной».покинутыйЗа убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, обозревателя Washington Post и резидента США. ЦРУ установило, что принц Мухаммед заказал операцию, которая привела к убийству и расчленению Хашогги в 2018 году.
Преодолев собственные сомнения, г-н Байден встал на сторону советников, заявивших, что политический удар по восстановлению отношений с Саудовской Аравией стоил целого ряда причин, в том числе необходимости укрепления энергетических рынков с учетом усилий по изоляции России, одной из народы мира. Крупнейшие производители нефти в мире. Хотя во время его визита в Джидду в июле не было сделано никаких конкретных заявлений, официальные лица США заявили, что в то время у них была договоренность с Саудовской Аравией о том, что она увеличит добычу нефти осенью и, таким образом, снизит цены на бензин в преддверии важных выборов в Конгресс.
Решение Саудовской Аравии сделать противоположное на прошлой неделе вопреки американским мольбам стало пощечиной для г-на Байдена и вызвало дальнейшую критику даже со стороны его коллег-демократов, которые утверждали, что Саудовская Аравия должна быть наказана. Три демократа в Палате представителей объявили о принятии закона, требующего вывода американских войск и систем обороны из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
После более чем трехмесячного снижения цены на газ снова растут. Он вырос на 12 центов за галлон в среднем за последнюю неделю до 3,92 доллара., по данным AAA, хотя это все еще намного ниже июньского пика, составляющего чуть более 5 долларов. Белый дом рассчитывал на снижение цен на газ, чтобы поддержать усилия демократов по захвату контроля над Палатой представителей и Сенатом на выборах 8 ноября.
Гнев по отношению к Саудовской Аравии усилился в Вашингтоне за последние два дня в связи с недавними ударами российской авиации по гражданским объектам на территории Украины. Демократы сформулировали конфликт с Саудовской Аравией не столько с точки зрения беспокойства по поводу внутренних цен на газ в сезон предвыборной кампании, сколько с точки зрения готовности королевства помочь агрессии г-на Путина.
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