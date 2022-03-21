Байден посещает Польшу после саммита НАТО по российскому вторжению в Украину

Визит будет охватывать Внимательно наблюдаемая поездка в Европу В котором Байден поедет в Брюссель, чтобы принять в нем участие. Саммит НАТО 24 марта он присоединился к заседанию Европейского совета, поскольку мировые лидеры стремятся согласовать свои ответы на неспровоцированное и жестокое вторжение России в Украину.

Перед поездкой Байден в понедельник позвонит президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шульцу, премьер-министру Италии Марио Драги и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, «чтобы обсудить их скоординированные ответы на неспровоцированное и неспровоцированное нападение России на Украину». заявление Белого дома.

По словам нескольких источников, знакомых с планами, с тех пор, как около двух недель назад впервые была высказана идея о саммите лидеров НАТО, американские и европейские официальные лица обсуждали заявления потенциальных лидеров по завершении встречи.

может включать Новый виток санкций против российской олигархии Дополнительные меры по ограничению финансовых ресурсов страны и новые шаги по ограничению импорта российских энергоносителей. Также ведутся дискуссии о том, что может быть раскрыто для оказания большей поддержки Украине, включая новые поставки военной помощи или финансовой помощи для укрепления обороны страны.