БАЙДЕН ПОСЛЕДНИЙ: США предупреждают Украину, что вступление Украины в НАТО может вызвать «войну с Россией» перед встречей Зеленского

Байден заявил, что Украина «не готова» к членству в НАТО
Президент Джо Байден должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, когда мировые лидеры собираются на второй день крупного саммита НАТО.
Двусторонняя встреча, которая состоится в 15:45 по местному времени (8:45 утра по восточному времени) в столице Литвы Вильнюсе, состоялась после того, как Джек Салливан предупредил, что членство Украины в НАТО приведет к «войне с Россией».
Каждому союзнику по НАТО, включая Соединенные Штаты, необходимо серьезно задуматься о том, что принятие Украины в НАТО на данном этапе будет означать войну с Россией. Это неизбежный факт», — сказал он CNN в среду утром.
Во вторник Зеленский раскритиковал лидеров НАТО за то, что они не распространили свое членство на Украину, назвав бездействие «смехотворным», в то время как лидеры НАТО, включая Турцию, заявили, что с радостью приветствуют вступление Швеции.
На прошлой неделе Байден заявил, что, по его мнению, Украина «не готова» к членству.
После встречи президентов США и Украины Байден выступит с речью перед лидерами НАТО, в которой подчеркнет, как Соединенные Штаты и их союзники поддерживают Украину в войне. Подготовка к этой «большой речи» была представлена как причина, по которой г-н Байден решил не ужинать с лидерами НАТО во вторник вечером.
Байден говорит, что будущее Украины связано с НАТО, и что договоренности на саммите являются долгосрочными обязательствами.
Президент Джо Байден начинает свое выступление с похвалы премьер-министру Японии Фумио Кисида за увеличение военных расходов своей страны и за его участие в противостоянии агрессии России против Украины.
Затем он сказал, что ни для кого не стало сюрпризом, что будущее Украины связано с НАТО, подчеркнув меры безопасности, которые были согласованы для обороны страны.
Байден говорит, что союзники по G7 помогут Украине создать надежную оборону, способную действовать на суше, в воздухе и на море, что является «долгосрочным обязательством» для страны.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил страны G7 за их поддержку и, похоже, остался доволен итогами саммита, несмотря на свое ранее разочарование тем, что Украине придется подождать, чтобы стать членом НАТО.
Он сказал, что итоги саммита НАТО «крайне необходимы», а также «ощутимый успех для Украины», добавив, что Украина принесет домой большую победу и новые возможности для безопасности.
Вот что он сказал сегодня утром:
Оливер О’Коннелл12 июля 2023 г. 14:34
Смотреть: Байден выступит с лидерами G7
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 14:04
США предупреждают Украину, что вступление в НАТО может привести к «войне с Россией»
США предупредили, что вступление Украины в НАТО на данном этапе завершится «войной с Россией».
Выступая перед CNN в среду утром, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал: «Каждый союзник НАТО, включая Соединенные Штаты, должен открыто взглянуть на тот факт, что вступление Украины в НАТО на данном этапе означает войну с Россией. Неизбежно».
Он продолжил: «Тем временем мы не просто сидим без дела. Мы предоставляем невероятное количество оружия и военной помощи Украине, и сегодня «Большая семерка» президента Байдена будет стоять с президентом Зеленским, чтобы объявить о нашей готовности предоставить эта помощь в области безопасности в далеком будущем, конечно, для нее». Период, когда Украина пробивалась в НАТО.
Его выступление прозвучало перед встречей президента Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО.
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 13:40
ФОТО: Байден на заседании Совета Украина-НАТО
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 13:20
Зеленский «уверен», что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Россией
Владимир Зеленский заявил, что уверен, что Украина после окончания войны вступит в НАТО.
Выступая в среду, он сказал: «Все дело в безопасности на востоке, на европейском континенте, на восточном фланге НАТО, и я думаю, что НАТО нуждается в нас так же сильно, как мы нуждаемся в НАТО.
Я считаю, что это абсолютно справедливо, и я уверен, что Украина после войны будет в НАТО.
«Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло, чтобы у нас с Соединенными Штатами… было одинаковое понимание, одинаковое видение».
Марьям Закир Хуссейн12 июля 2023 г. 13:00
Официальный представитель США заявил, что Украине необходимо «провести реформы», прежде чем она сможет вступить в НАТО
Официальный представитель США заявил, что Украине необходимо «провести ряд реформ», прежде чем она сможет вступить в НАТО.
«Украине все еще необходимо провести ряд реформ, чтобы присоединиться», — заявила журналистам на брифинге в среду утром старший директор по Европе Совета национальной безопасности Аманда Слоут.
«Мы понимаем, что Украина уже добилась большого прогресса в плане реформ… но как президент [Joe Biden] Он сказал, и, как явствует из заявления, Украине по-прежнему необходимо проводить дальнейшие демократические реформы и реформы в сфере безопасности.
Президент ясно дал понять, что мы верим, что Украина может добиться этого. Но это все еще требование для присоединения Украины.
Несмотря на заявления официальных лиц о реформе, они предоставили мало подробностей о том, как должны выглядеть эти реформы, чтобы Соединенные Штаты поддержали заявку Украины на членство.
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 12:40
Марджори Тейлор называет НАТО «ненадежным партнером» и призывает США уйти
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 12:20
Между тем … ругательства Байдена были раскрыты сотрудникам за закрытыми дверями.
Согласно отчету от Аксиос.
Вспыльчивость босса настолько закомплексована, что некоторые его сотрудники не станут встречаться с ним наедине, а лишь приведут коллегу для защиты.
Согласно отчету, сотрудники говорят, что в речах г-на Байдена он говорит: «Боже мой, как вы могли этого не знать?!» Я!», «Убирайся к черту отсюда!» «
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 12:00
СМОТРЕТЬ: Кейт Девлин из The Independent говорит со второго дня саммита НАТО
Кейт Девлин из The Independent говорит со второго дня саммита НАТО.
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 11:40
Байден собирается появиться на заседании Совета НАТО-Украина
Президент Джо Байден собирается принять участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств.
Заседание Совета НАТО-Украина было запланировано на 13:00 по местному времени (6:00 по восточному времени), но было отложено до 13:30 по местному времени (6:30 по восточному времени).
Согласно пулу Белого дома: «До прибытия лидеров нас уложили за столы лицом к столу в форме полумесяца в центре, окруженному меньшими столами.
«Вверху стола было место Столтенберга, место Байдена справа от него. Рядом с местом Байдена Сунак и место Зеленского справа от него».
Рэйчел Шарп12 июля 2023 г. 11:20
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».