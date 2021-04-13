Байден предостерегает Путина от российских войск возле Украины | Голос Америки

ВАШИНГТОН. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре во вторник заявил президенту России Владимиру Путину, что Соединенные Штаты обеспокоены «внезапным» наращиванием военной мощи Москвы на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Он призвал Россию «снизить напряженность», говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», – говорится в заявлении Белого дома.

Россия аннексировала Крымский полуостров на Украине в 2014 году, и США и западные союзники осудили это приобретение, но ничего не сделали для его предотвращения. С тех пор пророссийские сепаратисты в восточной части Донецкой области Украины борются с войсками Киева, время от времени вспыхивают столкновения, иногда интенсивно.

Украина прибыла в Брюссель в центре внимания Афганистана Министр иностранных дел Энтони Блинкен говорит, что Соединенные Штаты поддерживают автономную Украину, потому что Россия продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной.

По данным ООН, в ходе боевых действий на Украине погибло около 13 000 человек, четверть из них – мирные жители. По оценкам Соединенных Штатов, Россия недавно мобилизовала около 4000 военнослужащих недалеко от украинской границы в качестве первоначальной проверки того, как Байден отреагирует на вызов во внешней политике.

Ранее в этом месяце Байден разговаривал с президентом Украины Владимиром Желенским, в то время как другие официальные лица США и Украины обсуждали российскую военную структуру.

По словам Кремля, Путин объяснил Байдену свои взгляды на Украину, но не сообщил подробностей.

После официальных комментариев по поводу телефонного звонка пресс-секретарь Белого дома Джен Жаки заявила репортерам: «Мы определенно ожидаем, что отношения с Россией останутся сложной задачей. Мы только в начале обсуждения».

Согласно отчету Белого дома, Байден предложил провести саммит США и России, чтобы «обсудить весь спектр проблем, с которыми Соединенные Штаты и Россия столкнутся в третьей стране в ближайшие месяцы». Но ни одна из сторон не прокомментировала реакцию Путина.



Файл – Джо Байден (слева), тогдашний вице-президент США, пожимает руку премьер-министру России Владимиру Путину в Москве 10 марта 2011 года.

По данным Кремля, Вашингтон обратился с призывом, заявив, что Байден выразил уверенность в том, что две страны могут нормализовать отношения.

Это второй раз, когда лидеры двух стран разговаривают по телефону с момента вступления Байдена в должность в конце января.

В ходе зачитывания звонка в Белом доме Байден и Путин обсудили “продление (пятилетнего) нового соглашения СНВ, включая цель продолжения диалога о стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Россией по различным вопросам контроля над вооружениями и возникающим вопросам безопасности. , включая ряд региональных и глобальных проблем ».

В нем говорится, что президент США ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать решительно для защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как киберпроникновение и вмешательство в выборы.

«Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США», – говорится в заявлении Белого дома.