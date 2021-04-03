Байден предлагает Украине поддержку Зеленского в России на фоне российской напряженности | Новости конфликта

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом последовал за предупреждением России на прошлой неделе о том, что эскалация на Донбассе может «разрушить» Украину.

Президент США Джо Байден использовал первый официальный телефонный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы оказать решительную поддержку в противостоянии Украины из-за российских войск у ее границы.

Вашингтон – самый верный союзник Украины с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году, но связи были омрачены нежеланием Украины участвовать в событиях, которые привели к суду над предшественником Байдена, Дональдом Трампом.

Разговор последовал после того, как западные страны и трансатлантический военный альянс НАТО выразили озабоченность по поводу передвижения российских войск в районе восточного Донбасса, где украинские силы находятся в состоянии конфликта с силами, поддерживаемыми Россией.

В заявлении США говорится: «Президент Байден подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и Крымском полуострове».

По словам главы администрации Зеленского, звонок длился около 50 минут.

Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. «Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется одна перед лицом российской агрессии», – заявил впоследствии украинский президент в видеообращении.

На этой неделе Россия заявила, что эскалация на Донбассе может «опустошить» Украину, и предостерегла против любого развертывания НАТО.

‘Плечом к плечу’

Украина, западные страны и НАТО обвиняют Россию в отправке войск и тяжелого вооружения для поддержки ставленников на Донбассе, захвативших значительную часть восточной Украины в 2014 году. Россия заявляет, что оказывает политическую и гуманитарную поддержку сепаратистским боевикам только в так называемом внутреннем конфликте. .

«Мы стоим плечом к плечу, когда дело касается сохранения наших демократий», – написал Зеленский в Твиттере после звонка.

Байден, который был важен для Украины, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме, также подчеркнул поддержку Вашингтоном программы Зеленского по борьбе с коррупцией и реформам.

В 2019 году Трамп подвергся импичменту за то, что помощники Белого дома охарактеризовали как попытку удержать почти 400 миллионов долларов помощи и желанный визит в Белый дом, если украинские официальные лица не предадут огласке расследования Байдена.

Трамп отрицает правонарушения и оправдан сенатом, контролируемым республиканцами.

В офисе Зеленского сообщили, что Байден также выразил желание снова посетить Украину, поскольку он был вице-президентом.