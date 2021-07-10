Байден предостерегает Путина от действий против российской группы вымогателей

Призыв в пятницу прозвучал всего через три недели после того, как на их первом саммите в Женеве преобладали атаки программ-вымогателей. Сразу после этой встречи г-н Байден сказал, что он сказал президенту России, что он ответит «электронным способом» против России, если г-н Путин не примет меры против групп, действующих на ее территории.

Но эта трехчасовая встреча была в значительной степени публичным обсуждением этого вопроса и попыткой убедить г-на Путина в том, что присутствие криминальных кибер-групп в российских сетях также не в интересах Москвы. Позвонив сразу после последней атаки REvil, он, по сути, проверил готовность Путина действовать. Но г-н Байден отказался сообщить, требовали ли США конкретных действий против лиц, которых они считали частью REvil.

В то время как Соединенные Штаты и Россия давно враждуют из-за спонсируемых государством атак, включая шпионскую операцию SolarWinds, проводимую российской разведывательной службой SVR, или взлом Российским подразделением военной разведки Национального комитета Демократической партии и публикацию смущающих электронных писем в 2016 году, атаки с использованием программ-вымогателей Они другого характера. Представители администрации опасаются, что, если их не предпринять, они могут нанести вред ключевым секторам американской экономики. Они подозревают, что российские власти терпимо относятся к этим группам – и иногда потворствуют своим талантам в разведке и других кибероперациях.

Белый дом обвинил российскую группу программ-вымогателей под названием DarkSide в нападении на колониальный трубопровод, в результате которого этой весной были приостановлены поставки бензина и авиакеросина на Восточное побережье. Считается, что REvil стоит за атакой на одного из крупнейших производителей мяса в стране, JBS, который ненадолго остановил производство в конце мая. Компания заплатила REvil 11 миллионов долларов в криптовалюте.

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Но атака Ревелла в праздничные дни 4 июля была эскалацией, заявили официальные лица, не только из-за того, что она была выбрана после саммита в Женеве, но и потому, что атака была необычно технически сложной и агрессивной по размаху. Вместо того, чтобы атаковать одну компанию напрямую, REvil взломал технологическую компанию Флориды, которая имеет высокоуровневый доступ к технологическим компаниям, обслуживающим тысячи других компаний. Официальные лица и эксперты по кибербезопасности говорят, что, если бы Касея не смогла быстро отловить атаку, последствия могли быть катастрофическими.

Неповиновение г-на Байдена г-ну Путину может стать серьезным испытанием на его авторитет в ближайшие недели и еще больше обострить серию конфронтации, подобной холодной войне, между США и Россией, которые сейчас ведут борьбу в киберпространстве, а не через Берлинскую стену.

До недавнего времени Соединенные Штаты в основном рассматривали программы-вымогатели как преступную проблему, обвиняя основных участников, если они могли их идентифицировать. Мало кто видел в зале американского суда.