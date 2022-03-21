Байден посещает Польшу после саммита НАТО по российскому вторжению в Украину

Перед поездкой Байден в понедельник позвонит президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шульцу, премьер-министру Италии Марио Драги и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, «чтобы обсудить их скоординированные ответы на неспровоцированное и неспровоцированное нападение России на Украину». заявление Белого дома.
По словам нескольких источников, знакомых с планами, с тех пор, как около двух недель назад впервые была высказана идея о саммите лидеров НАТО, американские и европейские официальные лица обсуждали заявления потенциальных лидеров по завершении встречи.
Но ключевые элементы, которых хочет Украина, такие как помощь НАТО в создании бесполетной зоны или предоставление истребителей советских времен, пока не обсуждаются, поскольку Соединенные Штаты и их партнеры стремятся избежать прямой конфронтации с Россией. Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что категорически против плана Польши по поставке истребителей на Украину из-за опасений быть втянутым в прямой конфликт с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что если какие-либо попытки переговоров не увенчаются успехом, это может привести к «третьей мировой войне».
«Если у нас есть 1% шанс остановить эту войну, я думаю, мы должны воспользоваться этой возможностью. Нам нужно сделать это… Мы ежедневно теряем людей, невинных на земле».
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».