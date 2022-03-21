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Байден посещает Польшу после саммита НАТО по российскому вторжению в Украину

21 марта, 2022
Toma Kulikov
Визит будет охватывать Внимательно наблюдаемая поездка в Европу В котором Байден поедет в Брюссель, чтобы принять в нем участие. Саммит НАТО 24 марта он присоединился к заседанию Европейского совета, поскольку мировые лидеры стремятся согласовать свои ответы на неспровоцированное и жестокое вторжение России в Украину.

Перед поездкой Байден в понедельник позвонит президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шульцу, премьер-министру Италии Марио Драги и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, «чтобы обсудить их скоординированные ответы на неспровоцированное и неспровоцированное нападение России на Украину». заявление Белого дома.

По словам нескольких источников, знакомых с планами, с тех пор, как около двух недель назад впервые была высказана идея о саммите лидеров НАТО, американские и европейские официальные лица обсуждали заявления потенциальных лидеров по завершении встречи.

может включать Новый виток санкций против российской олигархииДополнительные меры по ограничению финансовых ресурсов страны и новые шаги по ограничению импорта российских энергоносителей. Также ведутся дискуссии о том, что может быть раскрыто для оказания большей поддержки Украине, включая новые поставки военной помощи или финансовой помощи для укрепления обороны страны.

Но ключевые элементы, которых хочет Украина, такие как помощь НАТО в создании бесполетной зоны или предоставление истребителей советских времен, пока не обсуждаются, поскольку Соединенные Штаты и их партнеры стремятся избежать прямой конфронтации с Россией. Ранее в этом месяце Пентагон заявил, что категорически против плана Польши по поставке истребителей на Украину из-за опасений быть втянутым в прямой конфликт с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что если какие-либо попытки переговоров не увенчаются успехом, это может привести к «третьей мировой войне».

«Я готов к переговорам с ним. Я был готов последние два года. Я считаю, что без переговоров мы не сможем закончить эту войну», — сказал Зеленский. Фарид Закария из CNN В эксклюзивном интервью в воскресенье утром.

«Если у нас есть 1% шанс остановить эту войну, я думаю, мы должны воспользоваться этой возможностью. Нам нужно сделать это… Мы ежедневно теряем людей, невинных на земле».

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Кевин Липтак CNN способствовал этому отчету.

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