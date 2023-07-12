БАЙДЕН ПОСЛЕДНИЙ: США предупреждают Украину, что вступление Украины в НАТО может вызвать «войну с Россией» перед встречей Зеленского

Байден заявил, что Украина «не готова» к членству в НАТО

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Президент Джо Байден должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, когда мировые лидеры собираются на второй день крупного саммита НАТО.

Двусторонняя встреча, которая состоится в 15:45 по местному времени (8:45 утра по восточному времени) в столице Литвы Вильнюсе, состоялась после того, как Джек Салливан предупредил, что членство Украины в НАТО приведет к «войне с Россией».

Каждому союзнику по НАТО, включая Соединенные Штаты, необходимо серьезно задуматься о том, что принятие Украины в НАТО на данном этапе будет означать войну с Россией. Это неизбежный факт», — сказал он CNN в среду утром.

Во вторник Зеленский раскритиковал лидеров НАТО за то, что они не распространили свое членство на Украину, назвав бездействие «смехотворным», в то время как лидеры НАТО, включая Турцию, заявили, что с радостью приветствуют вступление Швеции.

На прошлой неделе Байден заявил, что, по его мнению, Украина «не готова» к членству.

После встречи президентов США и Украины Байден выступит с речью перед лидерами НАТО, в которой подчеркнет, как Соединенные Штаты и их союзники поддерживают Украину в войне. Подготовка к этой «большой речи» была представлена ​​как причина, по которой г-н Байден решил не ужинать с лидерами НАТО во вторник вечером.