Байден пообещал, что США будут действовать решительно, если Россия вторгнется в Украину

Автор Амер Мадани | Агентство новостей

Уилмингтон, Делавэр — Президент Джо Байден в воскресенье проконсультировался с украинским лидером по поводу увеличения российских сил у границы с Украиной, пообещав, что Соединенные Штаты и их союзники будут действовать «решительно», если Россия вторгнется в Украину.

Призыв Байдена и президента Владимира Зеленского прозвучал в тот момент, когда Соединенные Штаты и западные союзники готовились к серии дипломатических встреч, чтобы попытаться урегулировать кризис, который, по словам Москвы, может разорвать отношения с Вашингтоном.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении после телефонного разговора.

Псаки добавил, что Байден подчеркнул свою приверженность принципу «ничего о тебе без тебя», тезис о том, что он не будет вести переговоры о политике, влияющей на Европу, без участия ее союзников.

Байден говорил о введении санкций в отношении России путем введения санкций в отношении экономики, если она переместится на украинскую землю, но в прошлом месяце заявил, что военные действия США не обсуждаются.

Кремль потребовал, чтобы любое дальнейшее расширение НАТО исключало Украину и другие бывшие советские государства. Русские также потребовали от военного альянса вывести наступательные вооружения из стран региона.

Белый дом отклонил требования России к НАТО как не начало. Основным принципом НАТО является то, что членство открыто для любой страны, имеющей на это право. Ни один иностранец не имеет права вето на членство. Хотя у Украины мало шансов присоединиться к коалиции в ближайшее время, Соединенные Штаты и их союзники не исключают этого.

Зеленский написал в Твиттере после воскресного звонка, что «обсуждались миротворчество в Европе, предотвращение дальнейшей эскалации, реформы и устранение олигархии».

«Мы ценим непоколебимую поддержку», — сказал Зеленский.

Соединенные Штаты почти не продвинулись в попытках убедить президента России Владимира Путина ослабить напряженность. Планируется, что высокопоставленные официальные лица США и России встретятся 9-10 января в Женеве для обсуждения ситуации. За этими переговорами последуют встречи в Совете Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В четверг Байден разговаривал с Путиным около часа. На следующий день он сообщил репортерам, что предупредил Путина, что его экономика заплатит «высокую цену», если Россия, сосредоточившая около 100 000 военнослужащих у границы, предпримет дополнительные действия против Украины.

«Я не буду вести здесь публичные переговоры, но мы ясно дали понять, что он не может — я подчеркиваю, что он не может — действовать в Украине», — сказал Байден в пятницу.

Байден сказал, что он сказал Путину, что важно, чтобы русские предприняли шаги до этих встреч для смягчения кризиса. Описывая переговоры двух президентов на прошлой неделе, советник Путина по иностранным делам сказал, что введение Байдена санкций «может привести к полному разрыву отношений между зарубежными странами и серьезно подорвать отношения России и Запада».

Выводы американской разведки показывают, что Россия подготовилась к возможному вторжению в начале 2022 года. Однако официальные лица Белого дома говорят, что остается неясным, действительно ли Путин принял решение продолжать военные действия.

Однако Байден сказал, что по-прежнему надеется на предстоящие переговоры. Представители Белого дома заявляют, что будут тесно консультироваться с западными союзниками

«Я всегда ожидаю, что если вы начнете переговоры, вы добьетесь прогресса, но мы увидим», — сказал он в пятницу. «посмотрим.»

Прошлые военные рейды Путина приобретают все большую важность, поскольку Байден обдумывает свои следующие шаги.

В 2014 году российские войска вошли в Крым в Черное море и захватили этот район со стороны Украины. Аннексия Россией Крыма была одним из самых мрачных моментов на международной арене президента Барака Обамы.

Отношения между США и Россией были серьезно повреждены к концу правления президента Джорджа Буша после того, как Россия вторглась в соседнюю Грузию в 2008 году после того, как президент Грузии Михаил Саакашвили приказал своим войскам войти в отколовшийся регион Южной Осетии.

Член палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, председатель комитета по разведке палаты представителей США, заявил в воскресенье, что он опасается, что Путин намерен вторгнуться в Украину, и что «ничто, кроме санкций, которых Россия ранее не применяла, не остановит его».

«Россия должна понять, что мы едины в этом», — сказал Шифф в интервью телеканалу CBS «Лицом к лицу». Я также думаю, что сильным сдерживающим фактором является понимание того, что если они вторгнутся, это приблизит (НАТО) к России, а не оттолкнет ее.

Автор информационного агентства Associated Press Юрас Карамано из Киева внес свой вклад в подготовку этого репортажа.